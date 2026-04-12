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Lo que debes hacer cuando aparece la alerta de temperatura en la pantalla del iPhone

Apple sugiere apagar el celular, alejarlo de fuentes de calor y esperar a que se enfríe para evitar daños en la batería y en los componentes internos

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Primer plano de una mano sosteniendo un iPhone con la pantalla en negro mostrando un mensaje de advertencia de 'Temperatura' y un icono de termómetro rojo.
La advertencia busca proteger el dispositivo ante condiciones ambientales riesgosas y un uso intensivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ocasiones, los usuarios de iPhone pueden observar en la pantalla un mensaje inesperado: “Temperatura, el iPhone necesita enfriarse para poder usarlo”. Este aviso puede generar preocupación y desconcierto, sobre todo si ocurre en medio de una actividad importante.

Según Apple, este mensaje tiene como objetivo proteger el dispositivo y sus componentes internos ante el riesgo de sobrecalentamiento. Por esto, la aparición de la alerta no significa que el teléfono haya sufrido un daño irreversible, pero sí exige una respuesta inmediata para evitar consecuencias mayores.

Apple precisa que, aunque el dispositivo se vea limitado en sus funciones, en la mayoría de los casos sigue disponible la opción de realizar llamadas de emergencia. Así que actuar correctamente ante este aviso contribuye a preservar la vida útil del iPhone y la seguridad de la información almacenada.

Por qué aparece una alerta de temperatura en la pantalla del iPhone

Primer plano de una persona sudando visiblemente en el rostro y cuello. Sostiene un iPhone blanco con pantalla apagada en un entorno exterior iluminado por el sol.
La exposición directa y constante al sol es perjudicial para el iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las advertencias de temperatura en los dispositivos iPhone aparecen cuando la temperatura interna supera el rango operativo seguro, fijado entre 0°C y 35°C. Apple detalla que el sistema cuenta con protecciones integradas capaces de detectar cuando la temperatura sube por encima de ese umbral.

Esta situación suele ser por factores externos, como la exposición directa al sol o dejar el teléfono en un auto cerrado, aunque ciertas actividades intensivas pueden elevar el calor interno.

Según Apple, el uso intensivo del procesador, la carga inalámbrica, la transmisión de videos de alta calidad o la utilización de juegos exigentes pueden contribuir al aumento de la temperatura.

La alerta se activa para evitar daños en los circuitos y la batería, priorizando la integridad del dispositivo. En estos casos, algunas funciones se desactivan temporalmente y el teléfono puede ralentizarse.

Cuáles pasos sugiere Apple para enfriar el iPhone

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe apagar el iPhone y esperar a que se enfríe de forma natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la aparición de la advertencia, Apple sugiere tres acciones inmediatas: apagar el iPhone, ubicarlo en un ambiente más fresco y alejado de la luz solar y esperar a que recupere una temperatura adecuada. Esta medida permite que los componentes internos retomen su funcionamiento sin riesgo de daño permanente.

Apagar el iPhone interrumpe cualquier proceso que esté generando calor adicional. Colocar el iPhone en la sombra, lejos de fuentes de calor, acelera el enfriamiento.

Es importante que no se debe intentar enfriar el dispositivo mediante métodos extremos, como el uso de refrigeradores, porque los cambios bruscos pueden afectar otros componentes electrónicos.

Qué problemas tener usar el iPhone fuera del rango de temperatura sugerido

Un iPhone negro dañado, con la pantalla rota y un orificio humeante en la parte inferior, sobre una superficie oscura. Emite humo blanco y chispas.
La batería es la principal afectada por los cambios drásticos de temperatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso del iPhone cuando la temperatura ambiente supera los 35 °C o desciende por debajo de 0 °C puede causar cambios en el rendimiento.

En estos escenarios, algunas funciones pueden desactivarse temporalmente, la carga puede detenerse y la pantalla puede oscurecerse. Incluso la señal celular y el flash de la cámara pueden verse afectados.

Asimismo, la exposición prolongada a temperaturas extremas puede reducir de forma permanente la duración de la batería. Apple subraya que la batería del iPhone es especialmente sensible al calor, motivo por el cual se recomienda evitar dejar el dispositivo en autos estacionados o bajo la luz solar directa.

En qué momentos es normal que el iPhone se caliente

Joven sentado en un sofá de cuero, con cabello rizado oscuro, jugando Clash Royale en un smartphone que sostiene verticalmente. Se ve una sala de estar.
Tareas exigentes como interactuar con videojuegos pueden causar el calentamiento del dispositivo sin que esto signifique problemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen situaciones en las que es habitual que el iPhone alcance una temperatura superior a la normal, sin que implique un funcionamiento defectuoso.

Esto sucede durante la configuración inicial, la restauración desde una copia de seguridad, la carga inalámbrica o el uso de aplicaciones de alta demanda gráfica como juegos o herramientas de edición de video.

El dispositivo suele enfriarse por sí solo una vez que termina la tarea exigente. El fabricante aclara que si no aparece la advertencia de temperatura en la pantalla, se puede seguir utilizando el teléfono con normalidad.

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