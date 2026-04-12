Cuál será el posible precio de GTA 6, el esperado juego de Rockstar

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, habló sobre el precio de títulos como GTA 6 en una entrevista. (Rockstar)

La expectativa por el lanzamiento de Grand Theft Auto 6 (GTA 6) no solo se centra en las novedades jugables o en la magnitud de su mundo virtual, sino también en el precio que deberán pagar los usuarios para acceder al título más ambicioso de Rockstar Games. Durante meses, los rumores apuntaron a que el juego podría superar la barrera de los USD 100, alimentando el debate sobre el costo de los videojuegos de última generación.

La pista sobre el precio de GTA VI

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, abordó el tema de los precios de los videojuegos en una entrevista con The Game Business, realizada en marzo. Aunque evitó confirmar el costo específico de GTA 6, sus declaraciones marcaron un límite respecto a la monetización de títulos premium.

“Me cuesta creer que queramos incluir publicidad intersticial (anuncios que interrumpen la experiencia) en un juego por el que alguien pagó 70 u 80 dólares. Me parecería injusto”, sostuvo el ejecutivo. Aunque Take-Two no comercializa actualmente videojuegos a 80 dólares, la cifra mencionada ha sido interpretada como una referencia sobre el rango de precio en el que podría situarse GTA 6, especialmente ante los rumores de un precio aún mayor.

Zelnick descartó anuncios que interrumpan la experiencia de juego en títulos premium como GTA 6. (Rockstar Games)

Un alivio para los jugadores frente a las expectativas

Las palabras de Zelnick fueron rápidamente analizadas por la comunidad y expertos del sector. El contexto de sus declaraciones sugiere que GTA 6 se mantendría dentro del rango de precios habitual para juegos AAA, en torno a los 70 u 80 dólares, y no alcanzaría los 100 dólares que se especulaban en foros y medios especializados. Esta posibilidad representa un alivio para muchos jugadores, preocupados por el creciente costo de los títulos de alto presupuesto.

El propio Zelnick no mencionó directamente a GTA 6 al hablar de precios, pero la relación entre sus comentarios y las especulaciones sobre el nuevo título de Rockstar ha generado una ola de interpretaciones y expectativas en la industria.

Publicidad en el juego: diferencias entre títulos pagos y gratuitos

La polémica sobre el precio de GTA 6 estuvo acompañada por el debate sobre la monetización a través de la publicidad. Zelnick explicó que la presencia de anuncios en juegos gratuitos resulta lógica y aceptada, ya que el usuario accede al contenido sin pagar inicialmente. En cambio, considera injusto introducir publicidad intersticial en títulos premium.

El desarrollo de GTA 6 superó los 2.000 millones de dólares, el más alto en la historia de los videojuegos. (Europa Press)

El CEO de Take-Two hizo una excepción con los juegos deportivos, como NBA 2K, donde la publicidad ambiental replica la experiencia de los eventos reales y no interrumpe la jugabilidad. En el caso de Grand Theft Auto, la franquicia ha incluido históricamente publicidad ambiental —vallas, carteles y anuncios ficticios— dentro del universo del juego. Este recurso no afecta la inmersión ni la dinámica de juego y forma parte del sello distintivo de la saga.

Zelnick fue enfático al descartar que GTA 6 incluya anuncios que interrumpan la partida, aunque dejó abierta la posibilidad de que se mantengan los elementos publicitarios ambientales, como ocurre en las entregas anteriores.

Un desarrollo histórico y el costo más alto del sector

El debate sobre el posible precio de GTA 6 se intensificó tras filtraciones y estimaciones sobre su presupuesto. La propia Take-Two Interactive confirmó que el costo de producción supera los USD 2.000 millones, lo que posiciona a GTA 6 como el videojuego más caro de la historia. El desarrollo de gráficos de última generación, un mapa expansivo y años de trabajo contribuyeron a la percepción de que el precio de lanzamiento podría establecer un nuevo récord en la industria.

La franquicia Grand Theft Auto seguirá usando publicidad ambiental dentro de su universo. (Rockstar Games)

No obstante, la postura de Zelnick apunta a que Take-Two seguiría la tendencia de mercado y mantendría el precio en torno a los 80 dólares, una cifra que ya fue explorada por otras empresas del sector. Nintendo, por ejemplo, subió el precio estándar con algunos títulos para Switch 2, y Microsoft intentó aplicar un modelo similar en Xbox antes de dar marcha atrás.