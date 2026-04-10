WhatsApp: qué tan posible es que alguien más lea mis mensajes

Si te preocupa tu privacidad en WhatsApp, nadie más puede acceder a tus mensajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si te preocupa la privacidad de los mensajes que envías o recibes por WhatsApp, puedes estar tranquilo: nadie puede leerlos a menos que tenga acceso físico a tu celular, a un dispositivo vinculado a tu cuenta, o en caso de que tu teléfono haya sido infectado con software espía.

Esto se debe a que WhatsApp utiliza cifrado de extremo a extremo, lo que significa que solo el remitente y el destinatario pueden ver el contenido de los mensajes.

Ni la propia plataforma ni terceros pueden acceder a las conversaciones mientras viajan por la red.

WhatsApp cifra los mensajes de extremo a extremo, así que solo tú y tu contacto pueden leerlos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo alguien puede acceder a mis mensajes de WhatsApp

Alguien puede acceder a tus mensajes de WhatsApp principalmente de estas formas:

Acceso físico al dispositivo: Si otra persona tiene tu teléfono desbloqueado, puede leer tus chats, ver fotos y revisar tus conversaciones sin restricciones.

Dispositivos vinculados: Si han vinculado tu cuenta de WhatsApp Web o WhatsApp Desktop en una computadora o tablet sin tu permiso, podrán ver tus mensajes desde ese dispositivo. Es importante revisar con frecuencia la lista de dispositivos conectados desde la configuración de WhatsApp.

Software espía: Si tu teléfono ha sido infectado con aplicaciones espía o malware, un atacante podría acceder a tus mensajes y datos personales.

Si tu celular se calienta sin motivo, podría tener software espía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar si tengo un software espía en el celular

Para identificar si tienes un software espía en el celular, presta atención a estos signos:

Rendimiento lento o batería que se agota rápido: Si el teléfono va más lento de lo habitual o la batería se descarga mucho más rápido, puede ser señal de un proceso oculto.

Calentamiento excesivo: El dispositivo se calienta sin razón aparente, incluso cuando no lo estás usando activamente.

Consumo inusual de datos: Notas que tu plan de datos se termina antes de lo normal o ves conexiones a internet extrañas en el historial.

Aplicaciones desconocidas: Aparecen apps instaladas que no recuerdas haber descargado.

Si identificas un consumo irregular de datos móviles, es posible que tu celular tengo un software espía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mensajes o llamadas extrañas: Recibes mensajes de verificación, códigos o llamadas que no solicitaste.

Comportamiento anómalo: El móvil se enciende o apaga solo, hace sonidos inusuales o muestra ventanas emergentes sin explicación.

Permisos excesivos: Algunas apps piden permisos inusuales para acceder a mensajes, micrófono, cámara o ubicación sin motivo claro.

Si detectas varios de estos síntomas, lo recomendable es escanear el dispositivo con un antivirus actualizado y revisar la lista de aplicaciones instaladas. Si las sospechas persisten, restablece el teléfono a valores de fábrica y cambia tus contraseñas.

Cómo funciona el cifrado de extremo a extremo en WhatsApp

El cifrado de extremo a extremo en WhatsApp protege tus mensajes para que solo tú y la persona con la que te comunicas puedan leerlos. Cuando envías un mensaje, foto, video o archivo, el contenido se codifica en tu dispositivo y solo se descifra cuando llega al dispositivo del destinatario.

El cifrado de extremo a extremo en WhatsApp asegura que solo tú y tu destinatario vean los mensajes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esto significa que nadie más, ni siquiera WhatsApp o terceros, puede acceder al contenido de la conversación mientras viaja por la red.

Cada mensaje tiene una clave única de cifrado y, si alguien intercepta la comunicación, solo verá datos incomprensibles. El cifrado de extremo a extremo también se aplica a llamadas, videollamadas y notas de voz.

Restringir un chat de WhatsApp

Si quieres añadir una capa extra de seguridad a un chat en WhatsApp, tienes la opción de restringirlo. Esto te permite proteger conversaciones específicas con una contraseña, huella digital o reconocimiento facial, evitando que otras personas accedan al contenido aunque tengan tu teléfono desbloqueado.

El proceso para restringir un chat en WhatsApp es sencillo: mantén presionado el chat que deseas proteger, toca el menú de tres puntos y selecciona ‘Restringir chat’. Confirma tu identidad con huella digital, reconocimiento facial o un código. El chat quedará oculto en una carpeta especial a la que solo tú puedes acceder.