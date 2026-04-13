Un celular Android se apaga o se reinicia solo: esto debes hacer antes de ir a un técnico

Desde la interfaz del dispositivo es posible solucionar los problemas sin gastar dinero en reparaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ocasiones, los celulares con sistema operativo Android experimentan fallas que afectan su funcionamiento cotidiano. Entre las situaciones habituales se encuentran apagados inesperados y reinicios automáticos, un inconveniente que puede generar preocupación por la posible pérdida de datos y dificultar la comunicación.

Estos problemas no siempre requieren la intervención de un técnico de manera inmediata. Existen medidas sencillas que pueden aplicarse en casa para identificar y resolver la causa del mal funcionamiento.

A continuación, se explican las principales soluciones, organizadas en varias acciones clave para quienes enfrentan estos inconvenientes en su dispositivo Android.

Qué pasa si el teléfono Android no está actualizado

Contar con la última versión del sistema operativo reduce la posibilidad de errores y reinicios inesperados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de actualizaciones puede provocar inestabilidad en el sistema operativo. Para comprobar si el dispositivo cuenta con la versión más reciente de Android, estos son los pasos:

Ingresar en la aplicación de Configuración.

Seleccionar la opción Sistema.

Ir a Actualización de software.

Mantener el sistema actualizado es fundamental para asegurar la compatibilidad de las aplicaciones y corregir posibles errores. Ignorar estas actualizaciones puede aumentar la frecuencia de reinicios aleatorios o apagados espontáneos.

El proceso de actualización suele durar pocos minutos y requiere conexión a internet estable, sumado a que la batería debe estar suficientemente cargada.

Cómo afecta un almacenamiento saturado al rendimiento de un celular Android

La falta de espacio puede afectar el rendimiento y provocar apagados automáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espacio de almacenamiento insuficiente es una fuente común de problemas en dispositivos Android. Se debe revisar la cantidad de memoria libre mediante la app de Configuración.

Cuando el espacio disponible es inferior al 10%, el dispositivo puede reducir su rendimiento e incluso apagarse sin previo aviso para proteger los datos.

Liberar espacio es posible trasladando archivos a servicios en la nube como Google Drive, eliminando fotos y videos innecesarios o desinstalando aplicaciones poco utilizadas.

La manipulación del almacenamiento interno puede aliviar los síntomas de inestabilidad de inmediato. Si el teléfono sigue presentando fallas tras liberar espacio, conviene explorar otras posibles causas.

Cuáles riesgos pueden ocasionar aplicaciones desactualizadas o defectuosas

Es posible actualizar las aplicaciones desde Google Play Store. (Foto: Europa Press)

Las aplicaciones desactualizadas pueden provocar conflictos con el sistema Android y generar reinicios o apagados. Para actualizar las apps instaladas, se deben realizar los siguientes pasos:

Acceder a la Google Play Store.

Pulsar el ícono de perfil y entrar en Administrar dispositivo y apps.

En la sección Actualizaciones disponibles, es posible instalar todas las mejoras pendientes de una sola vez.

Asimismo, algunas aplicaciones mal optimizadas pueden causar bloqueos o interferir con el funcionamiento general. Desinstalar o forzar el cierre de aquellas que presenten errores frecuentes puede contribuir a restablecer la estabilidad.

Qué accesorios externos pueden afectar el funcionamiento de un celular Android

La presencia de fundas, baterías externas o accesorios puede interferir con los sensores de algunos modelos Android. Se debe retirar temporalmente todos los accesorios y observar si el teléfono sigue presentando apagados o reinicios espontáneos.

Algunos protectores, sobre todo los que cubren botones o puertos, pueden causar contactos no deseados o activar funciones involuntarias. Si al quitar estos elementos el comportamiento del dispositivo mejora, conviene sustituirlos por versiones compatibles.

Se debe retirar cualquier accesorio del aparato y revisar si se repara el fallo. (Imagen ilustrativa Infobae)

En este sentido, el uso del teléfono sin accesorios externos permite identificar si el problema proviene de elementos defectuosos o de fallas internas. Esta verificación puede realizarse antes de considerar un diagnóstico especializado.

En qué momento es necesario restablecer la configuración de fábrica

Cuando las estrategias anteriores no resuelven el inconveniente, se contempla la opción de restablecer la configuración de fábrica. Este proceso elimina todos los datos almacenados y devuelve el sistema a su estado original.

Es fundamental realizar una copia de seguridad previa, porque se borrarán archivos, aplicaciones y configuraciones. El restablecimiento suele ofrecer resultados efectivos en casos de errores persistentes, aunque implica dedicar tiempo a la reinstalación de aplicaciones y restauración de datos.

Antes de ejecutar este método, se sugiere agotar las alternativas anteriores para evitar la pérdida de información personal. Si el problema persiste tras el restablecimiento, se debe acudir a un servicio técnico para una revisión integral.