Paso a paso para encontrar, limpiar la “papelera secreta” de WhatsApp y mejorar la memoria del teléfono

WhatsApp tiene una “papelera secreta” para liberar espacio, así se limpia en Android y iPhone - (Imagen ilustrativa Infobae)

A medida que el uso de WhatsApp crece, también lo hace la acumulación de archivos, fotos, videos y documentos que pueden saturar la memoria del teléfono.

Muchos usuarios desconocen que la propia aplicación dispone de herramientas para gestionar y liberar espacio, incluyendo una especie de “papelera secreta” donde se almacenan archivos que ocupan más memoria de la que imaginamos. Aprender a localizar y limpiar estos elementos no solo optimiza el rendimiento del dispositivo, sino que previene problemas de lentitud y asegura que WhatsApp funcione de manera fluida.

PUBLICIDAD

La gestión del almacenamiento en WhatsApp es esencial para quienes reciben y comparten contenido multimedia de forma frecuente. Ignorar esta función puede llevar a mensajes de error, bloqueos y dificultades para descargar o enviar archivos. A continuación, te mostramos cómo acceder y vaciar la papelera oculta, paso a paso, tanto en Android como en iOS.

En Ajustes, la herramienta muestra cuánto ocupa la app y ordena chats por consumo, con filtros por tamaño, antigüedad o reenvíos, para seleccionar elementos y eliminarlos, incluida la opción de borrar todas las copias duplicadas en varios chats - WHATSAPP OFICIAL

¿Por qué limpiar la papelera y archivos residuales en WhatsApp?

Los archivos multimedia recibidos y enviados en chats y grupos suelen acumularse sin que el usuario lo perciba, ocupando espacio innecesario en la memoria interna del dispositivo. Con el tiempo, esto puede afectar el rendimiento general, ralentizar otras aplicaciones y generar alertas de almacenamiento insuficiente.

PUBLICIDAD

Limpiar periódicamente la “papelera secreta” y los archivos duplicados ayuda a mantener el teléfono ágil y a prevenir interrupciones en el uso de WhatsApp.

Cómo revisar y gestionar el almacenamiento en Android

Accede a los Ajustes de WhatsApp: Abre la app, toca el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona “Ajustes”. Ingresa a “Almacenamiento y datos”: Dentro del menú de ajustes, elige “Almacenamiento y datos” y luego “Administrar almacenamiento”. Revisa el espacio ocupado: En la parte superior, verás cuánto espacio usa WhatsApp en tu dispositivo. Más abajo, encontrarás una lista de chats y canales ordenados por la cantidad de memoria que ocupan. Filtra y revisa los archivos: Puedes ordenar los archivos por tamaño, antigüedad o frecuencia de reenvío. Toca cualquier elemento para ver detalles, revisar su origen y decidir si deseas conservarlo. Elimina los archivos innecesarios: Mantén presionado para seleccionar uno o varios archivos, luego pulsa el ícono de eliminar. Para liberar aún más espacio, selecciona “Eliminar todas las copias”, lo que borrará los archivos duplicados almacenados en diferentes chats. Vacía chats completos: Si quieres un borrado profundo, abre un chat, pulsa el ícono de tres puntos > Más > Vaciar chat, y elige qué tipos de archivos multimedia deseas eliminar.

Cómo limpiar la “papelera” en iPhone (iOS)

Por qué WhatsApp se llena sin que se note, fotos y videos de grupos se acumulan y afectan el rendimiento del teléfono - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entra en WhatsApp y toca tu foto de perfil. Selecciona “Almacenamiento y datos” y luego “Administrar almacenamiento”. Revisa el espacio ocupado y selecciona un chat o canal. Usa las opciones de búsqueda y filtros para identificar archivos grandes, antiguos o duplicados. Marca los elementos que deseas borrar y pulsa el ícono de la papelera. Puedes elegir eliminar solo ciertos tipos de archivos (fotos, videos, documentos) o todo el contenido multimedia. Vacía chats completos si necesitas liberar más espacio.

Consejos adicionales para optimizar la memoria

Haz copias de seguridad antes de eliminar contenido importante para no perder archivos valiosos.

Elimina archivos también de la galería del dispositivo si ya no los necesitas fuera de WhatsApp.

Revisa la configuración de descarga automática para evitar que se acumulen archivos no deseados.

Actualiza WhatsApp con regularidad para acceder a las últimas funciones de gestión de almacenamiento.

¿Qué sucede si no limpias la papelera de WhatsApp?

Si la memoria disponible es insuficiente, WhatsApp puede dejar de funcionar correctamente, no permitirá descargar nuevos archivos o enviar mensajes, y mostrará alertas de espacio insuficiente. Mantener la aplicación limpia y ordenada también protege el rendimiento de todo el teléfono.

PUBLICIDAD

En resumen, acceder y limpiar la “papelera secreta” de WhatsApp es un hábito sencillo que optimiza la memoria, mejora el funcionamiento del dispositivo y evita problemas de almacenamiento. Dedica unos minutos cada semana a revisar y eliminar archivos innecesarios para disfrutar de una experiencia más fluida y segura en tu smartphone.