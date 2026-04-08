Google Chrome lanza pestañas verticales y modo lectura inmersivo

Google Chrome sumó dos nuevas funciones a su versión de escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Chrome incorporó dos nuevas funciones en su versión de escritorio que facilitan una navegación más organizada y libre de distracciones.

Ahora es posible visualizar las pestañas en formato vertical, lo que permite leer los títulos completos y gestionar grupos de pestañas de manera más eficiente, incluso cuando se tienen muchas abiertas, según Google.

Además, la función de modo lectura inmersivo resalta el contenido principal de la pantalla y elimina elementos distractores, optimizando la experiencia de lectura.

Ya puedes ver las pestañas en vertical, facilitando la lectura completa de títulos y la gestión eficiente de grupos. (Google)

Cómo activar las nuevas funciones de Google Chrome

Para habilitar las pestañas verticales en Google Chrome, haz clic derecho en cualquier ventana del navegador y selecciona la opción ‘Mostrar pestañas verticalmente’. Para activar el modo de lectura inmersivo, haz clic derecho sobre la página que estés visualizando y elige ‘Abrir en modo lectura’.

Para qué sirven las pestañas verticales en Google Chrome

Las pestañas verticales en Google Chrome están diseñadas para mejorar la organización y la gestión de múltiples páginas abiertas al mismo tiempo, especialmente en entornos donde se manejan muchas pestañas de forma simultánea.

Esta función permite visualizar las pestañas en una columna a un costado de la ventana, lo que facilita la lectura completa de los títulos de cada página y reduce la confusión al identificar el contenido de cada sitio.

Para activar pestañas verticales, haz clic derecho en la ventana y selecciona “Mostrar pestañas verticalmente”. (Google)

Por ejemplo, si trabajas en investigación académica y tienes abiertos varios artículos, documentos y recursos, las pestañas verticales te ayudan a distinguir rápidamente entre ellos sin depender solo de los íconos o de títulos recortados.

Del mismo modo, en el ámbito laboral, si gestionas proyectos que requieren consultar múltiples plataformas, como correos electrónicos, documentos en la nube, hojas de cálculo y aplicaciones de mensajería, la visualización vertical permite agrupar y reorganizar pestañas de manera eficiente.

Además, esta disposición es útil en monitores panorámicos o de gran tamaño, donde el espacio lateral se aprovecha mejor que la tradicional barra horizontal.

Cuándo es útil activar el modo de lectura inmersivo en Google Chrome

Activar el modo de lectura inmersivo en Google Chrome es útil cuando necesitas concentrarte en el contenido principal de una página web sin distracciones.

Para usar el modo de lectura inmersivo, haz clic derecho en la página y elige “Abrir en modo lectura”. (Google)

Esta función elimina anuncios, menús, barras laterales y otros elementos visuales que pueden dificultar la lectura, mostrando solo el texto y las imágenes relevantes.

Es especialmente recomendable al leer artículos extensos, informes, blogs o documentos académicos, ya que facilita la comprensión y reduce la fatiga visual.

Por ejemplo, si estudias para un examen y accedes a material en línea, el modo de lectura inmersivo te permite enfocarte en la información esencial.

Es práctico al leer noticias, manuales técnicos o cualquier texto largo desde una computadora, mejorando la experiencia y permitiendo personalizar el tamaño de los caracteres y el fondo según tus preferencias.

Qué otras nuevas funciones hay en Google Chrome

La vista dividida en Chrome permite mostrar dos pestañas a la vez en una sola ventana y mejora la productividad. (Google)

Otras nuevas funciones en Google Chrome son:

Vista dividida de pestañas.

La función de vista dividida en Chrome posibilita ver dos pestañas al mismo tiempo dentro de una sola ventana, lo que favorece la productividad.

Para activarla, basta con hacer clic derecho en una pestaña y elegir ‘Agregar pestaña a la vista dividida’. Es especialmente útil para comparar datos o utilizar dos páginas web de manera simultánea.

Integración de Gemini.

Con la integración de Gemini, Chrome ofrece acceso directo a funciones avanzadas de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La integración de Gemini en Google Chrome permite a los usuarios acceder a funciones avanzadas de inteligencia artificial directamente desde el navegador.

Con Gemini, es posible obtener resúmenes automáticos de páginas web y sugerencias inteligentes de contenido, lo que agiliza la búsqueda de información y mejora la productividad.

Además, esta integración facilita la asistencia en tiempo real mientras se navega, optimizando tareas como investigación, redacción y organización de datos, todo sin necesidad de instalar aplicaciones externas ni abandonar la ventana del navegador.