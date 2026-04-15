Estos son los apellidos más comunes en Estados Unidos y los que más aumentaron en la última década

Los apellidos Smith, Johnson, Williams, Brown y Jones encabezan el ranking de apellidos más comunes en Estados Unidos. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

La Oficina del Censo de Estados Unidos publicó nuevos datos: Smith, Johnson, Williams, Brown y Jones continúan encabezando la lista de los apellidos más frecuentes en el país; en paralelo, los apellidos de origen asiático han registrado el mayor crecimiento en la última década. El informe, difundido el martes, abarca a toda la población residente en Estados Unidos y refleja tendencias demográficas asociadas a la inmigración y la diversidad étnica. La actualización se considera fundamental para analizar la evolución demográfica e identificar cambios en la composición de la sociedad estadounidense.

Según datos oficiales de la Oficina del Censo de Estados Unidos (U.S. Census Bureau), el listado de los diez apellidos más frecuentes se mantiene estable respecto al censo de 2010, aunque se observa el avance de apellidos de origen hispano y asiático dentro del ranking nacional. La información coloca las migraciones recientes y los cambios en la natalidad de distintos grupos étnicos en primer plano.

El análisis de los apellidos más populares y su evolución se realiza cada diez años en el marco del censo decenal que lleva a cabo la autoridad estadística estadounidense. El recuento de 2020 incluyó no solo apellidos, sino también nombres de pila, lo que permitió obtener una visión más amplia de los patrones de denominación y su relación con la historia migratoria, las costumbres culturales y los cambios generacionales en Estados Unidos. El archivo digital oficial Census Surnames Data contiene estos listados y su evolución histórica.

¿Cuáles son los apellidos más comunes registrados en el Censo?

De acuerdo con el informe publicado por la Oficina del Censo, los cinco primeros lugares de la lista nacional de apellidos en 2020 los ocupan Smith, Johnson, Williams, Brown y Jones. Estos mismos apellidos encabezaron el ranking en 2010, lo que evidencia una continuidad en los patrones de denominación familiar entre la población estadounidense.

Los diez primeros puestos se completan con García, Miller, Rodríguez, Davis y Martínez. Según el reporte de Newsweek, “el único cambio en la última década fue el avance de Rodríguez, que superó a Davis y subió una posición en el ranking nacional”. El detalle de la lista puede consultarse en el informe oficial Most Common US Surnames.

La Oficina del Censo contabilizó un total de 7,8 millones de apellidos únicos en todo el país, lo que refleja la diversidad y el tamaño de la población. Los apellidos de origen hispano, como García, Rodríguez y Martínez, ya figuran entre los diez más frecuentes, consolidando una tendencia de crecimiento detectada en censos anteriores.

El informe de la Oficina del Censo resalta el avance de apellidos hispanos como García, Rodríguez y Martínez en el top 10 nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los apellidos que crecen más rápido y por qué?

La publicación oficial resalta que la mayor tasa de crecimiento corresponde a apellidos de origen asiático. De acuerdo con datos citados por Associated Press, los tres apellidos que más aumentaron entre 2010 y 2020 fueron Zhang, Liu y Wang. Este crecimiento se vincula de forma directa al incremento de la población asiática en Estados Unidos, que actualmente representa cerca del 7% del total, según cifras de la Oficina del Censo.

Newsweek subraya que “los apellidos asiáticos reflejan tendencias demográficas impulsadas por la inmigración y un aumento sostenido de la natalidad en estos grupos”. El informe oficial atribuye estos cambios a los patrones migratorios recientes y a la diversificación de los flujos migratorios hacia el país.

La Oficina del Censo destaca que “el aumento en el número de apellidos asiáticos responde al crecimiento de la población de este origen, que se consolida como el grupo racial o étnico de mayor expansión en el siglo XXI”. El archivo digital oficial Census Surnames Data complementa este análisis.

¿Cómo varían los apellidos más frecuentes según grupos raciales o étnicos?

El informe de la Oficina del Censo presenta un desglose por grupo racial o étnico. Entre las personas que se identifican como asiáticas, los apellidos más comunes son Xiong, Zheng, Zhu, Zhao y Vang. Para la población afroamericana no hispana, predominan Pierre, Washington, Jefferson, Mohamed y Booker.

Entre los residentes identificados como blancos no hispanos, los apellidos más frecuentes son Yoder, Friedman, Schwartz, Weiss y Krueger. En las comunidades indígenas estadounidenses y nativas de Alaska, los más habituales son John, Lowery, Hunt, Sampson y Jacobs.

Este análisis segmentado permite observar la persistencia de ciertos apellidos dentro de comunidades específicas y evidencia la influencia de las migraciones recientes y los cambios en la estructura demográfica nacional.

¿Qué información revela el censo sobre los nombres de pila más habituales?

Por primera vez desde 1990, el censo de 2020 incluyó datos sobre los nombres de pila más comunes en todo el país. De acuerdo con la Oficina del Censo, los nombres masculinos más frecuentes en el inicio de la década fueron Michael, John, James, David y Robert; para mujeres, Mary, Maria, Jennifer, Elizabeth y Patricia.

El reporte destaca que “los nombres más populares muestran escasas variaciones en los últimos 35 años, aunque se observa una mayor diversidad entre los nombres femeninos”, según el análisis. A diferencia de la lista anual que publica la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por su sigla en inglés), que solo considera recién nacidos, el censo incluye a personas de todas las edades y generaciones.

En las últimas décadas, nombres como Liam y Olivia han encabezado la relación de recién nacidos divulgada por la SSA, lo que evidencia la diferencia entre patrones históricos y tendencias recientes.

Apellidos de origen asiático como Zhang, Liu y Wang experimentaron el mayor crecimiento entre 2010 y 2020, impulsados por migración y natalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué cambian lentamente los apellidos y nombres más comunes?

Especialistas consultados por Newsweek vinculan la estabilidad en la lista de apellidos y nombres a la amplia distribución por edad presente en la muestra censal. Según Jonah Berger, profesor de la Universidad de Pensilvania, “los nombres que la gente elige suelen depender de la exposición a determinados entornos y de la influencia social”. Berger resalta que las personas optan por nombres familiares y tienden a descartar aquellos menos frecuentes.

Michelle Napierski-Prancl, socióloga del Russell Sage College, señala que “los datos reflejan generaciones marcadas por patrones de denominación tradicionales y religiosos”. Añade que “los grupos generacionales como los baby boomers y la Generación X predominan en la muestra, pero se observa un crecimiento de nuevos nombres entre los jóvenes”.

¿Para qué sirven estos datos y qué proyecciones ofrece la Oficina del Censo?

La publicación de los resultados del censo de 2020 y el análisis de la frecuencia de apellidos y nombres proporcionan insumos para comprender la evolución demográfica de Estados Unidos. Instituciones y organismos utilizan esta información para planificar políticas públicas, analizar la diversidad cultural y prever cambios estructurales en la sociedad.

Según la Oficina del Censo, se espera que las tendencias observadas —el crecimiento de apellidos de origen asiático y la consolidación de los apellidos hispanos— continúen en los próximos años, por efecto de la inmigración y la dinámica de la natalidad. Estos datos ofrecen a investigadores y responsables de políticas una mejor comprensión sobre la composición de la población nacional y la posibilidad de proyectar escenarios futuros.