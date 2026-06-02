Crimen y Justicia

Cayó una banda de menores que asaltaba a choferes de aplicación en CABA: el prontuario de un asaltante de 12 años

Los cinco sospechosos fueron detenidos tras el robo a un conductor que realizaba un viaje por la zona de Villa Lugano

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Cinco jóvenes con rostros pixelados, vestidos con ropa casual, incluyendo camisas a cuadros y chaquetas, posan de frente
Cayó una banda de menores de edad que robaban en la zona sur de CABA.

Una banda compuesta por menores de edad, señalada como responsable de cometer al menos 11 robos en el barrio porteño de Villa Lugano durante los últimos dos años, fue desbaratada por agentes de la Policía de la Ciudad. Entre los integrantes se encuentra un niño de 12 años con ocho antecedentes delictivos en el último año.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, la investigación se inició el pasado 23 de mayo, tras la denuncia de un chofer de una aplicación de viajes, quien relató que fue interceptado en la intersección de avenida Larrazábal y Coronel Martiniano Chilavert por cinco jóvenes armados con armas blancas. En ese contexto, los asaltantes le sustrajeron la llave de su Renault Logan, un teléfono celular, documentación personal y dinero en efectivo. Luego, se fugaron del lugar a pie.

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El despliegue policial en la zona permitió localizar a los sospechosos en Frida Kahlo al 4700, distante a un kilómetro del lugar del hecho, donde personal policial los detuvo ante la presencia de testigos.

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron en poder de los jóvenes llaves de ignición de vehículos Fiat y Volkswagen, teléfonos celulares, documentación y efectivo. El chofer asaltado reconoció entre los objetos recuperados tanto su celular como sus documentos personales.

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Entre los elementos incautados, los efectivos también reportaron la llave de un Fiat Siena robado más temprano ese mismo día. El vehículo fue encontrado abandonado, y su propietario, también conductor de una aplicación de viajes, denunció el robo de su teléfono y pertenencias.

Los detenidos fueron identificados como L.B.D., de 12 años, R.V.R.A. (13), T.L.M. (15), B.E.M.B. (16) y E.G.C. (19), de los cuales el mayor de ellos ya había sido procesado en 2025 por el Juzgado de Menores N° 2 por un robo en poblado.

Por su parte, L.B.D., el integrante más chico de la organización, registra un total de ocho antecedentes delictivos en la zona, entre ellos tres casos de robo en poblado y en banda y otras tres detenciones por tentativa de robo.

Las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) fueron determinantes para atrapar a los sospechosos, debido a que registraron su accionar en el momento del robo y permitieron vincularlos con otros diez hechos delictivos en la zona.

Al ser consultado el Juzgado de Menores N° 1, a cargo de Cristian von Leers y la Secretaría 1 dirigida por Juan Manuel Vidal Mauriz, se dispuso la detención de todos los integrantes de la banda. Los menores, en tanto, fueron trasladados al Instituto Inchausti, en Balvanera.

Con las detenciones de los sospechosos consumadas, ahora las autoridades continúan la investigación para determinar si la banda de delincuentes participó en otros delitos cometidos en el sur de la Ciudad.

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