Descubre cómo la Inteligencia Personal puede transformar tu experiencia digital con Gemini de Google

Uno de los puntos centrales en el diseño de la Inteligencia Personal es la protección de la privacidad. (Europa Press)

Desde el 14 de abril de 2026, Google habilitó para todos los usuarios de América Latina una herramienta que convierte Gemini en un asistente capaz de comprender el contexto individual, accediendo a datos almacenados en aplicaciones personales para ofrecer respuestas precisas y adaptadas a cada necesidad.

Inteligencia Personal de Gemini: integración de datos y personalización en Google

Con la activación de la Inteligencia Personal, los usuarios pueden vincular de forma segura las aplicaciones más relevantes del ecosistema de Google, como Gmail, Google Fotos, YouTube y el Buscador. Mediante un simple ajuste en el panel principal de control, es posible conectar o desconectar estas fuentes según la preferencia de cada persona.

La propuesta de Google es que Gemini funcione como un asistente digital verdaderamente contextual, capaz de analizar información compleja y cruzar referencias entre textos, imágenes y videos. Así, la plataforma puede recuperar detalles específicos y resolver consultas cotidianas de manera ágil.

Con la activación de la Inteligencia Personal, los usuarios pueden vincular de forma segura las aplicaciones más relevantes del ecosistema de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, la herramienta es capaz de rastrear imágenes antiguas y extraer de ellas datos útiles para sugerir opciones de compra o identificar modelos de productos, como ilustró Josh Woodward, vicepresidente de Google Labs, Gemini & AI Studio, al compartir cómo la IA le ayudó a encontrar el modelo exacto de su vehículo y sugerir neumáticos usando distintas fuentes personales.

La funcionalidad de búsqueda inteligente entre aplicaciones permite a Gemini razonar y relacionar datos de múltiples orígenes, facilitando respuestas únicas y personalizadas para cada usuario. Esta capacidad representa un avance respecto a los asistentes tradicionales, que suelen limitarse a información general.

Privacidad y control de datos personales en la nueva IA de Google

Uno de los puntos centrales en el diseño de la Inteligencia Personal es la protección de la privacidad. Google optó por mantener la vinculación de aplicaciones desactivada por defecto, de modo que cada usuario decide cuándo y cómo activar esta integración.

Woodward mostró cómo funciona el sistema al contar que pudo decidir qué neumáticos comprar para su auto tras revisar fotos familiares antiguas. (Captura Google)

El proceso de selección es completamente flexible: se puede elegir qué apps conectar y desconectarlas en cualquier momento directamente desde el menú de Gemini.

La empresa destaca que toda la información se procesa dentro del entorno de Google, sin enviar datos sensibles a plataformas externas. Esta arquitectura marca una diferencia importante respecto a otros servicios, priorizando la seguridad y el control individual sobre los datos.

En cuanto al uso de información personal, Google aclara que ni las fotos ni los correos de los usuarios se emplean para entrenar el modelo general de lenguaje. Solo se utilizan instrucciones concretas y limitadas para mejorar el funcionamiento técnico de la herramienta, garantizando que las fuentes personales no se conviertan en parte del entrenamiento masivo de la IA.

La Inteligencia Personal de Gemini está disponible para los suscriptores de los planes Google AI Pro y AI Ultra.

Transparencia, corrección y límites de la personalización en Gemini

Gemini incorpora mecanismos para que las respuestas sean siempre verificables. El sistema intenta referenciar la fuente exacta de cada dato utilizado, permitiendo al usuario comprobar el origen de la información y corregir cualquier error directamente desde la ventana de chat.

Además, se ofrece la opción de iniciar conversaciones temporales, en las que la personalización queda desactivada, para quienes desean interactuar sin que el asistente utilice datos personales.

Google reconoce que, por tratarse de una función reciente, pueden surgir imprecisiones o situaciones en las que el modelo establezca relaciones causales erróneas. Por ejemplo, la IA podría interpretar que una persona es fanática del golf por la cantidad de fotos en un campo, sin considerar que la presencia se debe a motivos familiares y no a una preferencia personal.

Gemini incorpora mecanismos para que las respuestas sean siempre verificables. GOOGLE

“Si ve cientos de fotos tuyas en un campo de golf, podría suponer que te gusta el golf, pero no tiene en cuenta el matiz: no te gusta el golf, pero amas a tu hijo, y por eso estás ahí”, ejemplificaron desde Google.

La Inteligencia Personal de Gemini está disponible para los suscriptores de los planes Google AI Pro y AI Ultra. Por el momento, la función no se encuentra habilitada para clientes empresariales, cuentas educativas ni usuarios de Workspace, lo que delimita su alcance inicial a los usuarios particulares que forman parte de los planes mencionados.