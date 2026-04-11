Usa dos cuentas de WhatsApp en un solo celular: aplica para iOS y Android

WhatsApp ahora te permite tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo dispositivo.

Tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo celular ya es una opción oficial. La plataforma permite gestionar dos números distintos desde una sola aplicación, una función pensada para quienes buscan separar su vida personal del trabajo sin necesidad de usar dos dispositivos.

La novedad responde a una necesidad cada vez más común: mantener organizadas las conversaciones. Desde usuarios que manejan negocios por internet hasta profesionales que atienden clientes, la posibilidad de dividir chats, llamadas y notificaciones en dos cuentas independientes simplifica el uso diario del teléfono.

Según la propia aplicación, cada cuenta debe estar vinculada a un número diferente. Esto significa que es necesario contar con una segunda línea, ya sea mediante una tarjeta SIM adicional o una eSIM. El sistema admite un máximo de dos cuentas activas en el mismo dispositivo.

Para usar dos cuentas de WhatsApp en un mismo dispositivo solo debes de tener dos números SIM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las claves de esta función es su funcionamiento en segundo plano. Mientras una cuenta está en uso, la otra permanece activa y sigue recibiendo notificaciones de mensajes y llamadas. Para acceder a esas conversaciones, el usuario solo debe cambiar de cuenta desde el menú de configuración, sin necesidad de cerrar sesión ni instalar aplicaciones adicionales.

La implementación de esta herramienta busca eliminar soluciones alternativas que muchos usuarios utilizaban hasta ahora, como aplicaciones clonadas o versiones no oficiales. Con esta actualización, la gestión de múltiples cuentas pasa a ser más segura y estable, al estar integrada directamente en el sistema de la app.

En dispositivos con Android, el proceso es sencillo. Basta con abrir la aplicación, dirigirse a la sección de ajustes y seleccionar la opción de añadir una nueva cuenta. A partir de ahí, se siguen los pasos habituales: ingresar el número de teléfono, verificarlo mediante un código SMS y completar la configuración del perfil.

Tanto para Android como para iOS, solo basta con ir a configuraciones de cuenta para acceder a la opción de tener dos cuentas de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de iOS, el procedimiento es prácticamente el mismo. La única condición es contar con la versión más reciente de la aplicación. Desde el menú de configuración, el usuario puede añadir una segunda cuenta y alternar entre ambas de forma rápida.

Este cambio también introduce una nueva dinámica en el uso de la aplicación. La cuenta activa es aquella que el usuario está utilizando en ese momento, mientras que la otra queda en segundo plano. Aun así, ambas continúan funcionando de manera independiente, lo que permite no perder mensajes importantes.

La función multicuenta se suma a una serie de actualizaciones que buscan hacer de la aplicación una herramienta más versátil. En un contexto donde el teléfono móvil concentra gran parte de la actividad personal y laboral, separar ambos mundos se ha convertido en una prioridad para muchos usuarios.

Tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo dispositivo puede ser beneficioso para los que quieren tener dos dispositivos. EFE/EPA/IAN LANGSDON

Además de mejorar la organización, esta opción puede contribuir a reducir distracciones. Al diferenciar claramente entre contactos personales y laborales, es más fácil establecer límites en el uso del teléfono, especialmente fuera del horario de trabajo.

Otro aspecto relevante es la seguridad. Al tratarse de una función oficial, se evitan los riesgos asociados a aplicaciones de terceros que prometen duplicar cuentas. Esto garantiza que los datos y las conversaciones se mantengan protegidos bajo los estándares habituales de la plataforma.

La posibilidad de usar dos cuentas en un mismo dispositivo marca un cambio en la forma en que se gestionan las comunicaciones digitales. Lo que antes requería dos teléfonos ahora puede resolverse con una sola aplicación, optimizando tanto el tiempo como los recursos del usuario.