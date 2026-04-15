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¿Envías mensajes entre iPhone y Android? Descubre el cambio clave que trae iOS 26.5

Con iOS 26.5, Apple implementa el cifrado de extremo a extremo (E2EE) en los mensajes RCS

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iPhone - Android - iOS 26.5 - tecnología - 14 de abril
El proceso de activación de este cifrado no requiere acciones adicionales por parte del usuario. (Composición Infobae: REUTERS/Mike Segar / Imagen ilustrativa)

Con la llegada de iOS 26.5, Apple introduce el cifrado de extremo a extremo en la mensajería RCS, elevando el nivel de privacidad en las conversaciones entre usuarios de ambas plataformas. Este avance elimina una de las mayores debilidades de la comunicación interplataforma, permitiendo intercambiar mensajes de manera segura y gratuita a través de datos móviles o Wi-Fi.

Privacidad mejorada: cifrado en la mensajería RCS de iOS 26.5

Hasta ahora, el intercambio de mensajes entre iPhone y Android a través de RCS carecía de protección cifrada, lo que dejaba expuesto el contenido ante posibles interceptaciones.

Con iOS 26.5, Apple implementa el cifrado de extremo a extremo (E2EE) en los mensajes RCS, de modo que solo los dispositivos participantes en la conversación pueden acceder a la información transmitida. Esto equipara la seguridad de la mensajería nativa a la que ya ofrecen aplicaciones como WhatsApp o Signal, donde la privacidad es un elemento central.

Apple retoma el cifrado RCS en iOS 26.5 tras retirarlo en la beta de la versión anterior. REUTERS/Ann Wang
Apple retoma el cifrado RCS en iOS 26.5 tras retirarlo en la beta de la versión anterior. REUTERS/Ann Wang

El proceso de activación de este cifrado no requiere acciones adicionales por parte del usuario. Las conversaciones entre ambas plataformas mantendrán la misma experiencia visual y funcional: los mensajes indicarán si se trata de un SMS tradicional o de un chat RCS, pero no mostrarán cambios en el diseño ni en las burbujas de color.

Es pertinente señalar que el cambio fundamental ocurre en el trasfondo, donde la protección de los datos se refuerza de manera significativa.

iOS 26.5: avances respecto a versiones anteriores

La integración del cifrado RCS en iOS no es un intento aislado. Apple ya había probado esta mejora en la actualización 26.4 beta, aunque fue retirada antes de llegar a todos los usuarios. La versión 26.5 retoma y consolida esta función, iniciando su despliegue en la beta para desarrolladores y preparando su llegada general a toda la comunidad de usuarios de iPhone.

Android es el sistema operativo móvil más utilizado del mundo, desarrollado por Google. (ANDROID TWITTER)
Android es el sistema operativo móvil más utilizado del mundo, desarrollado por Google. (ANDROID TWITTER)

La actualización se centra de manera casi exclusiva en este avance de seguridad, sin introducir otras modificaciones notables en la interfaz ni nuevas funcionalidades como cambios en Siri.

El salto reside en la experiencia de mensajería: ahora, las conversaciones entre iPhone y Android podrán realizarse con la confianza de que los mensajes solo serán leídos por quienes participan en el chat.

Para quienes utilizan frecuentemente las apps de Mensajes para comunicarse entre sistemas operativos distintos, este cambio representa una mejora sustancial en la protección de la información personal. El despliegue definitivo se espera en la próxima versión estable de iOS 26.5, aunque la experiencia previa invita a contemplar posibles retrasos.

Primer plano de una persona usando un celular Android negro con la pantalla en modo oscuro, mostrando iconos de aplicaciones sobre un fondo oscuro.
Apple activó y luego retiró el cifrado entre iOS y Android al lanzar la versión final de iOS 26.4. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué implica el cifrado en las conversaciones iPhone-Android

El cifrado RCS significa que los mensajes enviados entre ambas plataformas están protegidos por una clave exclusiva para los dispositivos involucrados. Nadie más, ni siquiera los servidores de Apple o Google, puede acceder al contenido de la conversación. Este esquema de seguridad replica el funcionamiento de plataformas como WhatsApp, donde la privacidad es una garantía técnica y no solo una promesa comercial.

Para los usuarios, la mayor ventaja es la tranquilidad de saber que sus comunicaciones no pueden ser leídas si son interceptadas. El cifrado no altera la dinámica habitual del envío de mensajes: basta con disponer de conexión de datos móviles o Wi-Fi para aprovechar la mensajería RCS sin coste adicional.

La llegada de iOS 26.5 marca un antes y un después en la seguridad de la mensajería entre iPhone y Android, consolidando el puente entre ambos sistemas operativos y ofreciendo una protección a la altura de las exigencias actuales en materia de privacidad digital.

Finalmente, con iOS 26.5, Apple incorpora el cifrado de extremo a extremo (E2EE) en los mensajes RCS, lo que asegura que solo el remitente y el destinatario puedan acceder al contenido de la conversación.

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