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Si un iPhone no carga, esto debes hacer antes de llamar a un técnico

Apple sugiere que este problema puede estar relacionado con el mal estado del cargador, la falta de limpieza del puerto de conexión o errores el funcionamiento del teléfono

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Un hombre con camisa vaquera mira un iPhone negro que muestra un ícono de batería roja y está conectado a un cargador de pared blanco.
La mayoría de usuarios se suelen asustar por creer que se trata de un daño grave en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de conectar un iPhone a la corriente de energía y percibir que no carga su batería puede generar preocupación en cualquier usuario. La imposibilidad de cargar un iPhone puede ser por múltiples causas, desde fallos simples de conexión hasta problemas en los accesorios o en el propio dispositivo.

En muchos casos, una revisión básica y algunos ajustes permiten restablecer el funcionamiento normal del teléfono. Apple detalla que verificar el estado de los accesorios, limpiar el puerto de carga y evaluar la fuente de alimentación constituyen pasos esenciales para descartar inconvenientes frecuentes.

Además, el reinicio del dispositivo puede restablecer el ciclo de carga. Estas acciones, explicadas por Apple, pueden evitar visitas innecesarias a centros de reparación.

Qué es lo primero que se debe hacer al ver que el iPhone no carga

El primer paso es verificar el estado del accesorio de carga y ver si el toma de energía sirve. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El primer paso es verificar el estado del accesorio de carga y ver si el toma de energía sirve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer aspecto a considerar radica en la fuente de energía usada para cargar el iPhone. Apple sugiere conectar el dispositivo a una computadora, un accesorio de energía certificado o directamente a una toma de corriente de pared.

Es fundamental probar diferentes opciones para descartar un fallo con una fuente específica. Si el iPhone no responde al ser conectado, se sugiere usar un tomacorriente distinto y verificar que todas las conexiones, tanto del cable como del adaptador, se encuentren firmes y sin movimientos.

Por qué es clave verificar el cable y el cargador esté en buen estado

La revisión de los accesorios cobra relevancia en estos casos. Según Apple, conviene inspeccionar el cable de carga y el adaptador USB en busca de daños visibles, como roturas, puntas dobladas o desgaste excesivo. El uso de componentes dañados compromete la seguridad y puede ser la causa directa del problema.

Una mujer con expresión preocupada desconecta un cargador de celular visiblemente quemado y humeante de un enchufe, mientras sostiene su teléfono con batería baja.
Es un gran error utilizar cargadores defectuosos o quemados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante cualquier signo de deterioro, la pauta a seguir es reemplazar el accesorio antes de continuar con otras pruebas. Apple advierte que usar accesorios defectuosos puede impedir la carga y, en algunos casos, generar advertencias en pantalla respecto a la compatibilidad.

Qué problemas se pueden presentar en el puerto de carga del iPhone

La acumulación de suciedad o residuos en el puerto de carga puede interferir con la conexión entre el cable y el dispositivo. Apple sugiere examinar la parte inferior del iPhone y retirar cualquier partícula que pueda estar impidiendo el contacto adecuado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe revisar que el puerto de carga no tenga suciedad y empalme con el cable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para limpiar el puerto, se aconseja utilizar materiales no metálicos y evitar el uso de líquidos. Solo después de asegurarse que el área está limpia, se debe conectar con firmeza el cable de carga.

En qué momento se debe reiniciar el iPhone

Cuando las comprobaciones iniciales no resuelven el inconveniente, reiniciar el iPhone suele ser la siguiente alternativa. Apple explica que un simple reinicio puede restaurar la funcionalidad de carga si el dispositivo presenta un error temporal en el sistema.

Primer plano de una mujer con expresión preocupada sosteniendo un iPhone con la pantalla negra, conectado a un cargador blanco.
En ciertos casos un simple reinicio soluciona varios fallos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el dispositivo muestra un ícono de batería y no responde tras media hora de carga, se sugiere forzar el reinicio. En modelos como el iPhone 8 o posteriores, el procedimiento consiste en presionar y soltar rápidamente el botón de subir volumen, repetir la acción con el botón de bajar volumen y luego mantener presionado el botón lateral hasta visualizar el logotipo de Apple.

Qué hacer si sale una alerta en la pantalla del iPhone sobre el accesorio de carga

En ocasiones, el iPhone despliega una advertencia indicando que el accesorio de carga no es compatible o no se encuentra certificado. Apple señala que este mensaje puede ser por un puerto de carga sucio o dañado, así como a un accesorio no autorizado o deteriorado.

Frente a esta situación, el primer paso consiste en limpiar el puerto y sustituir el cable o el adaptador si se sospecha de algún defecto. Si el problema persiste luego de intentar con otros accesorios certificados, la pauta de Apple es contactar con un servicio técnico autorizado para una revisión especializada.

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