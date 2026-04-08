Google da nueva vida a laptops antiguas con ChromeOS Flex desde un USB

El usuario recibe un pendrive que contiene el sistema operativo y materiales de ayuda. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa / Europa Press)

Frente al desafío de la obsolescencia tecnológica y el aumento de basura electrónica, Google ha lanzado una solución práctica y accesible: el ChromeOS Flex USB.

Este dispositivo, desarrollado en colaboración con la empresa de reacondicionamiento Back Market, permite recuperar y actualizar ordenadores personales antiguos con solo conectar un pendrive, facilitando la reutilización de equipos que de otro modo quedarían fuera de uso.

Qué es ChromeOS Flex USB y cómo funciona

ChromeOS Flex USB es un kit que incluye un sistema operativo ligero, gratuito y basado en el proyecto de código abierto Chromium OS y el kernel Linux. A diferencia de los Chromebooks, ChromeOS Flex está diseñado para funcionar en una amplia variedad de PCs y laptops, sin importar su fabricante.

Así luce el ChromeOS Flex USB. (Europa Press)

Google ideó esta versión partiendo del software CloudReady, con el objetivo de extender la vida útil de dispositivos que ya no pueden recibir soporte de sistemas operativos tradicionales.

El proceso es sencillo: el usuario recibe un pendrive que contiene el sistema operativo y materiales de ayuda, como guías paso a paso y videotutoriales proporcionados por Back Market. Basta con conectar el dispositivo al puerto USB de la computadora y seguir las instrucciones para ejecutar el sistema bajo la modalidad ‘enchufar y usar’.

ChromeOS Flex no solo es compatible con cientos de modelos certificados, sino que también puede funcionar en equipos que no estén oficialmente en la lista, permitiendo así una mayor cobertura.

ChromeOS Flex USB es un kit que incluye un sistema operativo ligero, gratuito y basado en el proyecto de código abierto Chromium OS y el kernel Linux. (Imagen ilustrativa)

Ventajas del ChromeOS Flex frente a la obsolescencia tecnológica

El lanzamiento de ChromeOS Flex USB responde a un contexto en el que millones de ordenadores quedaron en riesgo tras el fin del soporte oficial de Windows 10. Para muchos usuarios, la única alternativa parecía ser la compra de un equipo nuevo o el uso de un sistema operativo desactualizado e inseguro.

Con la llegada de esta solución, Google y Back Market buscan evitar gastos innecesarios y reducir el impacto ambiental generado por el desecho de hardware funcional.

El precio del kit es de 3 euros/dólares, considerablemente subsidiado, ya que ni siquiera cubre el costo del dispositivo físico. Además, las asociaciones sin ánimo de lucro que posean ordenadores en riesgo de quedar obsoletos pueden solicitar el kit de forma totalmente gratuita.

ChromeOS Flex USB contribuye a una informática más sostenible y accesible para todos. GOOGLE

Otras opciones para instalar ChromeOS Flex y uso como ‘Live USB’

Para quienes deseen probar ChromeOS Flex sin adquirir el kit, Google mantiene la posibilidad de descargar gratuitamente la imagen del sistema desde su web oficial. El usuario puede preparar su propio pendrive de instalación y utilizar ChromeOS Flex como un ‘Live USB’.

Esta modalidad permite ejecutar el sistema operativo directamente desde el USB, sin necesidad de instalarlo en el disco duro ni modificar archivos, particiones o configuraciones previas. Es una alternativa práctica que facilita la evaluación y el uso temporal del sistema en cualquier equipo compatible.

ChromeOS Flex USB se presenta así como una herramienta que no solo prolonga la vida de los ordenadores antiguos, sino que también contribuye a una informática más sostenible y accesible para todos.

Así se vería la interfaz de tu laptop si instalas ChromeOS Flex. (chromeos.google)

Cómo probar ChromeOS Flex USB y por qué conviene instalarlo completamente

Al iniciar ChromeOS Flex desde el USB, tienes la opción de instalarlo de manera permanente en tu equipo. Esto sustituye por completo el sistema operativo anterior y deja ChromeOS Flex como único sistema en el dispositivo.

No obstante, si solo quieres probarlo antes de tomar esa decisión, puedes ejecutarlo de forma temporal desde el USB. Así podrás asegurarte de que todo, desde la red hasta el teclado y el ratón, funciona correctamente.

Es importante tener en cuenta que Google aconseja optar por la instalación total de ChromeOS Flex. Usar el sistema únicamente desde el USB puede resultar útil para pruebas, pero presenta limitaciones: el rendimiento y el almacenamiento son inferiores, y no se recibe soporte para actualizaciones automáticas ni para la gestión del sistema.

Para obtener la mejor experiencia, la recomendación es instalar ChromeOS Flex de forma definitiva en el dispositivo.