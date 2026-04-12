Apple cerrará tres tiendas en Estados Unidos: esto es lo que se sabe

Apple cierra su primera tienda sindicalizada en EE. UU. y desata polémica por derechos laborales - REUTERS/Abdul Saboor

Apple ha confirmado el cierre definitivo de su tienda en Towson, Maryland, la primera en sindicalizarse en Estados Unidos, junto con otras dos ubicaciones en centros comerciales afectados por problemas económicos.

El cierre, programado para junio de 2026, ha generado una intensa controversia, pues mientras la compañía alega motivos comerciales, los representantes sindicales denuncian un intento de debilitar la organización sindical y vulnerar derechos adquiridos de los empleados.

El anuncio importa porque marca un hito en la relación entre grandes tecnológicas y movimientos laborales en Estados Unidos, en un momento en que la sindicalización del personal minorista gana relevancia y genera debates sobre derechos laborales, condiciones de trabajo y estrategias empresariales en el sector tecnológico.

El cierre de la tienda sindicalizada de Apple en Towson - REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Towson: la primera tienda sindicalizada de Apple

La tienda de Towson, al norte de Baltimore, fue la primera en la historia de Apple en sindicalizarse, tras una votación en 2022 que llevó a los empleados a organizarse con la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM) y la Coalición de Empleados Minoristas Organizados (CORE). El cierre de la tienda fue comunicado al personal en una llamada interna, apenas dos años después de la ratificación de su primer convenio colectivo, vigente hasta 2027.

Según Apple, la decisión responde a la salida de otros minoristas y al deterioro de las condiciones en el centro comercial Towson Town Center, así como a una tendencia que aleja a los consumidores de los centros comerciales tradicionales.

En contraste, el sindicato sostiene que la reubicación inmediata ofrecida a empleados de otras tiendas cerradas no se aplicó al personal de Towson, lo que consideran una vulneración de derechos y un intento de debilitar la organización sindical.

Apple indicó que los empleados de Towson podrán postularse a otras vacantes dentro de la empresa, pero no serán trasladados automáticamente como ocurre con trabajadores de otras ubicaciones cerradas en Connecticut y California. Esta diferencia ha generado malestar entre el personal, que veía en la sindicalización una protección frente a cambios abruptos.

Apple reestructura su red minorista y genera controversia al clausurar la tienda pionera en sindicalización - REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

La IAM, que representa a los empleados de Towson, afirmó que las explicaciones de Apple sobre la imposibilidad de reubicar empleados bajo el convenio colectivo son engañosas y denunció el cierre como un esfuerzo deliberado por desarticular el sindicato. La empresa, por su parte, mantiene que el cierre es una medida excepcional y que sigue comprometida con la optimización de su red minorista.

Impacto en la estrategia minorista y la base de clientes de Apple

Las tiendas físicas han sido históricamente esenciales para la estrategia comercial de Apple, tanto por la experiencia de usuario como por el soporte técnico personalizado del Genius Bar. Según datos de SQ Magazine, la tasa de retención de clientes del iPhone ronda el 92% y el Net Promoter Score alcanzó los 61 puntos en 2025, cifras superiores al promedio de la industria.

Más de 2.200 millones de dispositivos Apple estaban activos en 2024, y las ventas por superficie en tiendas de la marca superan holgadamente el promedio del sector en Estados Unidos.

Expertos en retail, como Bob Amster del Northeast Retail Consulting Group, destacan el valor de la atención personalizada y la gratificación inmediata que ofrecen los espacios físicos de Apple. El cierre de la tienda de Towson, por tanto, no solo impacta a los empleados y a la comunidad local, también obliga a la empresa a repensar su red comercial en un entorno cambiante.

El cierre de la tienda de Towson expone la tensión entre Apple y el movimiento sindical minorista - REUTERS/Abdul Saboor

El cierre de Towson y la reacción de la IAM forman parte de un movimiento más amplio para sindicalizar al personal minorista de Apple en todo el país, incluidos vendedores y técnicos del Genius Bar.

Aunque Apple revisa y optimiza sistemáticamente sus ubicaciones, el cierre de tiendas suele ser excepcional y responde a factores comerciales específicos. Sin embargo, para el sindicato, la decisión es una señal preocupante sobre la disposición de la empresa a negociar y proteger los derechos laborales en un sector bajo presión.

El cierre definitivo de la tienda de Towson marca un momento clave en la relación entre Apple y sus empleados sindicalizados, y plantea interrogantes sobre el futuro del movimiento laboral en el sector tecnológico.