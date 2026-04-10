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Microsoft empieza a eliminar Copilot de Windows 11: el Bloc de notas es el primer afectado

El cambio forma parte de una nueva estrategia que busca reducir la presencia visible de la IA en aplicaciones clave del sistema

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Un desarrollador creo un script que te permite deshabilitar la IA de Windows 11.
Microsoft ha empezado a eliminar Copilot de sus productos, al menos de manera visual. (Foto: Microsoft)

Microsoft ha comenzado a retirar la integración de Copilot en algunas aplicaciones clave de Windows 11, iniciando con el Bloc de notas, en un movimiento que marca un cambio en su estrategia de inteligencia artificial dentro del sistema operativo.

Según reportó Neowin, la última actualización del Bloc de notas disponible para usuarios del programa Windows Insider elimina por completo las referencias visibles a Copilot. En su lugar, la aplicación introduce un nuevo botón identificado como “Herramientas de escritura”, representado por un ícono de bolígrafo.

Esta nueva sección permite realizar funciones como reescritura de textos, resúmenes, cambios de tono o extensión, todas impulsadas por inteligencia artificial, aunque sin mencionar directamente al asistente.

Bloc de notas ha eliminado el ícono de Copilot en su menú.
Bloc de notas ha eliminado el ícono de Copilot en su menú. (Foto: Phantomofearth)

El cambio no implica la eliminación de la IA en sí, sino una reformulación de cómo se presenta al usuario. Las capacidades siguen presentes, pero bajo una nomenclatura distinta y con menor protagonismo de la marca Copilot. En el menú de configuración, por ejemplo, lo que antes se denominaba “Características de IA” ahora aparece como “Características avanzadas”.

Este ajuste responde a una estrategia más amplia de la compañía para replantear la integración de inteligencia artificial en su ecosistema. Durante 2024, Microsoft apostó fuertemente por incorporar Copilot en múltiples áreas de Windows 11, en un contexto marcado por el auge de herramientas como ChatGPT. Sin embargo, la recepción por parte de los usuarios no fue la esperada.

Diversos reportes y comentarios de la comunidad señalaron que la integración del asistente resultaba excesiva en aplicaciones donde no aportaba un valor claro. A esto se sumaron problemas técnicos derivados de actualizaciones recientes del sistema, que afectaron el rendimiento y estabilidad de millones de dispositivos, generando críticas hacia la compañía por priorizar nuevas funciones sobre la confiabilidad del sistema.

Bloc de notas ahora muestra otras opciones. (Foto: Phantomofearth)
Bloc de notas ahora muestra otras opciones. (Foto: Phantomofearth)

En este contexto, el jefe de Windows, Pavan Davuluri, reconoció que la implementación de Copilot había sido demasiado agresiva. Como parte de una nueva hoja de ruta, Microsoft busca centrarse en mejoras de rendimiento, estabilidad y actualizaciones más seguras, reduciendo la presencia de la IA en aquellos espacios donde no sea esencial.

El Bloc de notas es solo el primer paso. Según la información disponible, otras aplicaciones del sistema también perderán el botón de Copilot en futuras actualizaciones. Entre ellas se encuentran Recortes, Fotos y los Widgets de Windows 11. No obstante, al igual que en el caso del Bloc de notas, muchas de estas herramientas seguirán incorporando funciones basadas en inteligencia artificial, aunque integradas de manera más discreta.

Este enfoque sugiere un cambio de paradigma en la estrategia de Microsoft: en lugar de destacar la IA como una característica central y visible, la compañía opta por integrarla de forma más transparente en la experiencia del usuario. Es decir, mantener sus beneficios sin que interfiera en la interfaz o en el uso cotidiano de las aplicaciones.

Microsoft actualiza Copilot con nuevas funciones.
Microsoft empezará a eliminar los íconos visuales de Copilot en sus aplicaciones para Windows 11.

Por ahora, estos cambios solo están disponibles en versiones preliminares para desarrolladores y usuarios de prueba. Sin embargo, se espera que lleguen progresivamente a todos los usuarios en futuras actualizaciones oficiales de Windows 11.

El movimiento refleja una tendencia más amplia dentro de la industria tecnológica, donde las empresas comienzan a ajustar sus apuestas en inteligencia artificial tras una fase inicial de rápida expansión. En el caso de Microsoft, la decisión de reducir la visibilidad de Copilot sin eliminar sus funciones marca un intento por equilibrar innovación y experiencia de usuario en uno de sus productos más importantes.

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