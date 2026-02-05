El modo bloqueo de iPhone que ni el FBI pudo vulnerar y todos deberían tener activado

El modo Lockdown del iPhone impidió que el FBI accediera a los datos de una periodista involucrada en una investigación federal.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo de bloqueo del iPhone vuelve a estar en el centro de la conversación sobre privacidad y ciberseguridad tras un episodio en el que ni siquiera el FBI pudo acceder a la información de una periodista.

La función, conocida como Lockdown Mode, demostró su eficacia al frustrar un intento federal de extraer datos de un dispositivo durante una investigación por filtraciones de documentos clasificados.

Qué llevó al FBI a intentar entrar a un iPhone

Durante una operación relacionada con filtraciones de documentos sobre Venezuela, el FBI allanó la vivienda de Hannah Natanson, reportera del Washington Post. El equipo de agentes incautó un iPhone 13, dos computadoras portátiles —una propiedad del medio y otra personal de la periodista—, un reloj Garmin, un disco duro portátil Seagate y un dispositivo de grabación.

El objetivo era obtener pruebas sobre la supuesta filtración de información TOPSECRET, co-autorada por Natanson días antes del allanamiento. Las autoridades federales, con el respaldo de una orden judicial, esperaban acceder a los datos almacenados en estos equipos. Sin embargo, se encontraron con un obstáculo tecnológico inesperado: el iPhone estaba protegido con Lockdown Mode.

El FBI incautó un iPhone 13 protegido con Lockdown Mode durante un operativo por filtraciones de documentos clasificados sobre Venezuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Análisis de Computadoras (CART) del FBI logró procesar el grabador y el disco duro, pero no pudo extraer ningún dato del iPhone 13 debido a las restricciones impuestas por el modo de bloqueo. Según registros judiciales, el propio FBI reconoció que “debido a que el iPhone estaba en Lockdown Mode, CART no pudo extraer ese dispositivo”. Esta declaración refleja el nivel de protección que ofrece la función.

Qué es Lockdown Mode en iPhone y cómo actúa

El Lockdown Mode es una función de seguridad extrema introducida por Apple en 2022 con iOS 16. Su objetivo principal es proteger a usuarios que puedan enfrentar amenazas digitales sofisticadas, entre ellos periodistas, funcionarios gubernamentales y directivos de empresas que manejan información sensible.

Al activar Lockdown Mode, el dispositivo restringe o deshabilita varias funciones habituales. Los principales cambios incluyen:

Bloqueo de adjuntos en mensajes : solo se permite recibir videos, imágenes o audios. Otros tipos de archivos quedan bloqueados.

Llamadas y mensajes restringidos : las llamadas y mensajes de texto funcionan, pero las llamadas entrantes no suenan en el Apple Watch emparejado.

Video llamadas bajo condiciones: las llamadas de FaceTime solo se reciben si el usuario ha llamado antes al número en los últimos 30 días.

El sistema de seguridad Lockdown Mode en iOS 16 bloqueó la extracción de información sensible pese a una orden judicial contra la periodista. (REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo)

Previsualizaciones y enlaces : las previsualizaciones de enlaces en Mensajes quedan deshabilitadas.

Conexiones físicas limitadas : si el iPhone está bloqueado, no se puede conectar por cable a una computadora o portátil para transferir datos.

Datos de ubicación : al compartir fotos, la información de geolocalización se omite automáticamente y los álbumes compartidos desaparecen de la app Fotos, aunque siguen estando en otros dispositivos.

Desactivación de funciones : Live Photos, Game Centre y SharePlay quedan deshabilitados.

Gestión corporativa : el dispositivo bloquea la instalación de perfiles de configuración y no puede añadirse a sistemas de gestión remota empresarial.

Redes inseguras : el iPhone no se conecta automáticamente a redes Wi-Fi no seguras, y el soporte para redes 2G y 3G se desactiva.

Invitaciones a aplicaciones : solo se aceptan invitaciones a apps de servicios de Apple si ya se ha invitado antes a esa persona.

Restricciones en Safari : el navegador limita el uso de tecnologías web vulnerables, aunque el usuario puede excluir apps o sitios de estas restricciones si lo desea.

Cifrado reforzado: el dispositivo queda en un estado de máxima seguridad, similar al modo “Before First Unlock” (BFU), que es el estándar más alto en iPhones con chip A14 o posterior.

Introducido por Apple en 2022, Lockdown Mode incrementa la protección de periodistas, funcionarios y directivos frente a ciberamenazas avanzadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo activar Lockdown Mode paso a paso

Para quienes desean aplicar este nivel de seguridad, activar Lockdown Mode es un proceso sencillo pero requiere decisión, ya que el dispositivo dejará de funcionar de la manera habitual.

Asegúrate de que el dispositivo cuenta con iOS 16 o posterior (iPhone), iPadOS 16 o posterior (iPad), watchOS 10 o macOS Ventura o versiones más recientes. Abre la aplicación “Ajustes” en tu dispositivo. Desplázate y toca en “Privacidad y Seguridad”. Ve hasta el final de la sección y pulsa “Lockdown Mode”. Pulsa “Activar Lockdown Mode” y confirma nuevamente tras leer las características que se mostrarán. Introduce la contraseña de tu cuenta de Apple si se solicita y pulsa “Activar y reiniciar”.