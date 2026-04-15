Escándalo en la selección de Eritrea: 7 jugadores no regresaron a pesar de la clasificación a la Copa Africana

En la ida, Eritrea venció a Eswatini por 2 a 0 (ENFF)

Eritrea consiguió en los últimos días un histórico triunfo ante Eswatini de cara a lo que será la Copa Africana de Naciones 2027 (AFCON). Por primera vez en 19 años, el país del noreste del continente logró avanzar a la fase de grupos de las eliminatorias para el certamen que se realizará en Kenia, Tanzania y Uganda. Sin embargo, el logro quedó opacado por la desaparición de siete jugadores de la selección.

Al momento de emprender el vuelo de regreso, parte del plantel se ausentó en el aeropuerto y, según fuentes cercanas al seleccionado en diálogo con la BBC, creen que se fugaron. La victoria fue por 2 a 1 (4 a 1 global) en Sudáfrica, país vecino de Eswatini.

Jugadores de Eritrea desaparecieron tras histórica victoria

Actualmente, el paradero de los jugadores eritreos es desconocido, siendo dos de ellos el arquero Kubrom Solomon y el experimentado extremo Medhanie Redie. Según pudo informar la Agencia de Prensa Africana (APA), solo tres de los diez jugadores que residían en la nación regresaron a Asmara: Abellom Teklezgi, Nahom Tadese y Romel Abdu. Fuentes consultadas por la BBC confirmaron que solo 10 de los 24 miembros del plantel estaban destinados en Eritrea, y únicamente tres (incluido el capitán Teklezghi) regresaron efectivamente.

Aunque se desconoce el destino exacto de los siete jugadores, algunos informes sugieren que fueron vistos en Sudáfrica antes de perderse su rastro. Las autoridades eritreas, según la BBC, cancelaron todas las actividades de recepción previstas tras conocerse la noticia, lo cual contrasta con las habituales celebraciones públicas que suelen acompañar los regresos de la selección tras un triunfo.

Tras la victoria por 2 a 1 en la vuelta, siete jugadores de Eritrea no tomaron el vuelo de regreso a su nación (ENFF)

Este episodio ha renovado la preocupación internacional sobre la situación de los deportistas eritreos en el extranjero. Los medios estatales han mantenido un silencio inusual respecto al regreso del equipo, mientras que el portavoz de la Comisión de Deporte y Cultura solo publicó imágenes de quienes sí retornaron a Asmara tras una escala en El Cairo. La desaparición ha sido interpretada como un revés para el equipo, que venía de celebrar un logro inédito para el fútbol local.

Contexto político y social de Eritrea

Ubicado sobre el cuerno de África, esta nación es conocida por su gobierno altamente centralizado y su historial de restricciones a las libertades civiles. Desde su independencia en 1993, el país ha estado gobernado por Isaias Afwerki, el único presidente, bajo un régimen que organizaciones de derechos humanos califican como sumamente represivo. Un Relator Especial de la ONU ha reiterado ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo que la situación sigue siendo crítica con detenciones arbitrarias y desapariciones.

El país mantiene una estructura política donde no existe prensa independiente y toda la comunicación pública está bajo control del Ministerio de Información. Además, la ley establece un servicio militar obligatorio y de duración indefinida, lo que ha sido señalado como uno de los factores de presión más fuertes para quienes buscan abandonar Eritrea.

Pese a contar con una población relativamente pequeña, cientos de miles de eritreos han solicitado asilo en el extranjero durante las últimas décadas. El éxodo no se limita a la población civil: los deportistas de alto nivel suelen aprovechar las salidas internacionales para no regresar, en busca de mejores condiciones de vida o protegiéndose de represalias políticas y sociales. El fenómeno se ha vuelto tan recurrente que las autoridades han optado por restringir la participación internacional y aumentar los controles sobre las delegaciones deportivas.

Isaias Afwerki, único presidente de la historia de Eritrea (REUTERS/Monicah Mwangi)

En el ámbito deportivo, la selección nacional fue excluida del ranking FIFA debido a una prolongada inactividad. Previo a esta serie ante Eswatini, su última aparición oficial data del 25 de enero de 2020, cuando perdió 1-0 como local frente a Sudán. Desde entonces, el equipo ha faltado reiteradamente a las principales competiciones continentales y globales, lo que finalmente llevó a la FIFA y a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) a retirarla del sistema de clasificación mundial.

Antecedentes de desapariciones de deportistas eritreos

Pese a que sorprendió al mundo del fútbol, esta noticia no es un caso aislado y forma parte de una tendencia documentada durante las últimas dos décadas. Uno de los episodios más destacados ocurrió en 2009, cuando prácticamente todo el equipo sénior de fútbol, exceptuando al entrenador y un directivo, no regresó tras participar en un torneo en Kenia, recogió la BBC. La magnitud del incidente marcó un precedente para situaciones similares en años posteriores.

En 2013, se registró la desaparición de 15 jugadores y un médico del equipo nacional, quienes posteriormente obtuvieron asilo en Uganda. Solo dos años después, en 2015, 10 integrantes del equipo sénior se negaron a regresar a Eritrea tras un partido de clasificación para el Mundial disputado en Botsuana.

La situación se repitió en 2019, cuando siete futbolistas de la selección sub-20 desaparecieron después de un campeonato regional en Uganda. La policía local inició investigaciones, pero el paradero de los atletas no fue esclarecido públicamente. Según declaraciones de portavoces oficiales a la prensa, citadas por APA, este tipo de incidentes ha obligado a las autoridades eritreas a replantear la participación de sus equipos en torneos internacionales.

No solo el fútbol ha sido escenario de estas fugas. Otros deportes han registrado casos similares, aunque con menor visibilidad mediática. Las razones esgrimidas por los atletas son variadas, pero en muchos casos incluyen solicitudes de asilo por motivos personales, políticos y sociales, aprovechando la oportunidad que les brinda la salida temporal fuera del país.