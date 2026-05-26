Una función desconocida de iPhone salvó a una mujer de una caída de 100 metros

La función de detección de colisiones del iPhone salvó la vida de una conductora tras un accidente en montaña en Reino Unido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un accidente en una carretera de montaña terminó convirtiéndose en un caso de supervivencia gracias a una función poco conocida del iPhone. La protagonista, Natalia Sidorska, conductora de 32 años, sufrió una caída de más de 100 metros en Denbighshire, Reino Unido, y vivió gracias a su celular.

En una historia que detalló a la BBC, la mujer aseguó que estaba “muy agradecida a Apple por lo que hizo el iPhone”, ya que el teléfono llamó a emergencias automáticamente sin necesidad que ella hiciera algo.

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Cómo fue el accidente que sufrió la mujer en Reino Unido

Era tarde por la noche cuando Sidorska conducía sola por el Horseshoe Pass, una carretera famosa por sus curvas pronunciadas. Era su primer trayecto por ese lugar y no conocía los detalles del camino.

Al tomar una curva cerrada a mayor velocidad de la permitida, perdió el control del vehículo. El coche se salió de la ruta y rodó durante 100 metros montaña abajo hasta detenerse en un campo.

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Natalia Sidorska sufrió una caída de más de 100 metros y fue rescatada gracias a la llamada automática de emergencia del iPhone.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese momento, la situación se agravó: el automóvil comenzó a incendiarse. Sidorska, aturdida y con lesiones en la pierna, se encontró atrapada bajo el asiento trasero. Intentó abrir las puertas sin éxito y, según relató después, llegó a pensar que no lograría sobrevivir.

Recordó en ese instante que había bloqueado las puertas antes de salir. Logró desbloquearlas, se arrastró fuera del vehículo y rodó por el suelo para alejarse. Apenas segundos después de escapar, el coche explotó.

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“Sé que suena como una película, y si no hubiera estado allí, no lo creería, pero tan pronto como miré el coche, explotó. Fue literalmente cuestión de segundos”, contó la conductora.

La función de iPhone que le salvó la vida

Mientras Sidorska luchaba por sobrevivir, un aliado inesperado ya estaba actuando. El iPhone que llevaba consigo detectó automáticamente el impacto fuerte y activó la función de detección de colisiones. Esta característica, presentada por Apple en 2022, utiliza los sensores del dispositivo para identificar accidentes de tráfico graves.

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La intervención rápida de bomberos y equipos de rescate fue posible por la alerta generada por la detección de colisiones del iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al detectar una colisión, el teléfono inicia una cuenta regresiva de 10 segundos. Si el usuario no responde ni cancela el aviso, el dispositivo llama automáticamente a los servicios de emergencia. Además, envía la ubicación exacta del lugar del accidente y, si está configurado, la información médica almacenada en el ID médico del usuario.

Esta función puede ser vital en situaciones donde la víctima está herida o inconsciente, aportando minutos clave para que los servicios de rescate lleguen a tiempo. En el caso de Sidorska, la llamada automática permitió que bomberos y equipos de rescate de montaña acudieran al lugar en unos 20 minutos, incluso en una zona de difícil acceso.

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El teléfono también notifica a los contactos de emergencia seleccionados, facilitando la comunicación y el seguimiento de la situación por parte de familiares o personas de confianza.

Cómo activar la función de detección de colisiones

La función de detección de colisiones está disponible en el iPhone 14 y versiones posteriores, así como en ciertos modelos de Apple Watch (Series 8, SE de segunda generación, Ultra y posteriores). Para asegurarse de tenerla activa, los usuarios deben acceder a la aplicación Ajustes de su dispositivo.

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Usuarios pueden activar la detección de colisiones en Ajustes, opción Emergencia SOS, para recibir asistencia inmediata tras accidentes graves. (foto: YouTube/TechRax)

En el menú, hay que desplazarse hasta la opción Emergencia SOS y allí activar la función Llamar tras una colisión grave. También es posible elegir los contactos de emergencia y configurar el envío de ubicación automática al 112 durante la alerta. Se recomienda completar la información médica en la sección Salud, dentro de Datos médicos.

Además, existen otras formas rápidas de solicitar ayuda con el iPhone, como mantener pulsados el botón de apagado y uno de los botones de volumen, o realizar cinco pulsaciones rápidas en el botón lateral.

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