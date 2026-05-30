Un nuevo generador eléctrico de hidrogel podría ser la solución para dispositivos portátiles

El generador de hidrogel mantiene su rendimiento pese a estiramientos y flexiones repetidas. (Imagen referencial/MIT)

Investigadores del Instituto Tecnológico de Harbin, en China, han desarrollado un generador elástico alimentado por humedad que mantiene su rendimiento incluso tras miles de ciclos de flexión y estiramiento. Este avance podría transformar la alimentación de dispositivos electrónicos portátiles e implantes médicos.

En los últimos años, el desarrollo de generadores eléctricos basados en hidrogel ha captado la atención de la comunidad científica por su capacidad de transformar la humedad ambiental en electricidad. Estos sistemas, flexibles y ligeros, se consideran ideales para alimentar dispositivos portátiles, sensores de salud y tecnologías implantables.

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Sin embargo, uno de los principales obstáculos técnicos fue la débil adhesión entre las capas de hidrogel y los electrodos, lo que suele traducirse en una salida eléctrica inestable y fallas mecánicas durante el uso.

Según el equipo a cargo del nuevo avance —detallado en la revista ‘Nano-Micro Letters’—, la interacción interfacial limitada entre el hidrogel y el electrodo provoca un aumento de la resistencia eléctrica y la separación de las capas bajo tensión. Esto restringe tanto la eficiencia energética como la durabilidad de los dispositivos, especialmente cuando se someten a deformaciones repetidas, una condición común en aplicaciones portátiles y vestibles.

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Funcionamiento del hidrogel alimentado por humedad, desarrollado por el equipo del Instituto Tecnológico de Harbin. (Meng et al./Nano-Micro Letters)

Una interfaz reforzada para mayor estabilidad

Para superar este desafío, los investigadores diseñaron un hidrogel altamente adhesivo capaz de reforzar la interfaz entre las capas activas y los electrodos. El material fue tratado en una solución de agua y glicerol, e integrado con metal líquido y electrodos de plata elásticos. Esta combinación permitió construir un generador con una interfaz más robusta y eficiente.

La inclusión de glicerol resultó fundamental. Según el estudio, al aumentar los enlaces de hidrógeno dentro del hidrogel, se multiplicaron los puntos de contacto con los electrodos, mejoró la adhesión y se redujo la resistencia interfacial. Esta modificación favoreció el transporte de iones a través del sistema incluso bajo tensión mecánica, un aspecto crítico para el funcionamiento estable del generador en condiciones de uso real.

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El glicerol también mejoró la resistencia del hidrogel frente a la desecación, la congelación y la hinchazón, lo que permitió que el dispositivo operara de forma confiable en distintos entornos ambientales.

Tras 8.000 ciclos de flexión, el generador mostró una mínima degradación en su desempeño. (Imagen referencial/MIT)

Resultados experimentales y simulaciones

El equipo del Instituto Tecnológico de Harbin validó el rendimiento del generador mediante experimentos y simulaciones avanzadas. Los resultados mostraron que el hidrogel adhesivo redujo la impedancia interfacial y optimizó el transporte iónico en comparación con configuraciones tradicionales.

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Mediante simulaciones AIMD y cálculos de teoría funcional de la densidad (DFT), los investigadores confirmaron que la interfaz reforzada facilitaba una migración más rápida de los iones y disminuía la barrera energética para su movimiento. Esto se tradujo en una mejora sustancial de la eficiencia eléctrica del dispositivo.

Un generador preparado para la exigencia

Los ensayos mecánicos demostraron la resistencia del generador ante el uso intensivo. El sistema alcanzó un voltaje de salida superior a 0,94 voltios y una densidad de corriente de 141 microamperios por centímetro cuadrado, y mantuvo la estabilidad de la salida eléctrica incluso durante la deformación continua.

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Tras 1.040 ciclos de estiramiento y 8.000 ciclos de flexión a 180 grados, el generador mostró una degradación mínima del rendimiento. Este nivel de durabilidad es clave para aplicaciones en dispositivos portátiles, donde la flexión y el estiramiento forman parte de la rutina diaria.

La innovación podría impulsar el desarrollo de fuentes de energía flexibles para la electrónica portátil y médica. (Imagen referencial/MIT)

Aplicaciones y perspectivas futuras

El generador eléctrico de hidrogel desarrollado por el Instituto Tecnológico de Harbin se perfila como una solución prometedora para alimentar dispositivos electrónicos portátiles y sensores médicos autoalimentados. Las tecnologías de monitorización de la respiración y otras aplicaciones biomédicas podrían beneficiarse de una fuente de energía ligera, flexible y estable durante largos periodos de uso.

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El equipo investigador destaca que la estabilización de la interfaz entre el hidrogel y el electrodo no solo mejora la fiabilidad de los sistemas flexibles actuales, sino que también abre nuevas posibilidades para el diseño de dispositivos energéticos capaces de operar en entornos mecánicos y ambientales exigentes.

Este enfoque podría orientar la próxima generación de sistemas electrónicos portátiles, donde la flexibilidad, la ligereza y la resistencia a condiciones variables son requisitos esenciales para la integración en la vida cotidiana y en la medicina personalizada.

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