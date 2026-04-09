Tecno

Olvídate del número telefónico para usar WhatsApp: pronto llegarán los nombres de usuarios

Para activar la función, tu nombre de usuario debe estar libre en Instagram, Facebook y en la plataforma de mensajería

Guardar
WhatsApp prueba el uso de nombres de usuario en vez de números de teléfono. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp prueba el uso de nombres de usuario en vez de números de teléfono. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp está probando la opción de usar nombres de usuario en lugar de números de teléfono.

Según WABetaInfo, para activar esta función, el nombre de usuario debe estar disponible en todas las plataformas de Meta. Por ejemplo, si el nombre elegido no está registrado en Instagram, Facebook ni WhatsApp, puedes seleccionarlo de inmediato si cumple los requisitos establecidos.

En caso de que el nombre ya exista en Instagram o Facebook, tendrás que demostrar que eres el propietario legítimo en esas plataformas antes de usarlo en WhatsApp. Actualmente, esta función está en fase de pruebas dentro del programa WhatsApp Beta.

(WhatsApp)
La función permitirá identificarse y chatear sin mostrar tu número personal. (WhatsApp)

Cómo van a funcionar los nombres de usuario en WhastApp

WhatsApp está preparando la función de nombres de usuario, que permitirá a los usuarios identificarse y comunicarse sin revelar su número de teléfono. Cuando esta opción esté disponible, podrás comprobarlo entrando a la configuración de tu perfil: si formas parte del lanzamiento inicial, verás una opción específica para crear tu nombre de usuario.

El proceso será sencillo e intuitivo, y una vez elegido, tu nombre de usuario quedará vinculado a tu cuenta para compartirlo en lugar de tu número telefónico, facilitando una comunicación más privada.

Los nombres de usuario deben cumplir reglas claras: no pueden empezar con “www.” ni terminar con dominios como “.com” o “.net”, y deben tener entre 3 y 35 caracteres, con letras minúsculas, números, puntos o guiones bajos.

El nombre elegido debe estar libre en Instagram, Facebook y WhatsApp; si ya existe, deberás probar que es tuyo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El nombre elegido debe estar libre en Instagram, Facebook y WhatsApp; si ya existe, deberás probar que es tuyo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, el nombre debe estar disponible en Instagram, Facebook y WhatsApp; si ya existe en alguna plataforma, tendrás que demostrar que eres el propietario, vinculando tus cuentas a través del Centro de Cuentas de Meta. Si el nombre ya está registrado y no puedes verificarlo, no podrás usarlo en WhatsApp.

Para mayor privacidad, se podrá añadir una clave de acceso opcional: solo quienes conozcan tu nombre de usuario y la clave podrán contactarte. Si elijes un nombre igual al de tus otras cuentas, tus perfiles quedarán vinculados, por lo que debes considerar si deseas mantenerlos separados.

Encontrar usuarios será sencillo: bastará con ingresar su nombre de usuario en la lista de contactos y, si corresponde, la clave de acceso. Los mensajes seguirán estando cifrados de extremo a extremo.

WhatsApp Beta es una versión de prueba anticipada de la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp Beta es una versión de prueba anticipada de la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por ahora, la función está disponible solo para un grupo limitado de usuarios de la versión beta. WhatsApp planea ampliar gradualmente el acceso y supervisar el funcionamiento antes de un lanzamiento global.

Qué es WhatsApp Beta

WhatsApp Beta es una versión preliminar de la aplicación WhatsApp que permite a los usuarios probar nuevas funciones y actualizaciones antes de que estén disponibles para el público general.

Al unirse al programa beta, los participantes pueden acceder a herramientas experimentales, reportar errores y dar su opinión sobre el funcionamiento de las novedades.

La disponibilidad de cupos en WhatsApp Beta para Android puede ser limitada. (Play Store)
La disponibilidad de cupos en WhatsApp Beta para Android puede ser limitada. (Play Store)

El objetivo de WhatsApp Beta es detectar posibles fallos y mejorar la experiencia de usuario antes del lanzamiento oficial de cada función. Aunque las nuevas características pueden presentar errores o inestabilidad, los usuarios beta ayudan a perfeccionar el servicio.

La beta está disponible tanto para dispositivos Android como iOS, y la inscripción se realiza a través de la tienda de aplicaciones correspondiente, aunque los cupos suelen ser limitados.

Cómo acceder a WhatsApp Beta

Para acceder a WhatsApp Beta, debes inscribirte en el programa de pruebas desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo.

