WhatsApp ahora detecta enlaces que son estafa y te alerta para que no entres en ellos

WhatsApp integra inteligencia artificial para detectar y alertar sobre enlaces peligrosos en mensajes e intentos de vinculación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp ha incorporado una función capaz de detectar y alertar sobre enlaces peligrosos antes de que los usuarios hagan clic y pongan en riesgo su información personal o financiera.

Esta herramienta, desarrollada por Meta, se presenta como una respuesta a las modalidades de estafa que se enfocan en enviar información con links maliciosos, en los que los usuarios dan su información creyendo que se trata de alguna novedad bancaria, rifa, concurso o administración de alguna cuenta personal.

Cómo funciona la nueva función de detección de enlaces peligrosos en WhatsApp

La base de esta innovación radica en la integración de inteligencia artificial y sistemas de análisis automatizado del comportamiento de los mensajes y los intentos de vinculación de dispositivos. Esta función no se limita a bloquear enlaces de forma automática, sino que analiza el contexto y los patrones de comportamiento antes de que el enlace cause daño.

El sistema observa señales como la procedencia geográfica del enlace o de la solicitud de vinculación, el historial de actividad del dispositivo que intenta conectarse y si el proceso se ajusta a los parámetros normales de uso.

La nueva función de WhatsApp protege a los usuarios ante estafas con links maliciosos que buscan robar datos personales o financieros.

Por ejemplo, si un usuario recibe un enlace o una petición de vinculación desde un país con el que nunca ha interactuado o desde un dispositivo que muestra comportamientos atípicos, la aplicación detecta ese flujo como potencialmente riesgoso.

Esto significa que, ante la sospecha de un intento de estafa, WhatsApp mostrará una advertencia en pantalla. La alerta advierte sobre el peligro asociado al enlace o a la solicitud, brindando la oportunidad de detener la acción antes de que se concrete el clic o la vinculación maliciosa. El usuario, en ese momento, puede elegir si continúa, reporta el incidente o bloquea el número involucrado.

Cómo la IA ayudará a detectar los peligros

La inteligencia artificial desarrollada por Meta para esta función se alimenta del análisis de millones de interacciones y patrones de fraude detectados en la plataforma. La IA evalúa tanto el texto de los mensajes como los metadatos asociados a cada enlace y la reputación de los números de contacto.

Así, la aplicación puede identificar no solo links maliciosos conocidos, sino también detectar nuevas estrategias de engaño que los estafadores emplean para eludir los filtros tradicionales.

El sistema analiza la procedencia geográfica y el historial de actividad antes de marcar un enlace como potencialmente peligroso.

Este sistema actúa de forma preventiva: no solo reacciona ante enlaces reportados previamente, sino que reconoce comportamientos anómalos en tiempo real.

Por ejemplo, si un mensaje contiene un enlace acompañado de una solicitud inusual —como pedir la verificación de la cuenta, premios inesperados o peticiones de información personal—, la función de WhatsApp activa la alerta aun cuando el dominio no haya sido registrado previamente como peligroso.

Los desarrolladores de WhatsApp afirman que la característica puede detectar de forma automática el spam y permite a los usuarios reportar y bloquear contactos sospechosos directamente desde la aplicación. Esta combinación de análisis automatizado y participación activa del usuario fortalece la barrera contra los cibercriminales.

El mecanismo de WhatsApp permite bloquear, reportar contactos y prevenir el spam gracias al análisis automatizado de comportamientos anómalos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Cómo activar y aprovechar la función de alerta en WhatsApp

La función de detección de enlaces peligrosos y alertas de vinculación sospechosa se ha incorporado progresivamente en las versiones más recientes de WhatsApp. Para asegurarse de contar con estas protecciones, los usuarios deben mantener la aplicación actualizada. Es posible activar y verificar la presencia de estas herramientas siguiendo estos pasos:

Ir a Ajustes dentro de WhatsApp. Seleccionar “Cuenta”. Acceder a la opción “Verificación en Dos Pasos” y configurar un PIN de seguridad adicional. Dirigirse a “Notificaciones de Seguridad” y habilitar la función “Mostrar Notificaciones de Seguridad en Este Dispositivo”. En “Actualizaciones de la Aplicación”, marcar la casilla para actualizar WhatsApp automáticamente.

Esta configuración permite que, además de las alertas automáticas, el usuario reciba avisos cada vez que haya un intento de vinculación desde un dispositivo desconocido o se detecte un comportamiento fuera de lo habitual en la cuenta.