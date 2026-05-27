Nicaragua: 58.7% de las agresiones contra la prensa independiente ocurre en espacios digitales, según el Informe Sombra 2025

El 58.7% de las agresiones contra la prensa independiente en Nicaragua durante el último año sucedió en espacios digitales, según el Informe Sombra 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 58.7% de las alertas por agresiones a la prensa independiente en Nicaragua se originó en espacios digitales durante el último año, según el Informe Sombra 2025, lo que evidencia la creciente hostilidad que enfrentan periodistas y medios bajo el régimen nicaragüense dirigido por el dictador Daniel Ortega.

De igual manera, el documento elaborado por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), señala que en ese periodo se contabilizaron 63 alertas y 110 víctimas.

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Las estadísticas del estudio detallan que la mayoría de los incidentes corresponde a agresiones verbales, escritas y digitales, con 45 casos registrados. Además, se reportaron seis hechos de discurso estigmatizante y cinco situaciones de violencia mediante tecnología digital, lo que refuerza el peso que han adquirido las plataformas y redes sociales como escenarios de hostilidad y persecución.

El informe también contabiliza tres casos de desplazamiento forzado, dos incidentes de uso abusivo del poder, una agresión física y una detención arbitraria.

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El régimen de Daniel Ortega impulsó 63 alertas y generó 110 víctimas entre periodistas y medios independientes, indica la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta ante la represión del régimen

La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) destaca que la represión del régimen modificó de manera profunda la dinámica entre los medios de comunicación nicaragüenses. De acuerdo con la institución, la competencia por la primicia perdió relevancia ante la urgencia de protegerse y sostener la labor informativa.

Actualmente, periodistas y redacciones colaboran en la verificación de datos, comparten información y establecen redes de apoyo tanto dentro como fuera del país. Esta articulación fortaleció los mecanismos de denuncia y acompañamiento frente a agresiones, amenazas y ataques digitales, permitiendo que la labor periodística se mantenga activa pese a la adversidad.

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La fundación destaca que la difusión masiva de contenidos en espacios digitales se consolidó como la estrategia central de los medios independientes. Las redes sociales y plataformas digitales se convirtieron en herramientas fundamentales para amplificar investigaciones y reportajes, asegurando que la información llegue a la ciudadanía a pesar de la censura y el cierre sistemático de espacios informativos.

El Informe Sombra 2025 documentó desplazamientos forzados, abuso del poder estatal, agresiones físicas y una creciente autocensura por hostigamiento en la prensa nicaragüense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones de vigilancia y persecución obligaron a transformar las prácticas de seguridad y protección en el ejercicio cotidiano del periodismo. El anonimato de periodistas y fuentes se volvió imprescindible para reducir riesgos y proteger la integridad de quienes informan. El uso permanente de herramientas de seguridad digital, comunicaciones cifradas y protocolos estrictos de protección de información es parte de la rutina profesional, según el análisis presentado en el documento.

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El cierre de medios, la criminalización de la labor periodística y el exilio forzado provocaron la desaparición de la cobertura local independiente en once departamentos de Nicaragua, lo que limita gravemente el acceso ciudadano a información de interés público y favorece un entorno dominado por narrativas oficiales sin posibilidad de contraste, especialmente en zonas rurales donde también existe dificultad para acceder a internet y recursos de conectividad.

Ejercer el periodismo independiente en Nicaragua implica convivir con miedo, vigilancia constante y desgaste emocional, según destaca la fundación. Las agresiones digitales, campañas de desinformación y ataques coordinados en redes sociales buscan provocar autocensura y desalentar la denuncia de abusos. El hostigamiento, las amenazas y la incertidumbre cotidiana generan agotamiento entre quienes insisten en informar.

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