Los usuarios de iOS deben descargar TestFlight para empezar a usar WhatsApp Beta. (App Store)
Los usuarios de iOS deben descargar TestFlight para empezar a usar WhatsApp Beta. (App Store)

En Android, visita la página de WhatsApp en Google Play Store, desplázate hasta la sección que indica ‘Convertirse en tester’ o ‘Unirse al programa beta’ y confirma tu participación. Si hay cupos disponibles, recibirás una actualización que convertirá tu aplicación en la versión beta.

En iOS, el acceso se realiza a través de la app TestFlight de Apple. Debes encontrar un enlace de invitación oficial de WhatsApp Beta, ya que los cupos suelen ser limitados y no siempre están disponibles.

Una vez inscrito, recibirás nuevas funciones antes que el resto de los usuarios, pero ten en cuenta que podrías experimentar errores o inestabilidad mientras uses la versión beta.

Temas Relacionados

WhatsAppNombres de usuarioMetaAplicación móvilTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Anthropic limita el acceso a Mythos: solo grandes tecnológicas podrán usar su IA ante riesgos de ciberataques

La compañía quiere que gigantes del sector como Amazon, Apple, Microsoft y Cisco puedan probar el modelo con sus propios productos

Anthropic limita el acceso a Mythos: solo grandes tecnológicas podrán usar su IA ante riesgos de ciberataques

Falta de concentración y dolor de cabeza: los riesgos ocultos de usar IA todo el día en el trabajo

Una estudio de la Universidad de Harvard expone que la supervisión constante de múltiples sistemas de inteligencia artificial provoca sobrecarga mental y disminuye la productividad

Falta de concentración y dolor de cabeza: los riesgos ocultos de usar IA todo el día en el trabajo

Cómo elegir la computadora apta para mi empresa si necesito IA, ciberseguridad y mantenimiento

Modelos de escritorio y portátiles recientes cuentan con herramientas que ayuden a gestionar y restringir accesos y mantener el dispositivo en buen estado

Cómo elegir la computadora apta para mi empresa si necesito IA, ciberseguridad y mantenimiento

Por qué Artemis es tendencia: de la misión a la Luna al icónico gato de Sailor Moon

En Google Trends, la misión Artemis II de la NASA muestra un fuerte aumento en búsquedas, especialmente por su regreso y referencias culturales

Por qué Artemis es tendencia: de la misión a la Luna al icónico gato de Sailor Moon

Las carreras de comunicación, diseño y arte quedan en la mira: universidades las reemplazan por IA

La medida responde a la demanda laboral y a la presión por formar profesionales en tecnología

Las carreras de comunicación, diseño y arte quedan en la mira: universidades las reemplazan por IA
DEPORTES
Los Pumitas anuncian la lista definitiva para el torneo M20 ante Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda

Los Pumitas anuncian la lista definitiva para el torneo M20 ante Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda

Comenzó el debate en la Fórmula 1 para modificar el reglamento ante el malestar de los pilotos: los “ajustes” en estudio

Un histórico del Real Madrid confesó que cambiaría sus cinco Champions League por un Mundial con su selección

Revelaron la desagradable costumbre de Brian Sarmiento en los vestuarios de fútbol: “No podía ser real”

Se confirmaron los últimos amistosos de la selección argentina antes de su debut en el Mundial 2026

TELESHOW
Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Quién es Laura Zapata, la hermana de Thalía que podría ingresar a Gran Hermano en el intercambio con Solange Abraham

Mica Viciconte contó cómo impactó el escándalo con Nicole Neumann en su vínculo con Fabián Cubero: “Hay límites”

Anna del Boca le respondió a su padre Ricardo Biasotti: “Decir que me lavaron el cerebro es subestimarme”

Floppy Tesouro se encuentra nuevamente internada: todos los detalles de su cuadro de salud

INFOBAE AMÉRICA

El día que Chuck Norris rompió su regla de no criticar colegas: por qué rechazó a La brújula dorada

El día que Chuck Norris rompió su regla de no criticar colegas: por qué rechazó a La brújula dorada

Cuál es la variedad de café que desafía al cambio climático y podría cambiar la historia de Brasil

Vladimir Putin decretó un alto el fuego de dos días en Ucrania por la Pascua ortodoxa

La OTAN alertó sobre la amenaza de Rusia y China en Groenlandia y pidió fortalecer la defensa de la alianza en el Ártico

Presidente Asfura incrementa fondos para alcaldías y acelera la descentralización en Honduras