La palabra y el código que no debes decir en una llamada con un número desconocido para evitar fraudes

Todas las personas deben ser cuidadosas con lo que responden al recibir una llamada de números que no están en la agenda de contactos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revelar una sola palabra o un código en una llamada con un número desconocido puede poner en riesgo la seguridad de cuentas personales, bancarias y plataformas de mensajería. Este tipo de descuidos abren la puerta al robo de información personal, acceso a datos financieros y suplantación de identidad.

La ingeniería social y la manipulación telefónica han evolucionado hasta hacer que un simple “sí” o el código de verificación de la aplicación de WhatsApp se conviertan en llaves para el acceso no autorizado a información sensible.

Por esta razón, se explica todo lo que se debe saber para evitar ser víctima de fraudes, sumado a identificar cuando una llamada o comunicación en línea oculta malas intenciones.

Por qué decir “sí” en una llamada puede convertirse en un riesgo

La grabación de una simple afirmación puede ser utilizada para autorizar operaciones sin consentimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciberdelincuentes perfeccionaron sus técnicas para captar la voz de sus víctimas durante llamadas en las que simulan representar entidades bancarias o servicios digitales.

El fenómeno conocido como vishing recurre a preguntas diseñadas para obtener respuestas afirmativas, como “¿Está usted autorizando alguna transacción?” o “¿Desea actualizar sus datos?”.

El objetivo es grabar el “sí” de la persona y utilizar ese fragmento para validar operaciones o autorizar servicios, sin el consentimiento del titular. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que la grabación permite a los estafadores simular autorizaciones ante bancos o plataformas en línea.

La suplantación de identidad puede comprometer la reputación de la víctima y su vida financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa grabación puede ser utilizada en sistemas automatizados que reconocen la voz como mecanismo de autenticación, facilitando la suplantación de identidad y la realización de movimientos no autorizados. En muchas ocasiones, las víctimas solo identifican el fraude tras recibir alertas o detectar gastos desconocidos en sus cuentas.

Qué pasa si se comparte el código de verificación de WhatsApp con un desconocido

El segundo riesgo está vinculado al código de verificación de WhatsApp. Cuando alguien intenta registrar un número en un dispositivo nuevo, la plataforma de Meta genera y envía automáticamente un código de seis dígitos.

Si la víctima comparte este código tras ser engañada por un atacante, el control de su cuenta pasa a manos del estafador, quien accede a contactos, mensajes y grupos, y puede hacerse pasar por la persona para cometer nuevas estafas.

El centro de ayuda de WhatsApp enfatiza que bajo ninguna circunstancia debe compartirse este código, ni siquiera con personas conocidas o que afirmen representar a la empresa.

El código verificación de WhatsApp le permite a un extraño acceder a información sensible guardada en la cuenta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

“Si alguien lo solicita argumentando que es necesario para verificar la identidad o resolver un problema, se trata de un intento de fraude”, aclara la plataforma. Sin este código, nadie puede tomar el control de la cuenta, lo que remarca la importancia de custodiar su confidencialidad.

Cuáles son las señales para detectar una comunicación fraudulenta

Existen ciertos patrones que permiten identificar un intento de fraude telefónico. Las llamadas suelen provenir de números ocultos o internacionales, y el interlocutor insiste en confirmar la identidad, solicitar datos sensibles, o pide el ingreso o repetición de códigos recibidos por SMS.

Ante cualquier conversación que derive hacia la petición de información personal o códigos de verificación, lo más seguro es no aportar datos y finalizar la llamada de inmediato.

INCIBE sugiere que, ante una llamada sospechosa, se verifique por canales oficiales si la entidad mencionada realmente intentó establecer contacto.

Se debe verificar por los canales oficiales cualquier solicitud urgente que señale la persona detrás de la línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, conviene revisar los movimientos de las cuentas bancarias, modificar las contraseñas de los servicios digitales relacionados y notificar el incidente a las autoridades competentes o a la propia entidad.

Qué medidas ayudan a prevenir y minimizar el impacto del fraude digital

El monitoreo constante de cuentas bancarias y digitales es clave para identificar movimientos sospechosos a tiempo. No confirmar la identidad ni compartir datos sensibles ante llamadas inesperadas es una de las barreras más efectivas contra la suplantación y el robo de información.

Asimismo, actuar rápido tras detectar una posible estafa contribuye a limitar el alcance del daño. Notificar de inmediato a los responsables de servicios financieros o de mensajería, así como modificar contraseñas y activar mecanismos adicionales de seguridad, puede evitar consecuencias mayores.