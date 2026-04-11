Todas las formas de generar el @ en un teclado de computadora

El símbolo @ es fundamental para escribir correos electrónicos y mencionar usuarios en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El símbolo arroba (@) es esencial en la comunicación digital, sobre todo para escribir direcciones de correo electrónico y mencionar usuarios en redes sociales. Aunque su uso es cotidiano, muchas personas se encuentran con dificultades para generarlo en el teclado, ya que la combinación de teclas varía según el sistema operativo, la distribución del teclado y el tipo de dispositivo.

A continuación, se explican todas las formas de escribir el símbolo @ en computadoras con Windows y Mac.

Cómo escribir la arroba en un teclado Windows

En computadoras con Windows, el método para insertar el símbolo @ depende de la distribución del teclado y del fabricante del equipo. Estas son las combinaciones más comunes, según Microsoft:

Con el teclado alfanumérico:

Alt Gr + Q y Ctrl + Alt + Q : En teclados con distribución español latinoamericano, la arroba se obtiene pulsando Alt Gr (a la derecha de la barra espaciadora) y la letra Q al mismo tiempo. En algunos equipos, también funciona la combinación Ctrl + Alt + Q.

Alt Gr + 2 : En teclados configurados en inglés de Estados Unidos, es habitual que la arroba se consiga con Alt Gr y el número 2.

Shift + 2: También en teclados en inglés de Estados Unidos, es posible obtener el símbolo utilizando la tecla Shift (mayúsculas) y el número 2.

Ubicación de los comandos en un teclado con sección numérica y uno sin ella. (Microsoft)

Con el teclado numérico:

Alt + 64: Si el teclado dispone de un bloque numérico independiente, se puede mantener pulsada la tecla Alt y, usando el teclado numérico, escribir 64. Al soltar Alt, aparecerá el símbolo @.

En laptops o notebooks, la ausencia de teclado numérico puede modificar estos atajos. A veces es necesario activar el bloqueo numérico (Num Lock) para que ciertas teclas asuman la función de números. Además, algunos fabricantes pueden asignar combinaciones propias, por lo que es útil consultar el manual del equipo si las combinaciones estándar no funcionan.

Cómo escribir la arroba en un teclado Mac

En computadoras Mac, el proceso es más uniforme. De acuerdo con Mac Center, el símbolo @ se genera con la combinación:

Option (⌥) + @: Mantén presionada la tecla Option (también llamada Alt) y, sin soltarla, pulsa la tecla donde aparece el símbolo @ (en teclados en español suele estar junto a la letra Q).

No importa si se utiliza la tecla Option/Alt del lado izquierdo o derecho del teclado, ambas funcionan igual. Esta combinación se mantiene en la mayoría de los modelos de Mac, tanto portátiles como de escritorio.

Conocer las distintas formas de escribir la arroba facilita la comunicación digital y evita errores al ingresar direcciones de correo o usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilidades del símbolo arroba

El uso principal de la arroba es separar el nombre de usuario del dominio en las direcciones de correo electrónico, como en usuario@dominio.com. Además, su función se ha extendido en redes sociales, donde @ seguido de un nombre de usuario permite mencionar o notificar a esa persona en foros, sistemas de comentarios y plataformas digitales.

En el ámbito de la programación y la informática, la arroba se utiliza en distintos lenguajes para indicar acciones o identificar variables y decoradores. También tiene presencia en áreas científicas, donde se emplea como símbolo o abreviatura.

Breve historia del símbolo arroba

El origen del símbolo arroba (@) se remonta al árabe y, durante siglos, se utilizó como unidad de medida de masa. Una arroba equivalía a la cuarta parte de un quintal, es decir, aproximadamente 11,7 kilogramos. Aunque este uso se ha perdido en la mayoría de los países, aún se mantiene en algunas regiones de Latinoamérica.

El salto de la arroba al ámbito informático ocurrió en 1971, cuando Ray Tomlinson, ingeniero y pionero del email, eligió este símbolo para separar el nombre de usuario del dominio en las primeras direcciones de correo electrónico. Desde entonces, su adopción se ha expandido a todos los campos digitales, y hoy es indispensable en la comunicación global.

La arroba tiene un origen histórico como unidad de masa y fue adoptada en informática desde 1971. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejo clave

Si las combinaciones estándar no funcionan, se recomienda revisar la configuración regional y de idioma del sistema operativo, así como la distribución del teclado en uso. En última instancia, consultar la documentación del fabricante puede aclarar dudas específicas según el modelo.

El símbolo arroba forma parte de la vida diaria en la era digital, y dominar sus combinaciones en los principales sistemas operativos facilita la comunicación y el trabajo en cualquier entorno.