La dirección en la que jamás deben apuntar las antenas del router de tu casa o el WiFi se arruinará

La orientación incorrecta de las antenas del router WiFi limita la cobertura y calidad de la conexión en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, el acceso a Internet depende de un dispositivo cuya colocación suele realizarse por mera intuición: el router WiFi. Aunque la tecnología de estos equipos ha avanzado con rapidez, un error común persiste y afecta la calidad de la conexión: la orientación incorrecta de las antenas.

Este detalle, a menudo pasado por alto, puede limitar la cobertura, provocar desconexiones y desaprovechar la velocidad contratada.

Las antenas del router no son simples adornos ni funcionan como rayos láser que transmiten la señal directamente hacia donde apuntan. Su posición y ángulo determinan en gran medida el rendimiento de la red inalámbrica, y entender cómo operan resulta fundamental para quienes buscan una navegación estable y veloz.

Cómo no se deben colocar las antenas del router WiFi

El error más habitual consiste en situar todas las antenas del router apuntando hacia el área donde se encuentran los dispositivos principales, como el ordenador, la Smart TV o la consola de videojuegos. Es frecuente, por ejemplo, que se coloquen todas en vertical, pensando que así la señal “viajará” directamente a través de las paredes hasta la habitación donde más se utiliza Internet.

Las antenas del router distribuyen la señal WiFi perpendicularmente a su eje, generando zonas sin cobertura si no se orientan adecuadamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta creencia parte de una idea equivocada sobre el funcionamiento de las antenas. No emiten la señal en línea recta hacia la punta, sino que la distribuyen perpendicularmente a su eje, generando una cobertura en forma de rosquilla o donut. Cuando todas las antenas están alineadas mirando hacia el mismo sitio, la cobertura se limita y se generan zonas muertas donde la señal se debilita.

Otro error frecuente es colocar el router en espacios cerrados o rodeados de obstáculos, como armarios, estanterías o cerca de objetos metálicos y electrodomésticos que interfieren con las ondas. Incluso una mala ubicación puede anular los beneficios de tecnologías avanzadas como Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7, que están diseñadas para ofrecer mayor velocidad y estabilidad.

Por qué afecta la orientación de las antenas a la conexión a Internet

El principio básico que explica este fenómeno es la forma en la que las antenas emiten la señal. Cuando una antena se coloca en posición vertical, la señal se propaga hacia los lados, cubriendo mejor los espacios del mismo piso o planta. Si se pone en horizontal, la cobertura mejora hacia arriba y hacia abajo, ideal para viviendas o edificios de varios niveles.

Esto significa que apuntar las antenas directamente hacia los dispositivos reduce la eficacia de la cobertura. El máximo rendimiento se obtiene cuando la señal sale desde los laterales de la antena, abarcando más espacio de manera uniforme. Si se ignora este principio y se orientan todas las antenas hacia una misma dirección, el usuario puede experimentar pérdidas de señal, baja velocidad y desconexiones constantes, incluso con un plan de Internet de alta velocidad.

Instalar el router WiFi en espacios abiertos y céntricos optimiza la distribución de la señal y mejora la velocidad de navegación. (Imagen ilustrativa Infobae)

El patrón de emisión de las antenas no es omnidireccional perfecto, sino que sigue una forma de toroide. Por ello, la posición y el ángulo de cada antena deben pensarse en función de la distribución física del espacio y la ubicación de los dispositivos conectados.

Uso correcto de las antenas del router: recomendaciones prácticas

Colocar correctamente las antenas del router es un proceso sencillo, pero requiere atención a ciertos detalles técnicos. El primer paso es identificar cuántas antenas tiene el dispositivo y analizarlas como un conjunto que debe cubrir todo el espacio disponible.

La mejor estrategia consiste en alternar los ángulos: una antena en vertical para cubrir el plano horizontal (ideal para casas de una sola planta), otra en horizontal para alcanzar otras alturas, y las restantes en posiciones intermedias. Así se garantiza que la cobertura sea lo más uniforme posible.

Ignorar la forma de emisión toroide de las antenas genera pérdidas de señal, baja velocidad y desconexiones frecuentes en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es recomendable instalar el router en sitios cerrados o pegados a paredes, ya que la señal pierde fuerza y puede reflejarse, generando interferencias. Siempre que sea posible, el equipo debe estar en un lugar abierto y despejado, preferentemente en el centro del domicilio.

Finalmente, evitar el error de orientar todas las antenas en la misma dirección o dirigirlas hacia los dispositivos puede mejorar notablemente la velocidad, estabilidad y alcance de la conexión sin necesidad de recurrir a repetidores, amplificadores o cambios de plan de Internet.