Tecno

Cómo mejorar la calidad de mi cámara de celular Android

Ajustar la resolución al máximo y escoger el formato adecuado, como JPG o RAW en equipos avanzados, también ayuda a lograr mejores fotos

Guardar
Mejorar la cámara de un
Mejorar la cámara de un Android es posible ajustando algunas configuraciones del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejorar la calidad de la cámara de un celular Android es posible realizando algunos ajustes en la configuración del dispositivo. Por ejemplo, activar funciones como el HDR (High Dynamic Range) permite obtener imágenes con mayor detalle en zonas claras y oscuras.

Asimismo, es útil ajustar la resolución al nivel más alto disponible y seleccionar el formato de imagen adecuado (por ejemplo, JPG o RAW en modelos avanzados) también contribuye a obtener mejores fotografías.

Además, es recomendable limpiar regularmente la lente, utilizar el modo pro o manual para controlar parámetros como el enfoque, ISO y balance de blancos, y aprovechar las funciones de estabilización para reducir el desenfoque en imágenes y videos.

Es útil limpiar la lente
Es útil limpiar la lente con frecuencia y usar el modo pro para controlar enfoque y otros parámetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, aprovechar la luz natural siempre que sea posible y evitar el uso excesivo del zoom digital también ayuda a lograr tomas más nítidas y de mayor calidad. Con estos simples cambios, la experiencia fotográfica en un Android puede mejorar considerablemente.

Cómo configurar la calidad de la cámara en Android

Configurar la calidad de la cámara en Android es sencillo y permite obtener mejores fotografías. Estos son los pasos básicos que puedes seguir en la mayoría de los dispositivos:

  1. Accede a la aplicación de cámara de tu dispositivo.
  2. Busca el icono de ajustes o ‘Configuración’, generalmente representado con un engranaje, dentro de la aplicación.
  3. Selecciona la opción ‘Resolución de foto’ o ‘Tamaño de imagen’ y elige la más alta disponible, lo que permitirá que tus fotos tengan mayor nivel de detalle.
  4. Activa la función HDR (Alto Rango Dinámico) para mejorar el contraste y la nitidez en escenas con diferente iluminación.
Además, mantener la lente limpia
Además, mantener la lente limpia y aprovechar la luz natural ayuda a obtener imágenes más nítidas y luminosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Si cuentas con la opción, selecciona el formato de archivo más avanzado, como RAW, para conservar la máxima calidad (algunos modelos lo llaman “Calidad profesional”).
  2. Ajusta la resolución de video en la configuración de video, seleccionando Full HD (1080p) o 4K si está disponible.
  3. Revisa y activa funciones adicionales como estabilización de imagen, detección facial, modo nocturno y enfoque automático.

Recuerda que además de estos cambios, mantener limpia la lente y aprovechar la luz natural harán que tus fotos sean aún más nítidas y brillantes.

Cómo limpiar la cámara de un celular

Limpiar la cámara de un celular es un paso fundamental para garantizar fotos nítidas y videos de calidad. La acumulación de polvo, huellas digitales o grasa en la lente puede provocar imágenes borrosas y perdida de detalle.

Para limpiar bien la cámara,
Para limpiar bien la cámara, apaga el celular antes de comenzar para evitar daños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para limpiar la cámara correctamente, primero apaga el dispositivo para evitar daños accidentales. Utiliza un paño de microfibra suave y seco, similar al que se usa para limpiar gafas, y haz movimientos circulares suaves sobre la lente.

Si la suciedad persiste, humedece levemente una esquina del paño con unas gotas de agua destilada o utiliza un líquido especial para limpiar lentes.

Jamás apliques productos químicos agresivos, alcohol o materiales abrasivos, ya que podrían dañar el recubrimiento de la lente.

Evita también usar papel higiénico o servilletas, pues pueden rayar la superficie. Realiza esta limpieza de manera regular y verifica que no haya polvo en el interior, para aprovechar al máximo las capacidades de la cámara.

