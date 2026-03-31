Enviar correos al destinatario equivocado: el fallo humano que aprovechan los ciberdelincuentes

Enviar por error un correo electrónico puede terminar en un ciberataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envío de correos electrónicos al destinatario incorrecto se ha convertido en una de las principales causas de filtración de datos en organizaciones, evidenciando que el factor humano sigue siendo uno de los eslabones más vulnerables en la seguridad digital. Este tipo de errores, que a menudo pasan desapercibidos para los propios usuarios, abre la puerta a ciberataques y a la exposición de información sensible.

A pesar de los avances en ciberseguridad, muchas brechas no se originan en fallos tecnológicos, sino en acciones cotidianas como seleccionar el contacto equivocado o cometer un error tipográfico al escribir una dirección de correo. Según estimaciones del sector, tres de cada diez usuarios envían entre uno y dos correos mal dirigidos al año, lo que refleja la frecuencia de este problema.

Un error simple con consecuencias graves

El funcionamiento de los clientes de correo electrónico contribuye a este tipo de incidentes. Herramientas como el autocompletado, diseñadas para agilizar el envío de mensajes, pueden inducir a error al sugerir contactos utilizados anteriormente. En muchos casos, basta un clic equivocado para que un mensaje llegue a una persona no autorizada.

Un error humano puede ser la causa de ciberataques, especialmente si se envía información cofidencial por correo electrónico. (Imagen Ilustrativa / Infobae / Gemini)

Aunque se trata de un fallo aparentemente menor, sus consecuencias pueden ser significativas. Los correos mal enviados pueden incluir documentos financieros, información legal, datos personales o incluso credenciales de acceso. Una vez que el mensaje llega a un destinatario incorrecto, el control sobre esa información se pierde.

Este tipo de incidentes también representa un desafío para las soluciones tradicionales de seguridad, como los sistemas de prevención de pérdida de datos (DLP). Estas herramientas no siempre logran detectar cuándo un correo está siendo enviado a la persona equivocada, especialmente si la dirección no presenta irregularidades técnicas.

El límite de las soluciones tradicionales

Los sistemas DLP están diseñados para identificar y bloquear el envío de información sensible en función de reglas predefinidas. Sin embargo, su eficacia es limitada frente a errores humanos, como enviar datos confidenciales a una dirección aparentemente válida pero incorrecta.

Existen sistemas de IA que buscan impedir que correos electrónicos sean enviados a un contacto no deseado. - créditos Andina

Además, estas soluciones suelen centrarse en la protección perimetral, sin tener en cuenta el contexto o el comportamiento del usuario. Esto deja un margen de riesgo importante en situaciones donde el error no es evidente desde el punto de vista técnico.

La exfiltración de datos a cuentas personales o no autorizadas es otro escenario que puede pasar desapercibido para estos sistemas, especialmente cuando el envío se realiza de forma aparentemente legítima.

El papel de la inteligencia artificial

Ante estas limitaciones, nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático están comenzando a desempeñar un papel clave en la protección del correo electrónico. Estas herramientas analizan el comportamiento habitual de los usuarios para detectar patrones y anticipar posibles errores.

Equivocarse al momento de enviar un correo electrónico es bastante frecuente. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

Por ejemplo, pueden verificar si el destinatario seleccionado es habitual en ese tipo de comunicaciones, analizar el contenido del mensaje en busca de información sensible o revisar los archivos adjuntos para confirmar que son los correctos. En caso de detectar una anomalía, el sistema puede emitir una alerta antes de que el correo sea enviado.

Este enfoque permite intervenir en tiempo real sin interrumpir la experiencia del usuario, ofreciendo la posibilidad de corregir el error antes de que se convierta en una brecha de seguridad.

Prevención basada en el comportamiento

El uso de inteligencia artificial conductual introduce un cambio de enfoque en la ciberseguridad. En lugar de limitarse a reaccionar ante amenazas, estas soluciones buscan anticiparse a ellas mediante el análisis del comportamiento humano.

Con la inteligencia artificial se busca que los usuarios se equivoquen menos al momento de enviar correos electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto incluye la creación de perfiles de uso, la identificación de patrones inusuales y la adaptación continua del sistema a las acciones del usuario. Con el tiempo, estas herramientas pueden incluso fomentar hábitos más seguros, al ofrecer recomendaciones y advertencias personalizadas.