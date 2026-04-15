La tajante respuesta de Leandro Paredes al jugador de Barcelona de Ecuador que dijo “tampoco Boca es el Milan”

El mediocampista argentino respondió luego de las declaraciones que hizo un rival en la previa al partido

Boca Juniors goleó 3-0 al Barcelona de Ecuador por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y se afianzó en la cima. Luego del encuentro disputado en La Bombonera, Leandro Paredes se refirió a una de las declaraciones previas que había realizado un rival y le contestó con educación.

“De chico me han enseñado a no hablar antes de los partidos, a tener respeto por el rival y por los demás jugadores. Creo que eso lo tomarán de ejemplo para que no vuelva a pasar”, respondió el mediocampista xeneize ante la consulta en zona mixta sobre las palabras de Sergio Núñez antes del compromiso copero en Buenos Aires.

El delantero uruguayo del conjunto ecuatoriano sorprendió con una declaración que generó repercusión en el fútbol sudamericano. “Es Boca, tampoco es el Milan”, dijo cuando le preguntaron por el partido luego de la victoria del Barcelona ante Leones del Norte por la liga ecuatoriana de fútbol. Esa frase no pasó inadvertida y tomó más dimensión luego de la goleada xeneize.

Núñez, quien fue suplente e ingresó al minuto 61 en reemplazo de Darío Benedetto, había dicho hace unos días acerca del cruce en La Bombonera: “Sabemos que podemos ganar el partido, como también lo hicimos en Argentina contra Argentinos y en Brasil con Botafogo. Con esa mentalidad vamos a ir”.

El futbolista uruguayo Sergio Núñez encendió la previa del encuentro por la Copa Libertadores que se jugará en La Bombonera

El delantero uruguayo de 25 años, que llegó al club de Guayaquil como refuerzo para esta temporada, repasó su adaptación y valoró el presente del equipo de César Farías: “Lo importante es que el equipo ganó; eso es lo clave para nosotros. Obvio que uno quiere jugar y tener una racha goleadora. Así que toca esperar... Estoy bien; tengo la cabeza en Barcelona. Seguramente en algún momento se me abrirá el arco y voy a poder tener continuidad”.

Respecto a la comparación que realizó Núñez entre Boca y Milan, los periodistas le consultaron a Paredes, quien evitó meterse en otra polémica y su respuesta fue sutil y con altura. Sin embargo, el mediocampista de la Selección estaba al tanto de la declaración de su rival.

Más allá de este condimento extra del partido, Boca mostró nuevamente solidez y precisión en ataque para volver a la victoria en la Libertadores y así mantener la punta de su zona, con 6 puntos, a la espera de lo que ocurra esta noche en Brasil, donde Cruzeiro (3) recibirá a la Universidad Católica (0) por la fecha 2. Los dirigidos por Claudio Úbeda sumaron 12 partidos sin perder entre campeonato local y copas y el próximo domingo afrontará el Superclásico frente a River Plate en el Monumental con buen ánimo.

En el Torneo Apertura, Boca Juniors se encuentra en la cuarta posición de la Zona A, con 21 puntos, a cuatro del líder Vélez Sarsfield, con tres fechas para concluir la fase regular. El calendario del Xeneize, además del choque frente a River por la fecha 15, continuará el 23 de abril como visitante de Defensa y Justicia y el 28 visitará al Cruzeiro en Belo Horizonte por la tercera jornada de la Libertadores.