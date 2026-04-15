WhatsApp Plus no es tan seguro como crees: tu cuenta corre riesgo de ser suspendida

Usar WhatsApp Plus no es seguro porque WhatsApp puede suspender tu cuenta por incumplir sus reglas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Utilizar WhatsApp Plus no es seguro, ya que la plataforma de mensajería puede suspender tu cuenta por infringir sus normas de uso, que prohíben emplear aplicaciones que utilicen su imagen y servicios sin autorización previa.

Las Condiciones del servicio de WhatsApp establecen que los usuarios no pueden emplear la aplicación de manera que se vulneren, malversen o infrinjan los derechos de la plataforma.

El documento aclara que Meta es propietaria de todos los derechos de autor, marcas, dominios, logotipos, imágenes comerciales, secretos comerciales, patentes y demás derechos de propiedad intelectual asociados con sus servicios.

Las normas de WhatsApp prohíben el uso de apps que infrinjan sus derechos o utilicen su imagen sin permiso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las Condiciones del servicio:

“No puedes usar nuestros derechos de autor, marcas comerciales o registradas, dominios, logotipos, imágenes comerciales, secretos comerciales, patentes y otros derechos de propiedad intelectual o industrial, a menos que obtengas nuestro permiso explícito y solo de conformidad con nuestras Normas de marca”.

Cabe resaltar que WhatsApp Plus es una versión no oficial, desarrollada por terceros, que no está autorizada por Meta y utiliza recursos de la plataforma sin permiso. Por ello, su uso implica un riesgo para la seguridad y la integridad de tu cuenta, además de infringir los derechos de WhatsApp.

Además de la suspensión por parte de Meta, instalar WhatsApp Plus pone en riesgo tu dispositivo y datos al requerir archivos APK externos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Qué riesgos tiene usar WhatsApp Plus para tu seguridad

Además de que Meta puede suspender tu cuenta, utilizar WhatsApp Plus implica varios riesgos para la seguridad de tu dispositivo y datos, ya que para instalarlo es necesario descargar un archivo APK externo.

Según Kaspersky, los APK no pueden considerarse completamente seguros. Aunque Google ha trabajado para reducir los riesgos, al descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales siempre existe la posibilidad de exposición a amenazas como malware, virus o ransomware.

Los delincuentes pueden crear aplicaciones maliciosas que aparentan ser legítimas y, al instalarse, pueden infectar tu dispositivo, bloquear su uso y exigir un pago para restaurarlo.

Los ciberdelincuentes pueden disfrazar apps maliciosas como legítimas, infectar tu equipo y pedir un pago para restaurarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas aplicaciones también pueden obtener acceso de root y tomar el control total del dispositivo, permitiendo desde el robo de datos personales y contraseñas hasta acceder a cuentas bancarias o usar el teléfono para actividades ilícitas.

El robo de datos puede causar daños personales y, si el dispositivo se utiliza con fines laborales, también puede afectar a la empresa en términos legales, financieros y de reputación.

Además, algunos APK buscan eludir pagos o restricciones de aplicaciones legítimas, lo que es ilegal y puede generar problemas legales en el futuro, indica la compañía de ciberseguridad.

En el caso de WhatsApp Plus, a pesar de que su uso es peligroso, es popular porque brinda acceso a funciones que no están presente en la versión original.

WhatsApp Plus es popular por ofrecer funciones extra, aunque su uso es riesgoso. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo usar WhatsApp de forma segura

Para usar WhatsApp de forma segura, sigue estas recomendaciones:

Descarga solo la versión oficial: Instala WhatsApp únicamente desde la tienda oficial de aplicaciones (Google Play Store o App Store) para evitar versiones no autorizadas como WhatsApp Plus.

Activa la verificación en dos pasos: Habilita esta función desde la configuración de la app para agregar una capa extra de seguridad a tu cuenta.

Actualiza la aplicación regularmente: Mantén WhatsApp y el sistema operativo de tu dispositivo siempre actualizados para protegerte contra vulnerabilidades.

Mantén WhatsApp y tu sistema operativo actualizados para reducir vulnerabilidades. (Play Store)

No compartas códigos de verificación: Nunca reveles tu código de verificación por SMS o enlaces a otras personas, ni siquiera a contactos de confianza.

Desconfía de enlaces y archivos desconocidos: No abras enlaces sospechosos ni descargues archivos de remitentes desconocidos, ya que pueden contener malware.

Revisa los permisos de la aplicación: Limita los permisos de WhatsApp solo a los necesarios para su funcionamiento.

Protege tu privacidad: Ajusta las opciones de privacidad para controlar quién puede ver tu foto de perfil, tu información y tus estados.

Evita compartir información sensible: No envíes datos personales, contraseñas o información financiera por WhatsApp.

Siguiendo estas medidas, puedes reducir los riesgos y proteger tu cuenta y tus datos personales en WhatsApp.