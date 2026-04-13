Convierte el ‘notch’ en tu mejor aliado: trucos imperdibles para iPhone y Android

En el ecosistema Apple, la Dynamic Island representa la evolución del 'notch' tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que comenzó como un mal necesario en el diseño de los smartphones —el famoso ‘notch’, ese recorte o agujero negro en la parte superior de la pantalla— ha evolucionado hasta convertirse en una oportunidad para la creatividad y la personalización.

Aunque surgió para alojar la cámara frontal y sensores, muchos usuarios han aprendido a sacarle partido y, con la ayuda de aplicaciones y funciones nativas, el ‘notch’ puede transformarse en una herramienta visual, práctica e incluso divertida.

Tanto si tienes un teléfono Android como un iPhone, existen trucos y apps que te permiten aprovechar ese espacio para mejorar la experiencia diaria. Desde indicadores visuales de batería hasta mascotas virtuales y notificaciones interactivas, aquí te mostramos cómo convertir el ‘notch’ y la Dynamic Island en tus mejores aliados.

En Android y iPhone, hay apps y trucos para optimizar ese espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personaliza el ‘notch’ en Android: apps y trucos clave

En Android, la capacidad de personalización es uno de sus grandes atractivos y el área de la cámara frontal no es la excepción. Los desarrolladores han creado aplicaciones que permiten darle una utilidad extra y un aspecto único al ‘notch’ o agujero en pantalla.

Indicador de batería con Energy Ring o Energy Notch: Estas apps dibujan una línea de color alrededor del contorno de la cámara frontal, que actúa como indicador visual del nivel de batería. Es una forma práctica y estética de monitorear tu energía restante de un solo vistazo.

Notificaciones LED con aodNotify: Si extrañas el clásico LED de notificaciones, esta aplicación ilumina los píxeles alrededor del ‘notch’ cuando recibes un mensaje o llamada. Puedes asignar colores diferentes para cada tipo de alerta, devolviendo esa funcionalidad perdida en los móviles modernos.

Dynamic Island en Android con dynamicSpot: Inspirada en la innovación de Apple, dynamicSpot convierte el agujero de la cámara en una píldora interactiva. Esta se expande para mostrar música, temporizadores o mensajes, permitiendo gestionar notificaciones y controles sin salir de la app que estás usando.

El 'notch' es un recorte en la parte superior de la pantalla que aloja la cámara frontal y sensores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trucos para la Dynamic Island y el notch en iPhone

En el ecosistema Apple, la Dynamic Island representa la evolución del notch tradicional, especialmente en modelos como el iPhone 14 Pro, 15 y 16. Apple ha integrado este espacio en el sistema con funciones prácticas y visualmente atractivas.

Toque rápido oculto: Si navegas en una web y te encuentras muy abajo, basta con tocar la Dynamic Island (o el notch en modelos antiguos) para volver instantáneamente al principio de la página, agilizando la navegación.

Mascotas virtuales con Pixel Pals: Apps como Pixel Pals permiten tener un pequeño animal pixelado animado sobre la barra negra mientras usas otras aplicaciones, aportando un toque divertido y personal a tu teléfono.

Multitarea sencilla: La Dynamic Island no es solo decorativa; si mantienes presionado el dedo sobre ella mientras tienes música o un temporizador activo, se despliega un menú de control rápido sin tener que salir de la app actual.

Al tocar la Dynamic Island o el notch, regresas de inmediato al inicio de la página web. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechando estas funciones y trucos, el notch deja de ser una simple muesca para convertirse en un aliado funcional y creativo, adaptándose a las necesidades y gustos de cada usuario, ya sea en Android o en iPhone.

Qué es la Isla Dinámica del iPhone y para qué sirve

Presentada por Apple en el iPhone 14 Pro, la Isla Dinámica (Dynamic Island) transforma el recorte de la cámara frontal y los sensores de Face ID en una zona interactiva de la pantalla. Esta función busca integrar el hardware con el software, convirtiendo ese espacio antes desaprovechado en un panel útil para la multitarea y la visualización de información.

En lugar de ser solo un elemento visual estático, la Isla Dinámica se adapta mostrando notificaciones y herramientas sin interrumpir el uso del dispositivo.

La Isla Dinámica permite seguir actividades en tiempo real gracias a la integración con aplicaciones de terceros. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / REUTERS/Priyanshu Singh)

Por ejemplo, cuando llega una alerta importante, la isla se amplía suavemente para mostrar confirmaciones de Face ID, notificaciones de pagos realizados con Apple Pay, llamadas entrantes con los botones para responder o rechazar, avisos de batería baja y el estado de AirDrop, entre otras funciones.

Esta característica resulta especialmente útil para gestionar tareas en segundo plano. Si el usuario está escuchando música, un podcast o un audiolibro, la Dynamic Island muestra la carátula y animaciones de sonido.

Al utilizar temporizadores, la cuenta regresiva es visible en todo momento. Durante la navegación, se despliegan indicaciones de la ruta activa y, si se graba la pantalla o una nota de voz, la isla avisa sobre el uso del micrófono o la cámara.

Además, la Isla Dinámica permite seguir actividades en tiempo real gracias a la integración con aplicaciones de terceros. Los usuarios pueden consultar el estado de llegada de servicios como Uber o pedidos de comida, observar el desarrollo de un partido deportivo o recibir información actualizada sobre el embarque de un vuelo, todo sin necesidad de abrir la aplicación correspondiente.