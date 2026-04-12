Si tienes problemas con el Wifi en tu celular Android, prueba esta configuración que mejora todo

La conectividad adaptativa en celulares Android puede causar cortes inesperados en la conexión WiFi y afectar la experiencia del usuario. (Imagen ilustrativa Infobae)

Que usuarios de celulares Android experimenten cortes inesperados en su conexión WiFi es algo posible. Muchos atribuyen estos problemas a fallos en el router o a la calidad del servicio del operador, pero la raíz de la inestabilidad puede estar en una configuración oculta del propio sistema operativo.

Una función llamada Conectividad adaptativa puede ser la causante de estos saltos constantes entre redes, afectando la experiencia de navegación y el uso de aplicaciones.

La opción, presente sobre todo en los dispositivos Google Pixel, fue diseñada para optimizar la conectividad y ahorrar batería. En teoría, el sistema analiza en tiempo real factores como la intensidad de la señal WiFi, la cobertura de los datos móviles y el consumo energético, tomando la decisión de alternar entre redes según la situación.

Pero en la práctica, esta automatización puede resultar en una conexión errática, especialmente en entornos donde el WiFi tiene fluctuaciones mínimas o interferencias habituales.

La función Conectividad adaptativa alterna automáticamente entre redes WiFi y datos móviles para optimizar la batería y la estabilidad de la conexión. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué es la Conectividad adaptativa y cómo funciona

La Conectividad adaptativa es un sistema de gestión inteligente de conexiones, integrado en varios modelos con Android puro o versiones recientes del sistema. Su objetivo principal es mantener la conexión más eficiente posible, alternando entre WiFi y datos móviles para garantizar estabilidad y prolongar la vida útil de la batería.

Cuando esta función está activa, el teléfono examina continuamente la calidad de la red WiFi y la compara con la cobertura de datos móviles disponibles. Si detecta que la señal inalámbrica disminuye, aunque sea de forma temporal o leve, el sistema puede decidir cambiar automáticamente a una red 4G o 5G. Si el WiFi recupera estabilidad poco después, regresa a él.

Este vaivén puede suceder varias veces en pocos minutos, generando la impresión de que el WiFi “se cae” o es incapaz de mantener una conexión fija. El usuario suele percibir cortes en la carga de páginas web, interrupciones en aplicaciones de mensajería o reinicios de descargas, sin advertir que el móvil está cambiando de red por decisión del software y no por un fallo externo.

En muchos casos, este comportamiento termina siendo más perjudicial que beneficioso, ya que aplicaciones que exigen una conexión constante pueden perder datos, detenerse o incluso cerrar sesiones.

El cambio constante entre redes generado por la conectividad adaptativa puede provocar desconexiones temporales y afectar aplicaciones que dependen de conexión estable. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo desactivar la Conectividad adaptativa para mejorar la estabilidad del WiFi

Afortunadamente, este ajuste puede desactivarse fácilmente desde el menú de configuración del teléfono. El procedimiento varía ligeramente según la versión de Android y el fabricante, pero en líneas generales sigue estos pasos:

Acceder a Ajustes desde la pantalla principal del móvil Android. Buscar la sección Redes e Internet o Conexiones. En algunos modelos, puede aparecer bajo otro nombre relacionado con redes. Dentro de este menú, localizar la opción Conectividad adaptativa. Si no aparece de inmediato, puede estar dentro de Configuración avanzada de red. Una vez dentro, desactivar las opciones que permiten cambiar automáticamente a la red móvil y optimizar la red para la batería. Así, el dispositivo dejará de alternar entre WiFi y datos móviles por sí solo.

Tras realizar estos ajustes, se recomienda reconectar a la red WiFi habitual y utilizar el teléfono durante algunos minutos. En la mayoría de los casos, los cortes desaparecen de inmediato y la estabilidad de la conexión mejora considerablemente.

Si los problemas de WiFi persisten tras desactivar la opción, se recomienda restablecer los ajustes de red para eliminar configuraciones antiguas o conflictivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si la conexión WiFi sigue presentando fallos

Si después de desactivar la Conectividad adaptativa los inconvenientes persisten, existe una medida adicional que puede restablecer el funcionamiento normal del WiFi. Se trata de restablecer los ajustes de red, una acción que elimina configuraciones antiguas o conflictivas que pueden estar interfiriendo con la conexión.

Para realizar este proceso, basta con seguir estos pasos:

Abrir el menú Ajustes. Entrar en la sección Sistema. Acceder a Opciones de restablecimiento. Seleccionar Restablecer ajustes de red móvil y, si está disponible, Restablecer Bluetooth y WiFi.

Después de completar el procedimiento, será necesario volver a introducir la contraseña de la red WiFi, pero muchas veces este paso resuelve problemas persistentes de conectividad causados por configuraciones almacenadas incorrectamente.