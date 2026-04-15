La sorprendente reacción de Chechu Bonelli cuando un jugador de River Plate le pagó la cuenta en un restaurante

La periodista contó que una figura del plantel le pagó una comida (Video: Valet Parking- Somos la Casa)

Un episodio cotidiano terminó convirtiéndose en una anécdota llamativa para Chechu Bonelli y generó risas y sorpresas al aire de Valet Parking. En medio de la charla con el equipo capitaneado por Cachete Sierra, la modelo relató un gesto inesperado que vivió en un local de comidas y que involucró a un histórico jugador de River Plate, mostrando cómo los encuentros más simples pueden dejar una huella inesperada en el día a día.

Todo ocurrió cuando Chechu se encontraba en su vehículo en una casa de comidas rápidas y, al llegar a la caja para pagar, recibió una noticia sorpresiva: “El auto de adelante te pagó lo que consumiste”. Bonelli, lejos de quedarse con la curiosidad, decidió acercarse personalmente al vehículo que la había antecedido. “Me bajé, le hice así en la ventanilla, bajó el vidrio y le digo: ‘La verdad que te agradezco, pero tengo trabajo y gracias a Dios me puedo pagar todavía la comida y todo’”, recordó la modelo y conductora, generando risas en el estudio de La Casa Streaming por su sinceridad y espontaneidad.

En ese momento, Cachete Sierra intervino con humor: “Re mala onda”, comentario que desató la complicidad de todo el equipo. Chechu, fiel a su estilo directo, explicó que el futbolista tomó la situación con humor y terminó aceptando el dinero que ella insistió en devolverle. Aunque prefirió mantener la identidad reservada, soltó una pista al aire: “Yo ya sé quién fue”.

El juego de adivinanzas no tardó en instalarse entre los panelistas, que entre bromas y comentarios intentaron descifrar el apellido del protagonista. La solución la trajo el ex Casi Ángeles, quien gritó el apodo “Burrito”, estirando la “erre” como lo hacía el histórico Marcelo Araujo. La referencia a Ariel Ortega fue bastante evidente y la modelo tuvo que reconocerlo: “Sos tremendo, ¿eh? Pocas chances y ya la sacaste”, señaló Chechu, mientras la conversación giraba entre referencias futboleras y guiños internos.

La anécdota no solo desató carcajadas en el programa, sino que también dejó entrever el costado humano y descontracturado de los ídolos deportivos, capaces de protagonizar gestos sencillos que sorprenden y divierten fuera de las canchas. El relato de Chechu Bonelli, marcado por la espontaneidad y la calidez, sirvió para recordar que, a veces, los momentos más memorables surgen de la rutina y del cruce inesperado con alguien que, aunque famoso, elige el anonimato detrás de un acto generoso.

El incómodo momento de Chechu Bonelli cuando le preguntaron por su separación de Facundo Pieres

La confusión de Chechu Bonelli cuando le preguntaron por su separación de Facundo Pieres

Bonelli transita una etapa de cambios en su vida personal mientras mantiene el foco en su trabajo y sus proyectos. Tras confirmar su ruptura con Facundo Pieres, la modelo y panelista dejó atrás el breve romance con el polista —expareja de Paula Chaves y Zaira Nara—, situación que habría provocado cierto malestar en el círculo de colegas. En este escenario, Chechu protagonizó una confusión al aire cuando fue abordada por una cronista de SQP (América) al ingresar a su auto.

La movilera le preguntó: “¿Cómo estás después de la separación?”, a lo que Bonelli respondió entre risas: “Pero bien, hace rato”. La periodista insistió con: “¿Quién tomó la decisión?”, y la modelo quedó descolocada: “¿De qué?”. Al aclarar que se refería a “la separación de Pieres”, Chechu admitió: “Ah, porque la otra fue hace rato. Todo bien, pero ya está. No, no tengo más nada que decir”.

La confusión evidenció la incomodidad de la modelo, que mezcló en su respuesta la antigua separación de Darío Cvitanich —padre de sus tres hijas y cuya ruptura se hizo pública a mediados de 2025— con el reciente final de su vínculo con Pieres. Cuando le preguntaron por la posibilidad de un acercamiento entre el polista y Zaira Nara, Bonelli optó por mantener la distancia y distender el momento: “Cada uno es libre de hacer lo que quiera, lo que le haga feliz. Está todo bien”.

Sobre su relación con Chaves y Zaira , Chechu prefirió no profundizar y, entre risas, buscó finalizar la charla: “¿Me puedo ir?”. Antes de despedirse, remarcó: “Todo bárbaro, todo bárbaro”. Así, la modelo dejó en claro su intención de no alimentar especulaciones y continuar enfocada en su presente profesional, mientras atraviesa el cierre de una etapa personal y se aleja del ruido mediático.