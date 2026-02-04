Cómo usar la IA para encontrar vuelos con hasta 90% de descuento: guía para principiantes y expertos

Siete instrucciones clave aplicadas en plataformas de IA están transformando la forma de buscar pasajes, permitiendo a los viajeros acceder a tarifas ocultas y optimizar cada etapa del proceso de reserva - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encontrar vuelos baratos ha sido siempre un desafío para viajeros de todo el mundo. Con la evolución de la inteligencia artificial y el auge de los sistemas de prompts, hoy es posible acceder a estrategias que permiten detectar tarifas ocultas y descuentos sorprendentes.

Una tendencia que gana terreno en redes sociales es el uso de 7 prompts clave que, aplicados en plataformas de IA o chatbots avanzados, pueden ayudar a conseguir boletos de avión con rebajas de hasta el 90% sobre el precio habitual.

El interés por este método surge en un contexto de inflación de precios aéreos y mayor competencia entre aerolíneas, donde la información precisa y el análisis de datos en tiempo real marcan la diferencia entre pagar de más o lograr un verdadero ahorro.

Así funcionan los 7 prompts de IA que permiten encontrar vuelos baratos y tarifas ocultas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usuarios como ‘howtomasterprompting’ en Threads han popularizado este enfoque, demostrando cómo la IA puede optimizar cada paso del proceso de búsqueda y reserva de vuelos.

Los 7 prompts esenciales para conseguir vuelos con grandes descuentos

Entre los 7 prompts más efectivos, uno destaca como la vía más directa a los mayores ahorros: el Arbitraje de Radio de Aeropuertos. Este enfoque permite comparar precios entre todos los aeropuertos cercanos al punto de partida, sumando el costo real del transporte terrestre y ordenando las opciones según el precio total más bajo.

Es la herramienta que, con frecuencia, abre la puerta a descuentos de hasta el 90% en comparación con búsquedas tradicionales.

A continuación, se detallan los prompts que han demostrado ser más efectivos para encontrar las mejores tarifas:

1. Arbitraje de Radio de Aeropuertos

El uso de instrucciones precisas en chatbots de IA ayuda a viajeros frecuentes y ocasionales a conseguir descuentos inesperados, incluso en rutas y fechas de alta demanda - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solicita: “Busca vuelos a [destino] desde todos los aeropuertos en un radio de [X km] ([X millas]). Compara el precio del boleto más el transporte terrestre. Ordena por el costo real total.”

Este prompt permite descubrir tarifas más bajas saliendo desde aeropuertos alternativos, considerando no solo el precio del vuelo, también el costo del traslado hasta el punto de partida.

2. Mapa de Calor de Fechas Flexibles

Solicita: “Muestra las combinaciones más baratas de salida/regreso para [ruta] en un rango de ±14 días. Destaca los periodos de menor precio.”

Esta estrategia aprovecha la flexibilidad de fechas para identificar el momento exacto en que volar resulta más económico, ayudando a visualizar tendencias de precios en un calendario interactivo.

3. Verificador de Boletos Divididos

Solicita: “Prueba dos boletos de solo ida o aerolíneas mixtas para [ruta]. Incluye en el total los cargos por equipaje y asientos.”

La IA puede comparar el costo de comprar boletos de ida por separado, usando diferentes aerolíneas, lo que frecuentemente resulta más barato que un pasaje de ida y vuelta tradicional.

Desde el arbitraje de aeropuertos hasta la predicción de precios, las herramientas tecnológicas permiten personalizar la búsqueda y maximizar el ahorro en cada viaje - (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Desvío a Ciudad Cercana

Solicita: “Encuentra ciudades de llegada cercanas y más económicas a [destino]. Calcula el costo de tren/autobús hasta la ciudad final.”

Este prompt permite analizar si aterrizar en un aeropuerto alternativo cercano y luego trasladarse por tierra es más barato que volar directo al destino.

5. Desglose de Costo Real

Solicita: “Compara aerolíneas en esta ruta, incluyendo equipaje, asientos, comidas y tasas. Ordena según el precio final a pagar.”

Aquí, la IA ayuda a evitar sorpresas sumando todos los cargos adicionales, permitiendo comparar el costo real entre aerolíneas y evitar ofertas engañosas.

6. Señal de Comprar o Esperar

Solicita: “Utilizando estacionalidad y demanda para [ruta], dime si los precios suelen subir o bajar al acercarse la fecha de salida.”

El sistema puede analizar patrones históricos y tendencias de demanda para aconsejar si conviene comprar ya o esperar mejores precios.

7. Constructor de Rutas Alternativas

Solicita: “Genera 2–3 rutas alternativas con horarios de llegada similares pero tarifas históricamente más bajas.”

Este prompt explora múltiples combinaciones de rutas, escalas y horarios, proponiendo alternativas que suelen pasar desapercibidas en los buscadores convencionales.

Cómo la IA cambia la forma de viajar

Plataformas y usuarios adoptan estrategias basadas en inteligencia artificial para comparar rutas, detectar ofertas y tomar decisiones informadas antes de reservar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de estos 7 prompts y los avances de la inteligencia artificial está redefiniendo la experiencia de planificar viajes. Los usuarios pueden acceder a tarifas antes reservadas para expertos o agencias especializadas, y adaptar sus estrategias en tiempo real según cambios en la oferta y la demanda.

En un escenario donde la información es poder, dominar el uso de prompts y herramientas de IA se convierte en la clave para viajar más y pagar menos. La próxima vez que busques un vuelo, considera incorporar estos pasos: el ahorro puede ser mucho mayor de lo que imaginas.