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Vive las películas como nunca en tu TV: aprende a usar el audio envolvente de una barra de sonido

La conexión por HDMI ARC es la más recomendada para transmitir audio de alta calidad

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Barras de sonido - Smart TV - audio - tecnología - 30 de diciembre
Las barras de sonido ofrecen una experiencia de audio envolvente similar al cine en casa sin instalación de múltiples altavoces. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las barras de sonido se han consolidado como la elección predilecta para quienes buscan una experiencia de audio cercana al cine en casa sin necesidad de llenar el living de cables ni instalar múltiples altavoces. Gracias al avance tecnológico, hoy es posible optimizar el audio del televisor, logrando un sonido envolvente y potente con apenas un dispositivo compacto.

La facilidad de uso, la variedad de conexiones y la capacidad de mejorar la claridad de diálogos y la profundidad de los graves son algunos de los motivos que explican su popularidad creciente.

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Cómo funciona el sonido envolvente en una barra de sonido

Durante años, disfrutar del sonido envolvente en casa implicaba instalar parlantes por toda la sala y enfrentarse a una marea de cables. Las barras de sonido han transformado esa lógica. Mediante un solo dispositivo y, en ocasiones, un subwoofer inalámbrico, permiten acercarse a la experiencia de estar en un estadio, concierto o sala de cine.

El secreto reside en el procesamiento digital de audio y en los sistemas de proyección acústica que amplían el escenario sonoro. Algunos modelos, como la JBL Bar 500MK2 o la Samsung HW-Q930F, incorporan tecnologías como Dolby Atmos o DTS Virtual:X, capaces de crear una sensación tridimensional con el sonido proyectándose desde distintos puntos de la habitación.

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Ilustración de una barra de sonido bajo un televisor en una sala de estar con ondas de sonido azules. Hay un sofá, mesa de centro con taza y planta, y una lámpara.
La conexión por HDMI ARC es la más recomendada para transmitir audio de alta calidad y controlar la barra de sonido con el televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo esto se logra sin necesidad de altavoces traseros físicos, lo que simplifica la instalación y la estética del espacio.

Estas barras pueden alcanzar potencias totales de 750W e incluir subwoofers de 250 milímetros, potenciando los graves y la profundidad del sonido. Además, su compatibilidad con servicios de streaming y conectividad inalámbrica facilita el acceso a contenido musical y multimedia desde distintos dispositivos.

El sonido envolvente en una barra de sonido se consigue gracias a tecnologías de procesamiento digital y proyección acústica, que expanden el audio y simulan la presencia de múltiples altavoces distribuidos por la sala, sin necesidad de instalaciones complicadas.

Opciones de conexión para instalar la barra de sonido

La instalación de una barra de sonido es sencilla, pero requiere identificar la mejor forma de conexión según las características del televisor y el modelo de barra elegido. Las alternativas más comunes incluyen HDMI ARC, cable óptico y conectividad Bluetooth.

Text: Individuo relajado viendo televisión en el salón de su hogar, aprovechando las opciones de streaming para un maratón de sus programas favoritos, destacando el papel del internet en el ocio moderno.
La conectividad Bluetooth en barras de sonido modernas facilita la integración inalámbrica con televisores, smartphones y servicios de streaming. (Imagen ilustrativa Infobae).

La conexión por HDMI ARC es una de las más recomendadas, ya que permite transmitir audio en alta calidad y controlar la barra con el mando del televisor. Basta con conectar ambos dispositivos mediante un cable HDMI en el puerto correspondiente y seleccionar la salida de audio adecuada en el menú del televisor.

Si el televisor no dispone de HDMI ARC, el cable óptico es otra opción viable. Solo hay que enlazar la salida digital del televisor con la entrada óptica de la barra y ajustar la configuración en ambos equipos para garantizar que el sonido fluya correctamente.

En barras modernas, la conexión Bluetooth ofrece la ventaja de eliminar cables y simplificar la integración con televisores, smartphones y plataformas de streaming. Para emparejar los dispositivos, se activa el Bluetooth desde el menú del televisor y se selecciona la barra como dispositivo de salida de audio.

Ajustes y configuraciones para optimizar el sonido

Una vez instalada, es fundamental realizar algunos ajustes para obtener la mejor experiencia de sonido envolvente. Las barras de sonido suelen salir de fábrica con una configuración estándar, que no siempre se adapta a las preferencias del usuario ni a las características acústicas de la habitación.

Explorar los modos de sonido preestablecidos ayuda a personalizar la experiencia auditiva para películas, música o diálogos. (HARMAN KARDON)
Explorar los modos de sonido preestablecidos ayuda a personalizar la experiencia auditiva para películas, música o diálogos. (HARMAN KARDON)

El primer paso consiste en ajustar el ecualizador. Así es posible controlar los diferentes rangos de frecuencia y equilibrar graves, medios y agudos según el contenido que se esté reproduciendo. Las barras más avanzadas permiten realizar estos cambios desde una aplicación móvil o mediante el mando a distancia.

Explorar los modos de sonido preestablecidos ayuda a encontrar el perfil adecuado para cada situación: algunos modos realzan los diálogos, otros potencian la experiencia envolvente para películas de acción o conciertos.

La función de nivelación del volumen resulta útil para evitar cambios bruscos entre escenas de acción y diálogos. Esta opción mantiene la consistencia del audio y evita tener que subir o bajar el volumen constantemente.

Actualizar el software y el firmware de la barra de sonido asegura el acceso a mejoras de rendimiento y nuevas funciones, mientras que el uso de cables de calidad garantiza una transmisión de sonido sin pérdidas, compatible con formatos como Dolby Atmos.

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