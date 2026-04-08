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Apple sugiere qué hacer si el iPhone no enciende y su pantalla está negra

El teléfono puede presentar este problema por diversas causas; una de las más comunes son las fallas en la batería. Es clave usar cargadores originales para evitar riesgos

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Primer plano de una persona joven con expresión de preocupación, sosteniendo un iPhone blanco cuya pantalla está completamente apagada y negra.
Antes de consultar al soporte técnico se debe realizar varios pasos sencillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quedarse sin respuesta al intentar encender el teléfono es una de las situaciones más inquietantes. Cuando un iPhone no reacciona y la pantalla permanece completamente negra, la preocupación por la posible pérdida de información o la necesidad de una reparación costosa suele ganar terreno en cuestión de minutos.

Según la documentación oficial de Apple, a pesar de la alarma inicial, existen protocolos sencillos que permiten descartar fallos menores antes de acudir a un servicio especializado.

Por esta razón, se exploran las pautas a seguir proporcionadas por Apple, los aspectos clave a considerar en estas circunstancias y cómo mantener en buen estado el iPhone.

Cuáles son los pasos para hacer un reinicio forzado en un iPhone

Ante la imposibilidad de encender el dispositivo o cuando la pantalla no muestra ninguna imagen, Apple indica que es fundamental intentar un reinicio forzado. Este proceso es el primer paso para descartar bloqueos temporales del sistema y no requiere herramientas adicionales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El reinicio forzado ayuda a solucionar este problema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método consiste en presionar y soltar rápidamente el botón para subir el volumen, luego presionar y soltar el botón para bajar el volumen, y a continuación mantener presionado el botón lateral durante más de diez segundos, hasta que aparezca el logotipo de Apple.

En qué momento y cómo debe cargarse el iPhone si no se enciende

Si el reinicio forzado no resuelve el problema y el iPhone continúa sin encenderse, Apple aconseja cargar el dispositivo durante al menos una hora. Es posible que una batería completamente descargada impida cualquier reacción, así que se debe conectar el teléfono utilizando un cargador y cable compatibles.

Durante los primeros minutos de carga, la pantalla puede permanecer negra. Si después de una hora el dispositivo sigue sin encenderse, se sugiere revisar el hardware del cargador, el cable y el puerto de carga.

Cargador portátil, energía doméstica, conexión eléctrica, cable enchufado, dispositivo de carga, batería activa, adaptador universal, uso cotidiano. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe colocar a cargar el celular por un tiempo y verificar si se repara el error. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la aparición de un icono de batería baja, conviene mantener el dispositivo conectado durante treinta minutos adicionales o hasta que logre encenderse. Estos pasos suelen solventar la mayoría de los casos reportado.

Por qué es necesario usar cargadores y cables certificados por Apple

La elección de accesorios para cargar el iPhone tiene un impacto directo en el funcionamiento y la protección del dispositivo. Apple enfatiza que solo deben utilizarse cargadores y cables originales o certificados, porque estos cumplen con los estándares de seguridad eléctrica establecidos por la marca.

El uso de cargadores de baja calidad o no autorizados puede generar fallos en el suministro de energía, sobrecalentamiento y daños irreversibles en la batería o el puerto de carga.

iPhone
Apple sugiere utilizar el cargador original y evitar accesorios económicos. (Foto: REUTERS)

Los accesorios no certificados carecen de sistemas de protección ante variaciones de voltaje, lo que incrementa el riesgo de accidentes y deterioro prematuro.

Qué papel tiene la temperatura ambiente durante el uso y la carga del iPhone

Las baterías de ion de litio, presentes en todos los modelos recientes de iPhone, requieren condiciones ambientales específicas para conservar su capacidad máxima a lo largo del tiempo.

Apple señala que el rango ideal de funcionamiento se sitúa entre 16°C y 22°C. En este sentido, exponer el dispositivo a temperaturas superiores a 35°C puede reducir de manera permanente la vida útil de la batería.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Es clave evitar usar el dispositivo cuando está muy caliente o botando humo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fabricante sugiere evitar usar o cargar el iPhone en lugares calurosos, como el interior de un vehículo estacionado bajo el sol o cerca de fuentes de calor, para prevenir daños internos en el dispositivo.

Cuáles son los peligros de utilizar un iPhone con la pantalla rota

El uso de un iPhone con la pantalla dañada representa un riesgo para la integridad del dispositivo y la seguridad personal. Una pantalla rota afecta la visibilidad y expone los componentes internos a la humedad, el polvo y otros agentes externos.

Asimismo, esta exposición puede derivar en cortocircuitos, fallos eléctricos y, en situaciones extremas, incendios o lesiones físicas para el usuario.

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