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Desbloquear constantemente el celular puede ser un hábito que afecta tu salud

Un estudio revela que la cantidad de veces que se revisa el celular puede influir más en el sueño que el tiempo total de uso

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Joven acostada en la cama a oscuras, con la cara iluminada por la pantalla azul del smartphone. Un reloj digital en la mesita de noche marca las 2:30 a.m.
Personas que son adictas al celular podrían tener problemas de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia con la que una persona desbloquea su celular a lo largo del día podría tener un impacto directo en su salud, especialmente en la calidad del sueño. Así lo advierte un estudio reciente que pone el foco no tanto en el tiempo total de uso del dispositivo, sino en la cantidad de veces que se consulta.

La investigación, publicada en Journal of Medical Internet Research, analizó el comportamiento de más de 17.700 estudiantes universitarios en China y encontró que la adicción al celular está asociada a un mayor riesgo de mala calidad de sueño, así como a una menor duración del descanso nocturno.

En concreto, quienes presentan mayor dependencia tienen hasta un 184 % más de probabilidades de dormir mal y duermen, en promedio, unos 15 minutos menos por noche.

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Las personas que están constantemente con el celular podrían tener una mala calidad de sueño. (Imagen ilustrativa Infobae)

El hallazgo introduce un matiz relevante en el debate sobre el uso de los teléfonos inteligentes. Tradicionalmente, el foco ha estado puesto en las horas frente a la pantalla. Sin embargo, el estudio sugiere que el patrón de uso —es decir, la frecuencia con la que se revisa el dispositivo— puede ser incluso más determinante.

En la práctica, esto se traduce en hábitos cotidianos que pasan desapercibidos. Revisar notificaciones de forma constante, desbloquear el teléfono por inercia o consultar aplicaciones sin un objetivo claro son comportamientos cada vez más comunes.

Para los investigadores, esta dinámica fragmenta la atención y dificulta la desconexión, especialmente en las horas previas al descanso.

Una persona acostada en la cama en una habitación con iluminación roja, mirando atentamente su teléfono móvil, que sostiene con una mano.
Mantenerse constantemente conectado podría dificultar tu horario de sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos del estudio también identifican umbrales concretos. Un uso excesivo, definido como más de 63 horas semanales frente a la pantalla o más de 400 desbloqueos diarios, se relaciona con peores indicadores de sueño. En estos casos, no solo disminuye la calidad del descanso, sino también su duración.

Sin embargo, los resultados no son completamente lineales. Los investigadores observaron que un uso moderado del celular podría estar asociado a una ligera mejora en la duración del sueño. Esto sugiere que no se trata de eliminar el uso del dispositivo, sino de encontrar un equilibrio en la forma en que se integra en la rutina diaria.

En la actualidad, el celular se ha convertido en una herramienta central para la comunicación, el trabajo, el entretenimiento y el acceso a la información. Su presencia constante ha generado una dependencia creciente, en la que muchas personas sienten la necesidad de estar conectadas en todo momento.

Joven sentado en un sofá de cuero, con cabello rizado oscuro, jugando Clash Royale en un smartphone que sostiene verticalmente. Se ve una sala de estar.
Moderar el uso del celular podría terminar mejorando la calidad del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este comportamiento no se limita a momentos específicos del día. El dispositivo acompaña a los usuarios en casi todas sus actividades, desde el trabajo hasta el tiempo libre, e incluso durante la noche. La exposición continua a notificaciones y estímulos digitales dificulta la desconexión mental, un factor clave para un descanso adecuado.

Especialistas advierten que la hiperconectividad puede generar efectos acumulativos. La interrupción constante de la atención, sumada a la presión por responder mensajes o consumir contenido, contribuye a un estado de alerta permanente que afecta los ciclos de sueño.

Además, el uso del celular antes de dormir puede interferir con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, especialmente por la exposición a la luz de la pantalla. Si a esto se suma la frecuencia de uso, el impacto puede ser mayor.

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La hiperconectividad puede generar efectos acumulativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este escenario, los expertos recomiendan prestar atención no solo al tiempo de uso, sino también a los hábitos asociados. Reducir la cantidad de desbloqueos, desactivar notificaciones innecesarias o establecer momentos específicos para revisar el teléfono pueden ayudar a disminuir la dependencia.

El estudio concluye que tanto la adicción como el uso excesivo del celular tienen efectos negativos en la calidad del sueño, aunque su impacto varía según la intensidad y la forma en que se utiliza el dispositivo. En un entorno donde la tecnología es parte esencial de la vida diaria, la clave parece estar en el equilibrio.

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