El alcohol puede dejar manchas
El alcohol puede dejar manchas y residuos que afectan la claridad de fotos y videos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no es recomendable usar alcohol para limpiar la cámara

No es recomendable limpiar la cámara del celular con alcohol porque puede dañar el recubrimiento especial que protege la lente.

El alcohol, además de ser un solvente fuerte, puede dejar marcas o manchas difíciles de eliminar, afectando la nitidez de las fotos y videos.

En algunos casos, el líquido puede filtrarse hacia el interior del equipo, provocando daños en los componentes electrónicos.

Por estas razones, es preferible usar un paño de microfibra seco o ligeramente humedecido con agua destilada, evitando así cualquier riesgo para el funcionamiento y la calidad de la cámara del teléfono.

Temas Relacionados

CelularAndroidCámaraTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

iPhone: por qué aparece una nube al lado de mis apps y cómo la elimino

Esta es una situación común, en particular en celulares con espacio limitado o tras una actualización reciente

iPhone: por qué aparece una

IDC prevé caída de smartphones en 2026 por alza en memoria

A pesar de un 2025 sólido para la industria, el siguiente año se perfila como un periodo de contracción y ajustes en las estrategias de los fabricantes

IDC prevé caída de smartphones

Cómo evitar estafas al comprar por internet los regalos de Navidad

Verificación del sitio web, pagos con tarjeta de crédito y guardar comprobantes son acciones sugeridas por las autoridades para reducir riesgos y proteger el dinero en esta temporada

Cómo evitar estafas al comprar

La IA aumenta la productividad de una empresa pero ocasiona falta de motivación y aburrimiento en sus empleados

Investigadores advierten que delegar tareas cognitivas a la inteligencia artificial generativa puede limitar el desarrollo de habilidades creativas y la conexión emocional con el trabajo, un fenómeno que genera riesgos para el crecimiento profesional

La IA aumenta la productividad

Empleados de Amazon denuncian el avance acelerado de la IA

A través de una carta, los trabajadores expresan su preocupación por la prioridad que se le está dando a la infraestructura y las aplicaciones de inteligencia artificial en detrimento de las condiciones laborales

Empleados de Amazon denuncian el
DEPORTES
Boca Juniors y Gimnasia disputan

Boca Juniors y Gimnasia disputan la final del Torneo de Reserva: formaciones confirmadas

La emotiva reflexión de Tsunoda tras quedarse sin butaca en la F1

Desde Shaquille O’Neal hasta Tom Brady: quiénes serán las leyendas encargadas de sacar las bolillas en el sorteo del Mundial

Murió Elden Campbell, campeón de la NBA y figura en los Lakers de Shaq y Kobe Bryant: el sentido mensaje de Magic Johnson

Fuerte respuesta de Ruben Insua a Caruso Lombardi por sus críticas a Barracas: “Lo vamos a tener que resolver de otra manera”

TELESHOW
Lali Espósito enfrentó los rumores

Lali Espósito enfrentó los rumores sobre sus supuestos retoques estéticos: “Estoy bárbara”

Griselda Siciliani homenajeó a Diego Maradona con una remera: la foto que compartió Luciano Castro

Rocío Marengo mostró el detrás de escena de la llegada de su bebé: las reacciones de Eduardo y Marta Fort

Daniela Christiansson se mostró orgullosa por el presente de Maxi López en Argentina: “¡Bravo, amor!"

Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

INFOBAE AMÉRICA

Áreas verdes como infraestructura económica

Áreas verdes como infraestructura económica

La dictadura de Nicolás Maduro sentenció a 30 años de cárcel a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia

Un sensor oculto en las patas de los machos de la araña de vivero cambia lo que se sabía sobre el “olfato arácnido”

Nueva suspensión en la divulgación de resultados complica el cierre electoral en Honduras y aumenta la incertidumbre

2025 marca un cambio global: la regulación del cripto deja de ser reactiva y se convierte en política de Estado