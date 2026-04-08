Por qué los negocios ya no compiten con productos, sino con procesos en la nube

La nube y la inteligencia artificial redefinen la ventaja competitiva en empresas latinoamericanas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación digital ha cambiado radicalmente el paradigma competitivo de las empresas en América Latina y el mundo. En entrevista con Andrés Tahta, Director de Partners para Latinoamérica en AWS, y Laura Márquez, CEO de Caleidos, ambos coincidieron en que la verdadera ventaja ya no está en el producto en sí, sino en los procesos, la agilidad y la innovación habilitadas por la nube.

Esta evolución es clave para cualquier empresa que busque sobrevivir y crecer en un entorno donde la tecnología marca el ritmo de la competencia.

La importancia de este cambio radica en que la adopción de la nube ya no es una discusión sobre infraestructura, sino sobre velocidad de reacción, automatización, acceso a capacidades avanzadas como inteligencia artificial y, sobre todo, la posibilidad de crear experiencias personalizadas para el usuario final.

Andrés Tahta, Director de Partners para Latinoamérica en AWS, quien junto a Laura Márquez, coincidieron en que la nube y la IA democratizan la innovación, impulsando a empresas de todos los tamaños a competir con procesos conectados, eficientes y orientados al usuario

En la actualidad las empresas que lideran no son las que fabrican mejores productos, sino las que pueden anticipar necesidades, automatizar procesos y lanzar servicios a una escala y velocidad nunca antes vistas.

El salto de la nube: de escepticismo a ventaja competitiva

Laura Márquez recordó que, hace una década, la conversación sobre la nube estaba dominada por la desconfianza. “Al inicio sí había un escepticismo bien fuerte porque era algo nuevo, una nueva tecnología, un nuevo modelo de negocio. Mucha gente quería sentir que tenía las cosas en físico”.

Sin embargo, el acceso a capacidades antes reservadas solo para gigantes tecnológicos (como machine learning, analítica avanzada y automatización) permitió que empresas de todos los tamaños experimentaran, innovaran y aceleraran su llegada al mercado.

La nube eliminó la barrera de las grandes inversiones iniciales y democratizó el acceso a tecnología de punta. El modelo de pago por uso y la facilidad de integración permitieron a empresas y PYMES crear y probar productos rápidamente, con la posibilidad de escalar o pivotar sin grandes riesgos financieros.

Procesos inteligentes: el nuevo campo de batalla

Laura Márquez, CEO de Caleidos. IA agéntica y automatización: la apuesta de AWS y Caleidos para el futuro empresarial

Para Márquez, el cambio más profundo está en cómo las empresas abordan sus problemas y procesos. “Quedarse sin stock, perder ventas, no anticipar la demanda... Todo eso se puede abordar con datos y automatización en la nube”, indicó la ejecutiva.

Los agentes inteligentes y las soluciones de IA pueden monitorear inventarios, recomendar ofertas, personalizar servicios y optimizar cada eslabón de la operación, desde la logística hasta la atención al cliente.

Este enfoque permite que los negocios no solo sean más eficientes, también generen una mejor experiencia para sus clientes, reduzcan costos operativos y ganen agilidad para responder al mercado.

Andrés Tahta destacó que la nube es la base de la economía digital y la puerta de entrada a la IA generativa y agéntica. Cita estudios que proyectan que, para 2028, el 35% de las aplicaciones empresariales utilizarán agentes autónomos capaces de tomar decisiones sin intervención humana, y que el 15% de las decisiones empresariales serán completamente automatizadas.

La visión de líderes tecnológicos enfatiza la importancia de integrar la nube y la IA en cada eslabón operativo, dejando atrás el enfoque tradicional en el producto como único valor diferencial - (Imagen ilustrativa Infobae)

Para Tahta, la nube no solo democratizó el acceso a infraestructura, sino que ahora habilita la democratización de la inteligencia artificial avanzada. Sin la escala y la flexibilidad que ofrece la nube, sería imposible entrenar y desplegar modelos de IA con alcance global y capacidad de responder en tiempo real a las necesidades del negocio.

Energía, eficiencia y el desafío de la IA a gran escala

La aceleración tecnológica trae consigo nuevos desafíos, como la eficiencia energética de centros de datos y el manejo responsable de los recursos. Tahta reconoció que la expansión de la IA exige repensar la infraestructura y buscar soluciones innovadoras, desde ubicaciones más eficientes hasta el uso de energías renovables y estrategias de optimización.

Por otro lado, el avance de la IA plantea preguntas sobre el empleo. Tahta y Márquez coinciden en que la automatización eliminará ciertas tareas, pero también abrirá nuevas oportunidades para quienes se capaciten en el manejo, supervisión y desarrollo de procesos inteligentes. El reto es la capacitación y la reconversión, no el reemplazo indiscriminado del talento humano.

El cambio de mentalidad que proponen los líderes de AWS y Caleidos es claro: la nube y la IA no son solo herramientas, son habilitadores de un nuevo modelo de negocio donde la experiencia del usuario y la eficiencia del proceso son el verdadero diferencial. En este contexto, la pregunta ya no es si migrar a la nube, sino cómo rediseñar toda la operación para competir con procesos inteligentes, automatizados y conectados en tiempo real.