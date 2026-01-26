Tecno

Esto es lo que debes hacer si la batería de tu iPhone se descarga rápidamente

Apple ofrece funciones integradas que ayudan a identificar las causas del desgaste energético, permitiendo al usuario tomar medidas preventivas y aprovechar los modos de ahorro

El consumo inesperado de batería
El consumo inesperado de batería en iPhone: guía para diagnosticar el problema y mejorar la autonomía - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La duración de la batería sigue siendo una de las principales preocupaciones para usuarios de iPhone, especialmente cuando el dispositivo comienza a perder energía de forma inesperada.

Esta situación afecta la experiencia de uso y puede generar dudas sobre el estado del equipo o la necesidad de cambiar de hábitos de uso. Frente a este problema, Apple ofrece una serie de recomendaciones y herramientas integradas en iOS para diagnosticar y optimizar el consumo energético.

En la actualidad, entender cómo y por qué se agota la batería permite tomar medidas efectivas para prolongar su autonomía y evitar reemplazos prematuros. De acuerdo con el soporte técnico de Apple, con la llegada de iOS 26 y versiones posteriores, los usuarios cuentan con más información y opciones de ajuste para controlar el estado y el uso de la batería en tiempo real.

Qué hacer cuando la batería
Qué hacer cuando la batería del iPhone se agota rápido: herramientas y prácticas recomendadas por Apple - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo revisar la información de la batería en iPhone

El primer paso es consultar las sugerencias e información que ofrece el sistema. Para acceder:

  1. Ve a Configuración > Batería.
  2. Revisa si aparecen sugerencias o detalles justo encima del gráfico de uso diario.

Entre las recomendaciones frecuentes figuran: activar el brillo automático, habilitar el bloqueo automático o reducir el brillo de la pantalla. Estas acciones pueden mejorar la duración de la batería, ya que la pantalla es uno de los componentes que más consume energía.

Cómo analizar el uso diario y las apps que consumen más batería

iOS permite ver un registro detallado del consumo de energía:

  1. En Configuración > Batería, consulta el gráfico de uso diario.
  2. Debajo del gráfico, revisa el apartado Uso de apps y actividades del sistema para identificar las aplicaciones que más batería han consumido.

Toca sobre cada app para ver un desglose de su actividad durante el día. Presta atención a los siguientes datos:

Diagnosticar la salud de la
Diagnosticar la salud de la batería en el iPhone ahora es más fácil con las funciones de iOS - (Imagen ilustrativa)
  • Actividad en segundo plano: Algunas apps siguen funcionando sin que las uses activamente.
  • Sin cobertura móvil y señal baja: Usar el dispositivo en zonas con mala señal incrementa el consumo.
  • Notificaciones: Las alertas frecuentes pueden activar el dispositivo y consumir energía extra.

Si una app consume demasiada batería, considera limitar su uso, desactivar su funcionamiento en segundo plano o ajustar sus notificaciones.

La conexión WiFi consume menos batería que las redes móviles. Siempre que sea posible:

  • Activa WiFi en Configuración > WiFi y conéctate a una red estable.
  • Usa el dispositivo en lugares con señal fuerte para evitar que el iPhone incremente el esfuerzo de búsqueda de red.
  • Si prevés estar en un área sin cobertura, activa el modo avión para evitar el drenaje innecesario.

En modelos compatibles, puedes activar el 5G automático para que el dispositivo use la red más eficiente según la intensidad de la señal.

Cuáles son las funciones de ahorro energético

Apple integra dos funciones clave para optimizar el consumo:

Ahorro adaptativo: Disponible en iOS 26 y modelos recientes. Predice cuándo necesitarás batería adicional y ajusta el rendimiento del dispositivo, incluso activando el modo Ahorrar batería cuando sea necesario.

Mantener el sistema actualizado, analizar
Mantener el sistema actualizado, analizar el uso energético y adoptar hábitos de carga inteligente son estrategias clave para optimizar el rendimiento y asegurar la funcionalidad del equipo a largo plazo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modo Ahorrar batería: Reduce el consumo desactivando funciones como la obtención automática de correos, la actualización de apps en segundo plano y ciertos efectos visuales. Para activarlo:

  • Ve a Configuración > Batería > Modo de energía y activa la opción.
  • También puedes acceder desde el Centro de Control.

El modo Ahorrar batería se desactiva automáticamente al cargar el dispositivo por encima del 80%.

Cómo verifica la condición de la batería del iPhone

La vida útil de la batería disminuye con el tiempo. Para comprobar su estado:

  • En iPhone 15 y modelos posteriores: Configuración > Batería > Condición de la batería.
  • En iPhone 14 y anteriores: Configuración > Batería > Condición y carga de la batería.

Si el sistema muestra “Servicio” junto a la condición de la batería, considera reemplazarla para restaurar el rendimiento.

Adoptar estos hábitos ayuda a prolongar la autonomía y a mantener el dispositivo en óptimas condiciones, evitando problemas de batería en el día a día.

