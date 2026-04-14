Amazon estará en tu próximo viaje en avión: así quiere competir con Starlink con internet de alta velocidad

Amazon Leo, rival de Starlink, presentó una antena para brindar internet rápido en vuelos comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amazon Leo, competencia de Starlink, ha presentado una antena diseñada para ofrecer internet de alta velocidad en vuelos comerciales. Según la compañía, el dispositivo permite velocidades de descarga de hasta 1 Gbps y de subida de hasta 400 Mbps.

Esto significa que los pasajeros y la tripulación podrán acceder a servicios de streaming, videollamadas y aplicaciones en la nube durante el vuelo, con una experiencia similar a la de una conexión terrestre. La empresa detalló que “la antena Amazon Leo Aviation proporcionará conectividad a internet fiable a los pasajeros y la tripulación de las aerolíneas”.

Pasajeros y tripulación pueden usar streaming, videollamadas y aplicaciones en la nube durante el vuelo, con una experiencia comparable a la de tierra. (Amazon)

Trevor Vieweg, director de negocios globales de Amazon Leo, recordó que la compañía ya sostiene acuerdos con las aerolíneas Delta y JetBlue para llevar este tipo de conexión a los vuelos comerciales.

Cómo funciona la nueva antena de Amazon Leo

La antena Amazon Leo Aviation utiliza tecnología derivada de la antena Leo Ultra, pero ha sido especialmente adaptada para las condiciones de la aviación comercial.

El dispositivo cuenta con un sistema de direccionamiento electrónico sin piezas móviles, lo que reduce los tiempos de inactividad asociados al mantenimiento y asegura una operación estable frente a temperaturas y condiciones climáticas variables durante vuelos internacionales.

Mientras el avión se desplaza a velocidades de hasta 933 kilómetros por hora, la antena establece una conexión con un satélite Amazon Leo en órbita terrestre baja.

La antena Amazon Leo Aviation adapta la tecnología de Leo Ultra a las exigencias de la aviación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que la aeronave y los satélites cambian de posición, el sistema transfiere de manera automática el enlace de un satélite a otro, garantizando así la continuidad de la señal.

Posteriormente, el satélite se comunica con la red de antenas de puerta de enlace en tierra de Amazon, que, a través de una infraestructura global de fibra óptica, conecta con el punto de acceso AWS más cercano, con otros proveedores de nube o con la red privada del cliente.

Para optimizar el servicio, Amazon Leo está desplegando más de 300 estaciones terrestres en distintos países, lo que permite reducir la latencia y aumentar la resiliencia de la red.

El satélite enlaza con antenas terrestres de Amazon, que conectan por fibra óptica con AWS, otras nubes o redes privadas. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo/File Photo

La antena, que se instala en la parte exterior del avión con conectores de grado aeronáutico, mide 147 cm de largo, 76 cm de ancho y 6,6 cm de alto, lo que minimiza la resistencia aerodinámica y el consumo de combustible. Su diseño compacto y el módem integrado permiten que la instalación se complete en un solo día.

Una única antena Amazon Leo Aviation ofrece el ancho de banda necesario para mantener conectados a todos los pasajeros y a la tripulación durante el vuelo, facilitando tanto la experiencia a bordo como la gestión de operaciones con acceso a información casi en tiempo real.

Para qué sirve esta nueva antena de Amazon

La nueva antena de Amazon para vuelos comerciales, integrada en el sistema Amazon Leo, permite conectar simultáneamente a todos los pasajeros y a la tripulación con una velocidad suficiente para realizar cualquier actividad digital sin restricciones.

Amazon ya cerró acuerdos con Delta Air Lines y JetBlue Airways para instalar esta tecnología en sus aviones. (Amazon)

Amazon ya ha firmado acuerdos con Delta Air Lines y JetBlue Airways para implementar esta tecnología en sus flotas.

En el caso de Delta, ambas compañías anunciaron que transformarán la experiencia de viaje de decenas de millones de pasajeros al año, gracias a la incorporación del sistema Amazon Leo. La implementación comenzará en 2028 y abarcará inicialmente 500 aviones de la aerolínea estadounidense.

Por su parte, JetBlue Airways será la primera aerolínea en adoptar la tecnología satelital de Amazon Leo, lo que permitirá mejorar su servicio gratuito Fly-Fi a partir de 2027.

Starlink ya ofrece internet satelital rápido y de baja latencia en vuelos comerciales. (Starlink)

Starlink ya ofrece internet en vuelos comerciales

Starlink ya proporciona internet satelital de alta velocidad y baja latencia en vuelos comerciales, lo que permite a los pasajeros consumuir contenido en streaming y trabajar en tiempo real mientras vuelan a 30.000 pies de altura.

Aerolíneas como Copa Airlines, United Airlines, Hawaiian Airlines y airBaltic ya han incorporado este sistema o tienen previsto implementarlo en sus flotas.