Olvídate del número telefónico para usar WhatsApp: pronto llegarán los nombres de usuarios

WhatsApp prueba el uso de nombres de usuario en vez de números de teléfono. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp está probando la opción de usar nombres de usuario en lugar de números de teléfono.

Según WABetaInfo, para activar esta función, el nombre de usuario debe estar disponible en todas las plataformas de Meta. Por ejemplo, si el nombre elegido no está registrado en Instagram, Facebook ni WhatsApp, puedes seleccionarlo de inmediato si cumple los requisitos establecidos.

En caso de que el nombre ya exista en Instagram o Facebook, tendrás que demostrar que eres el propietario legítimo en esas plataformas antes de usarlo en WhatsApp. Actualmente, esta función está en fase de pruebas dentro del programa WhatsApp Beta.

La función permitirá identificarse y chatear sin mostrar tu número personal. (WhatsApp)

Cómo van a funcionar los nombres de usuario en WhastApp

WhatsApp está preparando la función de nombres de usuario, que permitirá a los usuarios identificarse y comunicarse sin revelar su número de teléfono. Cuando esta opción esté disponible, podrás comprobarlo entrando a la configuración de tu perfil: si formas parte del lanzamiento inicial, verás una opción específica para crear tu nombre de usuario.

El proceso será sencillo e intuitivo, y una vez elegido, tu nombre de usuario quedará vinculado a tu cuenta para compartirlo en lugar de tu número telefónico, facilitando una comunicación más privada.

Los nombres de usuario deben cumplir reglas claras: no pueden empezar con “www.” ni terminar con dominios como “.com” o “.net”, y deben tener entre 3 y 35 caracteres, con letras minúsculas, números, puntos o guiones bajos.

El nombre elegido debe estar libre en Instagram, Facebook y WhatsApp; si ya existe, deberás probar que es tuyo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, el nombre debe estar disponible en Instagram, Facebook y WhatsApp; si ya existe en alguna plataforma, tendrás que demostrar que eres el propietario, vinculando tus cuentas a través del Centro de Cuentas de Meta. Si el nombre ya está registrado y no puedes verificarlo, no podrás usarlo en WhatsApp.

Para mayor privacidad, se podrá añadir una clave de acceso opcional: solo quienes conozcan tu nombre de usuario y la clave podrán contactarte. Si elijes un nombre igual al de tus otras cuentas, tus perfiles quedarán vinculados, por lo que debes considerar si deseas mantenerlos separados.

Encontrar usuarios será sencillo: bastará con ingresar su nombre de usuario en la lista de contactos y, si corresponde, la clave de acceso. Los mensajes seguirán estando cifrados de extremo a extremo.

WhatsApp Beta es una versión de prueba anticipada de la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por ahora, la función está disponible solo para un grupo limitado de usuarios de la versión beta. WhatsApp planea ampliar gradualmente el acceso y supervisar el funcionamiento antes de un lanzamiento global.

Qué es WhatsApp Beta

WhatsApp Beta es una versión preliminar de la aplicación WhatsApp que permite a los usuarios probar nuevas funciones y actualizaciones antes de que estén disponibles para el público general.

Al unirse al programa beta, los participantes pueden acceder a herramientas experimentales, reportar errores y dar su opinión sobre el funcionamiento de las novedades.

La disponibilidad de cupos en WhatsApp Beta para Android puede ser limitada. (Play Store)

El objetivo de WhatsApp Beta es detectar posibles fallos y mejorar la experiencia de usuario antes del lanzamiento oficial de cada función. Aunque las nuevas características pueden presentar errores o inestabilidad, los usuarios beta ayudan a perfeccionar el servicio.

La beta está disponible tanto para dispositivos Android como iOS, y la inscripción se realiza a través de la tienda de aplicaciones correspondiente, aunque los cupos suelen ser limitados.

Cómo acceder a WhatsApp Beta

Para acceder a WhatsApp Beta, debes inscribirte en el programa de pruebas desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo.

Los usuarios de iOS deben descargar TestFlight para empezar a usar WhatsApp Beta. (App Store)

En Android, visita la página de WhatsApp en Google Play Store, desplázate hasta la sección que indica ‘Convertirse en tester’ o ‘Unirse al programa beta’ y confirma tu participación. Si hay cupos disponibles, recibirás una actualización que convertirá tu aplicación en la versión beta.

En iOS, el acceso se realiza a través de la app TestFlight de Apple. Debes encontrar un enlace de invitación oficial de WhatsApp Beta, ya que los cupos suelen ser limitados y no siempre están disponibles.

Una vez inscrito, recibirás nuevas funciones antes que el resto de los usuarios, pero ten en cuenta que podrías experimentar errores o inestabilidad mientras uses la versión beta.