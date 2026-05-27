Nicaragua

Nicaragua: 58.7% de las agresiones contra la prensa independiente ocurre en espacios digitales, según el Informe Sombra 2025

El régimen de Daniel Ortega generó 63 alertas y 110 víctimas en un año, con 45 episodios de agresiones verbales, escritas y digitales, seis incidentes de discurso estigmatizante y cinco casos de violencia tecnológica

Guardar
Google icon
Hombre estresado en su escritorio mira una pantalla de computadora con iconos de calaveras y caras de enojo. Detrás, la imagen difusa de Daniel Ortega señalando.
El 58.7% de las agresiones contra la prensa independiente en Nicaragua durante el último año sucedió en espacios digitales, según el Informe Sombra 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 58.7% de las alertas por agresiones a la prensa independiente en Nicaragua se originó en espacios digitales durante el último año, según el Informe Sombra 2025, lo que evidencia la creciente hostilidad que enfrentan periodistas y medios bajo el régimen nicaragüense dirigido por el dictador Daniel Ortega.

De igual manera, el documento elaborado por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), señala que en ese periodo se contabilizaron 63 alertas y 110 víctimas.

PUBLICIDAD

Las estadísticas del estudio detallan que la mayoría de los incidentes corresponde a agresiones verbales, escritas y digitales, con 45 casos registrados. Además, se reportaron seis hechos de discurso estigmatizante y cinco situaciones de violencia mediante tecnología digital, lo que refuerza el peso que han adquirido las plataformas y redes sociales como escenarios de hostilidad y persecución.

El informe también contabiliza tres casos de desplazamiento forzado, dos incidentes de uso abusivo del poder, una agresión física y una detención arbitraria.

PUBLICIDAD

Infografía: figura encapuchada frente a pantallas con código y alertas, detalla estadísticas de hostilidad digital contra la prensa en Nicaragua.
El régimen de Daniel Ortega impulsó 63 alertas y generó 110 víctimas entre periodistas y medios independientes, indica la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta ante la represión del régimen

La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) destaca que la represión del régimen modificó de manera profunda la dinámica entre los medios de comunicación nicaragüenses. De acuerdo con la institución, la competencia por la primicia perdió relevancia ante la urgencia de protegerse y sostener la labor informativa.

Actualmente, periodistas y redacciones colaboran en la verificación de datos, comparten información y establecen redes de apoyo tanto dentro como fuera del país. Esta articulación fortaleció los mecanismos de denuncia y acompañamiento frente a agresiones, amenazas y ataques digitales, permitiendo que la labor periodística se mantenga activa pese a la adversidad.

La fundación destaca que la difusión masiva de contenidos en espacios digitales se consolidó como la estrategia central de los medios independientes. Las redes sociales y plataformas digitales se convirtieron en herramientas fundamentales para amplificar investigaciones y reportajes, asegurando que la información llegue a la ciudadanía a pesar de la censura y el cierre sistemático de espacios informativos.

Micrófono de periodista con un cubo blanco yace en el suelo de una calle oscura, con la silueta borrosa de Daniel Ortega apuntando al frente en el fondo.
El Informe Sombra 2025 documentó desplazamientos forzados, abuso del poder estatal, agresiones físicas y una creciente autocensura por hostigamiento en la prensa nicaragüense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones de vigilancia y persecución obligaron a transformar las prácticas de seguridad y protección en el ejercicio cotidiano del periodismo. El anonimato de periodistas y fuentes se volvió imprescindible para reducir riesgos y proteger la integridad de quienes informan. El uso permanente de herramientas de seguridad digital, comunicaciones cifradas y protocolos estrictos de protección de información es parte de la rutina profesional, según el análisis presentado en el documento.

El cierre de medios, la criminalización de la labor periodística y el exilio forzado provocaron la desaparición de la cobertura local independiente en once departamentos de Nicaragua, lo que limita gravemente el acceso ciudadano a información de interés público y favorece un entorno dominado por narrativas oficiales sin posibilidad de contraste, especialmente en zonas rurales donde también existe dificultad para acceder a internet y recursos de conectividad.

