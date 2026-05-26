Cómo la inteligencia artificial está transformando las fintech y cómo te afecta como usuario

La inteligencia artificial está automatizando la detección de fraude en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa de laboratorio y pasó a estar detrás de decisiones que te tocan el bolsillo: si una app te aprueba una línea de crédito, si un reclamo se resuelve en minutos, o si un sistema bloquea una transacción porque “algo no cuadra”.

En las fintech, esa tecnología ya opera en silencio, con impacto directo en tu experiencia como usuario.

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En la práctica, esto se traduce en respuestas más rápidas, soporte 24/7, evaluaciones de riesgo basadas en datos alternativos y alertas ante movimientos sospechosos, según explicó a Infobae tecno, Andrés Vasquez, CEO de Nequi.

Los modelos de IA aceleran la evaluación crediticia y el otorgamiento de préstamos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambios ha traído la aplicación de IA en fintech

Uno de los cambios más visibles para el usuario es la velocidad. Donde antes había formularios largos, validaciones manuales y tiempos de espera, hoy aparecen flujos que prometen resoluciones “en minutos”, indicó el ejecutivo.

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La plataforma Colombia Fintech, plantea que un agente con IA puede recibir documentos por WhatsApp, validar identidad y entregar una respuesta de aprobación en pocos minutos.

Esa misma automatización se vuelve crucial cuando el volumen crece: cientos de miles de solicitudes, consultas y reclamos que, en un modelo tradicional, exigirían ampliar equipos y presupuesto.

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El soporte 24/7 resuelve consultas sin esperar a un humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ha cambiado la solicitud de crédito por la aplicación de IA en fintech

De acuerdo con la plataforma citada, la IA puede construir perfiles de riesgo más inclusivos al usar datos alternativos: patrones de uso del celular o historial en billeteras , especialmente en un país donde muchas personas no tienen historial bancario tradicional.

En el caso de Nubank, la inteligencia artificial aparece como un pilar para automatizar el análisis de crédito. La compañía se apoya en modelos de machine learning para evaluar perfiles financieros en tiempo real y asignar líneas de crédito con mayor precisión.

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Como usuario, esto puede tener dos efectos inmediatos: decisiones más rápidas y ofertas más ajustadas a tu perfil. Pero implica que tu comportamiento digital (cómo usás una app, tu patrón de transacciones, la regularidad de tus ingresos y gastos) puede influir en qué te ofrecen y en qué condiciones.

La personalización con IA ajusta ofertas y límites según el comportamiento del cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atención al cliente: del call center al agente 24/7

Las consultas repetidas (saldo, estado de transferencias por PSE, problemas con movimientos o dudas de productos) concentran gran parte del contacto entre usuario y fintech.

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El planteamiento de Colombia Fintech es que un agente inteligente disponible 24/7 en WhatsApp puede resolver hasta el 80% de esos casos sin intervención humana.

Para el usuario, el beneficio es directo: menos filas virtuales, respuestas consistentes y disponibilidad permanente.

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En fintech, la IA también eleva riesgos de sesgo y decisiones opacas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las empresas, la IA libera a los equipos para concentrarse en casos complejos: errores no estándar, disputas, problemas con conciliaciones o situaciones que requieren criterio humano.

En esa línea, el CEO de Nequi, Andrés Vásquez, explicó que la IA les permite implementar automatizaciones internas en procesos como reclamos, atención y conciliación contable. En su lectura, esas eficiencias pueden traducirse en un servicio más económico que “traslada” valor a los clientes.

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Otra transformación es la interfaz: la fintech no solo ejecuta operaciones, también “conversa”. Vásquez sostuvo que, de cara al cliente, la inteligencia artificial permite modelos “más conversacionales, más interactivos, más predictivos” para anticiparse a necesidades.

La regulación exige más explicabilidad y trazabilidad en los algoritmos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos prácticos, esto puede reflejarse en sugerencias dentro de la app, recordatorios, clasificaciones automáticas de gastos o recomendaciones para ordenar finanzas.

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La contracara es que la personalización requiere datos. Y ahí aparece la pregunta que termina siendo central: ¿qué tan cómodo te sentís con el nivel de información que una app puede procesar para “ayudarte”?

Seguridad, privacidad y fraude: la confianza como condición

En esta etapa, la seguridad ya no es un “extra”: es el piso. Vásquez fue tajante al hablar de confianza y privacidad. Planteó que nadie haría una transacción en una entidad en la que no confía el manejo de su información, y que perder esa confianza rompe la relación con el usuario.

La ciberseguridad es un frente crítico ante estafas y deepfakes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nubank, por su parte, plantea que usa IA para prevención de fraude: algoritmos que detectan comportamientos anómalos o transacciones sospechosas al instante. Además, menciona acciones de educación al usuario frente a estafas avanzadas como deepfakes y clonación de voz.

Para los usuarios, esto puede traducirse en alertas más rápidas y bloqueos preventivos.

La IA también empuja la expansión. Nequi ya opera en El Salvador de la mano del Banco Agrícola de El Salvador y lanzó más recientemente en Guatemala, según Vásquez.