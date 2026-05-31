Cargarlo al 100%, usar siempre carga rápida y más errores al cargar el celular que dañan su batería

Es común cargar el dispositivo en su totalidad antes de salir a espacios abiertos sin enchufes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen errores comunes al cargar el celular que reducen de gran manera la vida útil de la batería, Acciones como cargar el celular al 100%, recurrir siempre a la carga rápida, utilizar cargadores no originales o descuidar el entorno de carga pueden acelerar el desgaste.

Por esta razón, se explica cuáles son las mayores equivocaciones al cargar la batería del celular, y qué deben hacer los usuarios para reducir el riesgo de daños en partes claves del dispositivo.

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Por qué no hay que cargar el celular al 100% ni dejarlo descargar por completo

Uno de los errores más extendidos consiste en cargar el celular hasta alcanzar el 100% de batería o dejar que se agote completamente antes de conectarlo a la corriente.

Según Endesa, mantener la carga siempre en los extremos afecta de manera directa la longevidad de la batería. Al superar el 80% de carga, las celdas internas de la batería se someten a un estrés innecesario, lo que degrada su capacidad y reduce la autonomía del dispositivo.

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La franja de carga sugerida por expertos es entre 20 y 80%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, permitir que la batería descienda por debajo del 20% resulta perjudicial. En ese rango, la batería requiere un mayor esfuerzo para recuperar la carga, lo que puede reducir de forma progresiva su capacidad de almacenamiento.

La pauta de los expertos es mantener la carga entre el 20% y el 80%. Algunos sistemas operativos incluyen inteligencia artificial para limitar la carga automática al 80%.

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Qué pasa si siempre se utilizar un cargador de carga rápida

La carga rápida es una función estándar en muchos celulares, pero su uso inadecuado puede acortar la vida útil de la batería. Endesa advierte que la carga rápida somete a la batería a un esfuerzo adicional, lo que deriva en un desgaste acelerado de sus componentes internos.

Solo hay que usar cargadores de carga rápida en casos donde se urgente la carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso habitual de un cargador de carga rápida provoca un aumento de temperatura y un flujo de energía más intenso, factores que generan una degradación prematura. Aunque permite obtener una carga completa en menos tiempo, a largo plazo esto sacrifica la durabilidad de la batería.

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La pauta de los fabricantes y de Endesa es optar por cargas lentas y frecuentes, que resultan menos agresivas para la batería y permiten conservar su eficiencia durante más ciclos de uso.

Cuáles son los riesgos de usar cargadores económicos

La compatibilidad entre el cargador y el celular es clave para asegurar una carga adecuada. Endesa señala que los fabricantes emplean estándares de carga propios, con diferentes voltajes e intensidades, así que usar cargadores genéricos o económicos puede afectar tanto el tiempo de carga como la salud de la batería.

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El uso de accesorios genéricos puede ocasionar sobrecalentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el uso de cargadores no originales aumenta el riesgo de sobrecalentamiento y de posibles fallos eléctricos. Los expertos sugieren utilizar siempre cargadores oficiales o aquellos aprobados por el fabricante del teléfono.

Por qué es clave mantener limpio el celular y sus conectores

La limpieza del dispositivo y de sus conectores afecta directamente la eficiencia de la carga. Endesa subraya que el polvo, la arena o la humedad en el puerto de carga pueden interferir en el flujo eléctrico y provocar fallos al cargar el celular.

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Otro componente que requiere cuidado es el cargador. Un cable deteriorado o sucio puede resultar en una carga deficiente o, en casos extremos, en cortocircuitos.

Se debe mantener el puerto de carga en buen estado para que el empalme sea bueno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos sugieren limpiar los conectores con un paño húmedo cuando estén desconectados y evitar doblar o retorcer el cable. Ante cualquier anomalía, como desgaste o chispas, se aconseja dejar de usar el cargador y consultar al servicio técnico del fabricante.

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Qué precauciones tomar con la temperatura al momento de cargar el celular

El espacio de carga influye en la salud de la batería. Endesa establece que la temperatura óptima para cargar la batería se sitúa entre 16°C y 22°C.

Cargar el celular en ambientes muy calurosos puede provocar daños en la batería, mientras que temperaturas bajas ralentizan el proceso de carga, aunque no afectan permanentemente la capacidad cuando la temperatura vuelve a niveles normales.

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Si se va a dejar el celular sin uso durante un tiempo, lo más seguro es almacenarlo con la batería al 50%. No se debe guardar el dispositivo con la batería completamente cargada o descargada, porque esto acelera la degradación.