Cómo mejorar la calidad de mi cámara de celular Android

Mejorar la cámara de un Android es posible ajustando algunas configuraciones del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejorar la calidad de la cámara de un celular Android es posible realizando algunos ajustes en la configuración del dispositivo. Por ejemplo, activar funciones como el HDR (High Dynamic Range) permite obtener imágenes con mayor detalle en zonas claras y oscuras.

Asimismo, es útil ajustar la resolución al nivel más alto disponible y seleccionar el formato de imagen adecuado (por ejemplo, JPG o RAW en modelos avanzados) también contribuye a obtener mejores fotografías.

Además, es recomendable limpiar regularmente la lente, utilizar el modo pro o manual para controlar parámetros como el enfoque, ISO y balance de blancos, y aprovechar las funciones de estabilización para reducir el desenfoque en imágenes y videos.

Es útil limpiar la lente con frecuencia y usar el modo pro para controlar enfoque y otros parámetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, aprovechar la luz natural siempre que sea posible y evitar el uso excesivo del zoom digital también ayuda a lograr tomas más nítidas y de mayor calidad. Con estos simples cambios, la experiencia fotográfica en un Android puede mejorar considerablemente.

Cómo configurar la calidad de la cámara en Android

Configurar la calidad de la cámara en Android es sencillo y permite obtener mejores fotografías. Estos son los pasos básicos que puedes seguir en la mayoría de los dispositivos:

Accede a la aplicación de cámara de tu dispositivo. Busca el icono de ajustes o ‘Configuración’, generalmente representado con un engranaje, dentro de la aplicación. Selecciona la opción ‘Resolución de foto’ o ‘Tamaño de imagen’ y elige la más alta disponible, lo que permitirá que tus fotos tengan mayor nivel de detalle. Activa la función HDR (Alto Rango Dinámico) para mejorar el contraste y la nitidez en escenas con diferente iluminación.

Además, mantener la lente limpia y aprovechar la luz natural ayuda a obtener imágenes más nítidas y luminosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si cuentas con la opción, selecciona el formato de archivo más avanzado, como RAW, para conservar la máxima calidad (algunos modelos lo llaman “Calidad profesional”). Ajusta la resolución de video en la configuración de video, seleccionando Full HD (1080p) o 4K si está disponible. Revisa y activa funciones adicionales como estabilización de imagen, detección facial, modo nocturno y enfoque automático.

Recuerda que además de estos cambios, mantener limpia la lente y aprovechar la luz natural harán que tus fotos sean aún más nítidas y brillantes.

Cómo limpiar la cámara de un celular

Limpiar la cámara de un celular es un paso fundamental para garantizar fotos nítidas y videos de calidad. La acumulación de polvo, huellas digitales o grasa en la lente puede provocar imágenes borrosas y perdida de detalle.

Para limpiar bien la cámara, apaga el celular antes de comenzar para evitar daños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para limpiar la cámara correctamente, primero apaga el dispositivo para evitar daños accidentales. Utiliza un paño de microfibra suave y seco, similar al que se usa para limpiar gafas, y haz movimientos circulares suaves sobre la lente.

Si la suciedad persiste, humedece levemente una esquina del paño con unas gotas de agua destilada o utiliza un líquido especial para limpiar lentes.

Jamás apliques productos químicos agresivos, alcohol o materiales abrasivos, ya que podrían dañar el recubrimiento de la lente.

Evita también usar papel higiénico o servilletas, pues pueden rayar la superficie. Realiza esta limpieza de manera regular y verifica que no haya polvo en el interior, para aprovechar al máximo las capacidades de la cámara.

El alcohol puede dejar manchas y residuos que afectan la claridad de fotos y videos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no es recomendable usar alcohol para limpiar la cámara

No es recomendable limpiar la cámara del celular con alcohol porque puede dañar el recubrimiento especial que protege la lente.

El alcohol, además de ser un solvente fuerte, puede dejar marcas o manchas difíciles de eliminar, afectando la nitidez de las fotos y videos.

En algunos casos, el líquido puede filtrarse hacia el interior del equipo, provocando daños en los componentes electrónicos.

Por estas razones, es preferible usar un paño de microfibra seco o ligeramente humedecido con agua destilada, evitando así cualquier riesgo para el funcionamiento y la calidad de la cámara del teléfono.