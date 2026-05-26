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Lista celulares que perderán acceso a Netflix desde el 1 de junio de 2026

La aplicación de la plataforma streaming está disponible en teléfonos con versiones iguales o superiores a Android 9.0 o iOS 18.0, en el caso de iPhone

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los usuarios afectados deben actualizar sus dispositivos a referencias más recientes para seguir accediendo a Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 1 de junio de 2026, Netflix dejará de ser compatible con varios modelos de celulares que no cumplen con los requisitos mínimos de sistema operativo. Esta medida afecta a usuarios de dispositivos iPhone y Android que ya no podrán abrir, instalar ni actualizar la aplicación de la plataforma streaming en sus teléfonos antiguos.

La decisión responde a la necesidad de reforzar la seguridad y garantizar el acceso a las funciones más recientes, lo que implica dejar fuera a dispositivos que hace años no reciben actualizaciones oficiales.

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Según las especificaciones de Netflix en Google Play Store y App Store, solo los smartphones con Android 9.0, iOS 18.0 o versiones posteriores podrán seguir utilizando la aplicación.

Qué modelos de celulares dejarán de tener la aplicación de Netflix

Hay celulares que pertenecen a los diferentes sistemas operativos en el mercado. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)
Hay celulares que pertenecen a los diferentes sistemas operativos en el mercado. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

La actualización de políticas de Netflix afecta a una lista de teléfonos Android lanzados entre 2011 y 2014. Entre los modelos que perderán acceso figuran el Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime, así como los LG Optimus L5, Optimus L7, LG G2 y los Sony Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3.

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En cuanto a los teléfonos de Apple, la restricción de Netflix afectará a los modelos de iPhone que no sean compatibles con iOS 18.0 o versiones superiores. Esto incluye celulares como el iPhone X, iPhone 8 y 8 Plus, iPhone 7 y 7 Plus, iPhone 6s y 6s Plus y el iPhone SE de primera generación, sumado a cualquier otro modelo anterior.

Aunque los teléfonos excluidos pueden seguir cumpliendo funciones básicas de comunicación, la imposibilidad de actualizar el sistema operativo limita la compatibilidad con aplicaciones modernas.

Cómo verificar si un celular es compatible con la app de Netflix

Es clave verificar el sistema operativo y ver si es compatible con las especificaciones de Netflix. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)
Es clave verificar el sistema operativo y ver si es compatible con las especificaciones de Netflix. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

Para quienes desean saber si sus dispositivos cumplirán con los nuevos requisitos, se debe comprobar la versión del sistema operativo instalada.

En Android, esta información se encuentra en el menú ‘Configuración’ o ‘Ajustes’, dentro de la sección ‘Acerca del teléfono’ y luego en ‘Información del software’, donde se detallan versión, número de compilación y nivel de seguridad.

En los modelos Apple, los datos se localizan en ‘Configuración’, opción ‘General’ seguida de ‘Información’, junto al campo ‘Versión de software’.

Realizar esta verificación resulta esencial para anticipar la exclusión de Netflix y de otras aplicaciones críticas como WhatsApp, banca digital y servicios de mensajería, que exigen contar con versiones recientes de sistema operativo para funcionar bajo estándares adecuados.

Qué otros dispositivos pueden quedar sin acceso a la app de Netflix

Persona sentada en un salón moderno observa un televisor y un móvil con errores de conexión en Netflix
Las restricciones afectan a dispositivos como televisores inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio de políticas se extiende más allá de los celulares. Quedarán fuera de soporte modelos antiguos de Apple TV de primera, segunda y tercera generación, así como televisores inteligentes fabricados antes de 2015 por marcas como Panasonic, LG y la línea Samsung Smart TV serie EOS producida entre 2012 y 2015.

Asimismo, la restricción alcanza diversas versiones de la serie Sony Bravia, identificadas por los códigos KDL, XBR, W95 y X95, que ya no podrán ejecutar ni actualizar la aplicación de la plataforma.

Esto implica que diversos dispositivos multimedia y televisores dejarán de tener acceso a películas, series y nuevas funciones, mientras crece el riesgo de ralentización, bloqueos frecuentes y fallos en tareas básicas, lo que dificulta el uso cotidiano y la protección de los datos almacenados.

Por qué es peligroso usar un dispositivos desactualizado

Teléfono inteligente con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados abiertos, calaveras y virus disipándose.
Un aparato desactualizado es más vulnerable a diferentes ciberamenazas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar un teléfono inteligente que ya no recibe actualizaciones de sistema operativo ni parches de seguridad expone al usuario a diversas amenazas informáticas.

Los dispositivos desactualizados se convierten en un blanco frecuente para el malware, el robo de datos y la suplantación de identidad, porque las vulnerabilidades descubiertas tras el último parche quedan sin solución.

Otra parte clave es que un dispositivo sin actualizaciones pierde compatibilidad con aplicaciones esenciales, incluidas herramientas de mensajería, banca, compras en línea y servicios de autenticación.

La falta de acceso a nuevas versiones limita el correcto funcionamiento y puede provocar fallas en procesos cotidianos, como la recepción de mensajes, la realización de pagos o la protección de cuentas personales y financieras.

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