Ejercer el periodismo independiente en Nicaragua implica convivir con miedo, vigilancia constante y desgaste emocional, según destaca la fundación. Las agresiones digitales, campañas de desinformación y ataques coordinados en redes sociales buscan provocar autocensura y desalentar la denuncia de abusos. El hostigamiento, las amenazas y la incertidumbre cotidiana generan agotamiento entre quienes insisten en informar.

Temas Relacionados

Prensa IndependienteNicaraguaLibertad de ExpresiónCensura DigitalRégimen de NicaraguaDaniel Ortega

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El costo de construir viviendas en República Dominicana sube 0,67% en abril, según la Dirección de Estadísticas Económicas

El Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas registró un incremento mensual impulsado principalmente por el encarecimiento de herramientas y materiales básicos en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo

El costo de construir viviendas en República Dominicana sube 0,67% en abril, según la Dirección de Estadísticas Económicas

Autoridades de El Salvador desarticula intento de ingreso de presunto miembro de Barrio 18

El gobierno señaló a un individuo identificado como Edwin Alejandro C. tras su arribo en un vuelo, asociándolo a una estructura criminal en Ilopango conforme a la ofensiva estatal bajo el régimen de excepción

Autoridades de El Salvador desarticula intento de ingreso de presunto miembro de Barrio 18

El Salvador: Capturan a integrante de estructura criminal señalado por extorsión y venta de droga

El arresto de un hombre identificado como miembro activo de una clica vinculada al programa La Paz fue resultado de una operación en la colonia Santa Julia 3, impulsada por labores de inteligencia y patrullaje policial

El Salvador: Capturan a integrante de estructura criminal señalado por extorsión y venta de droga

El Cipitío cruza fronteras: la serie salvadoreña infantil brilla en el festival de cine en Marruecos

La proyección especial de “Las aventuras del Cipitío” reunió a familias y amantes del cine en el corazón de Marruecos, celebrando la riqueza cultural y lingüística de El Salvador en un ambiente festivo y educativo

El Cipitío cruza fronteras: la serie salvadoreña infantil brilla en el festival de cine en Marruecos

Congreso de Honduras impulsa propuesta para aplicar modelo de seguridad de Bukele

La iniciativa, liderada por el diputado Godofredo Fajardo, obliga al Ministerio de Seguridad a adoptar estrategias salvadoreñas ante el avance del crimen en territorio hondureño

Congreso de Honduras impulsa propuesta para aplicar modelo de seguridad de Bukele

TECNO

Apple aprende de Android y copiaría esta función antirrobo para proteger tu iPhone

Apple aprende de Android y copiaría esta función antirrobo para proteger tu iPhone

Steam eliminó polémico juego racista que desató indignación en internet

Pagan 2.000 dólares al mes por ser “consultor de masturbación” para una startup de IA

Android 17: 5 funciones de rendimiento y seguridad que llegarán a tu teléfono

El Pentágono depende cada vez más de Starlink y SpaceX ya exige contratos más costosos

ENTRETENIMIENTO

¿Accidente o asesinato? El nuevo documental de Netflix sobre la adolescente condenada por matar a su novio en un choque

¿Accidente o asesinato? El nuevo documental de Netflix sobre la adolescente condenada por matar a su novio en un choque

“Rey y conquistador” sorprende con una reconstrucción fiel e impactante de la Inglaterra del siglo XI

El método Scaloni: testimonios exclusivos, liderazgo detrás del éxito y una estrategia inédita en el documental argentino de Flow

Las grandes adaptaciones de libros que se estrenarán próximamente: De ‘La Odisea’ a ‘La bola negra’, de Jane Austen a Mariana Enríquez

“Decidimos dejar de hacer música juntos para que la familia siguiera unida”: Nick Jonas habló sobre los Jonas Brothers

MUNDO

Una ola de calor histórica sacude a Europa y ya dejó al menos doce muertos

Una ola de calor histórica sacude a Europa y ya dejó al menos doce muertos

Putin permitirá que los bancos armen a sus empleados para defenderse de los ataques con drones

Un incendio afectó a un supermercado kosher en el mismo barrio de Londres donde hubo ataques antisemitas

Una mujer lidera la oposición silenciosa al Kremlin: “Siempre tengo miedo y debo tenerlo”

Ucrania lanzó ataques con drones y misiles en instalaciones clave de varias regiones de Rusia y Crimea