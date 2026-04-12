La actualización iOS 26.4 puede dejarte sin acceso a iPhone por este error en el teclado

El error en iOS 26.4 impide el acceso a iPhone cuando la contraseña incluye el carácter háček del teclado checo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente lanzamiento de iOS 26.4 por parte de Apple ha dejado a algunos usuarios enfrentando un bloqueo inesperado en sus dispositivos. Un error relacionado con la eliminación de un carácter especial del teclado checo ha provocado que personas que usaban este símbolo en su contraseña alfanumérica ya no puedan acceder a su iPhone tras actualizar el sistema.

Cuál es el error en iOS 26.4 que afecta a iPhone

Todo comenzó cuando Connor Byrne, estudiante universitario en Estados Unidos, decidió actualizar su iPhone 13 de iOS 18 a la versión 26.4, lanzada a principios de abril de 2026. Tras completar el proceso de actualización, Byrne se encontró con que la pantalla de bloqueo de su teléfono ya no permitía ingresar el carácter háček (ˇ), un diacrítico propio del idioma checo y otros eslavos, que formaba parte de su contraseña.

El resultado fue inmediato: quedó completamente excluido del acceso a sus archivos, fotos y mensajes.

El háček, que se utiliza para modificar la pronunciación de ciertas letras, no solo tiene valor lingüístico, sino también en términos de seguridad. Al incluirlo en su código de acceso, Byrne aumentaba la complejidad y resistencia de su contraseña frente a ataques de fuerza bruta. Sin embargo, tras la actualización, el teclado checo en la pantalla de bloqueo reemplazó el háček por un acento agudo, impidiendo que la contraseña original pudiera ser introducida.

La modificación del teclado checo en iOS 26.4 elimina el háček pero lo mantiene en otras aplicaciones fuera de la pantalla de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este bug no ha sido un evento aislado. Usuarios en la comunidad de Apple Discussions y otros foros han reportado casos similares, en los que la desaparición de caracteres especiales tras una actualización imposibilita el acceso al dispositivo.

La situación se agrava cuando se considera que el objetivo principal de la actualización iOS 26.4 era mejorar la experiencia del teclado, corrigiendo un fallo de precisión que afectaba la escritura rápida y el autocompletado. Sin embargo, la solución introdujo un efecto secundario inesperado y no documentado, impactando negativamente a un grupo de usuarios.

Por qué ocurre este fallo y a quiénes afecta

El origen del problema reside en una decisión de ingeniería por parte de Apple. Al modificar el funcionamiento del teclado checo en la pantalla de bloqueo, la empresa eliminó el acceso al carácter háček, sin prever que algunos usuarios podrían tenerlo integrado en su contraseña.

Según pruebas realizadas por medios como The Register, el teclado sigue mostrando el háček en otras aplicaciones y contextos, pero no permite su ingreso cuando se trata de desbloquear el teléfono.

Este cambio afecta especialmente a quienes, por razones de seguridad, optan por contraseñas alfanuméricas que incluyen caracteres diacríticos poco comunes. El caso de Byrne ilustra las consecuencias: al no tener respaldo en iCloud y con fotos de alto valor sentimental almacenadas en el aparato, el usuario quedó en un verdadero “limbo” de datos. La pérdida potencial de estos archivos personales supera en relevancia al valor material del propio iPhone, que ya presentaba una pantalla dañada.

El fallo afecta especialmente a usuarios con contraseñas alfanuméricas que integran caracteres diacríticos como medida de seguridad. (REUTERS/Ann Wang/Foto de archivo)

El bloqueo también pone en cuestión los procedimientos de calidad y pruebas de regresión de Apple. La pantalla de bloqueo es, en la práctica, la primera línea de defensa de la privacidad del usuario.

Para los usuarios que priorizan una seguridad robusta, el mensaje resulta paradójico: el propio sistema que debía proteger sus datos se convierte en una barrera infranqueable. Además, la única solución propuesta de forma oficial implica la destrucción total de los datos no respaldados, sin alternativa pública de recuperación.

La única solución oficial y sus limitaciones

Al plantear el problema al soporte técnico de Apple, la respuesta fue clara y limitada: la única vía para recuperar el acceso al dispositivo es restaurarlo a su configuración de fábrica. Este procedimiento borra completamente toda la información almacenada en el teléfono, dejando solo lo que haya sido previamente respaldado en iCloud o en un ordenador.

La pérdida de fotos y archivos personales por el bug de iOS 26.4 supera el valor material del dispositivo para los usuarios afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Byrne buscó soluciones alternativas antes de resignarse a esta posibilidad. Intentó introducir el acento agudo que reemplazó al háček, probar combinaciones de teclas, escribir la contraseña en papel y hasta utilizar funciones de AutoFill para ver si el sistema reconocía el carácter. Incluso consideró la posibilidad de degradar el sistema operativo a una versión anterior, pero iOS no permite esta opción de manera sencilla.

Algunos usuarios han probado restablecer el diccionario del teclado desde los ajustes del dispositivo, siguiendo la ruta Ajustes > General > Transferir o restablecer el iPhone > Restablecer > Restablecer diccionario del teclado. Este proceso, que tarda aproximadamente 30 segundos y no borra datos personales, ha solucionado otros problemas de teclado, pero no resuelve el bloqueo por el carácter háček en la pantalla de acceso.