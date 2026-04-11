Graveyard Keeper 2 gratis en Steam: cómo descargar este juego en PC

Graveyard Keeper 2 está disponible de forma gratuita en Steam por tiempo limitado. Este juego para PC es una simulación en la que debes construir y gestionar un cementerio medieval, enfrentando dilemas éticos y tomando decisiones controvertidas.
Se presenta como “el simulador de cementerio medieval menos preciso del año”, combinando humor y gestión en un entorno singular.
Cómo descargar Graveyard Keeper 2 gratis en Steam
Para descargar Graveyard Keeper 2 gratis en Steam, debes seguir unos pasos sencillos:
- Abre la aplicación de Steam o accede a store.steampowered.com desde tu navegador.
- Inicia sesión con tu cuenta de Steam.
- Escribe “Graveyard Keeper 2” en el buscador y selecciona el juego en los resultados.
- En la página del juego, busca el botón que indica la descarga gratuita por tiempo limitado y haz clic en él.
- El juego se añadirá automáticamente a tu biblioteca de Steam.
- Ve a tu biblioteca, selecciona Graveyard Keeper 2 y pulsa Instalar para descargarlo e iniciar la partida.
Qué otros juegos gratis hay en Steam
Otros juegos gratis en Steam son:
- Arena Breakout Infinite
- Worlds Beyond
- Blue Archive
- TMNT Arena
- GeoGuessr Steam Edition
- Eternal Return
- Path of Exile: Mirage
- Wuthering Waves
- Brawlhalla
- FC 24
- The Finals
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Team Fortress 2
- The Sims 4
- Where Winds Meet
- Bongo Cat
- Heartopia
- Marvel Rivals
- Overwatch S1: Conquest
- Warframe
- VRChat
- NARAKA: Bladepoint
- Delta Force
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- PUBG Battlegrounds
- Apex Legends
- War Thunder
- Rainbow Six Siege
- Sky
- Lost Ark
- Guild Wars 2
- Reverse: 1999
- Dark and Darker
- Pixel Worlds
- Cell to Singularity
- Revolution Idle
- Unturned
- Fishing Planet
- KARDS
- My Singing Monsters
- Palia
- Enlisted: Hidden Threat
- IdleOn - The Idle Game RPG
- skate.
- Fallout Shelter
- My Hero Ultra Rumble
- SMITE 2 Beta
- Goose Goose Duck
- Albion Online
- World of Tanks
- Once Human
- StarCraft: Tempered Steel
- Star Savior
- Blood Strike
- Russian Fishing
- The First Descendant
- Stumble Guys
- EVE Online
- Star Trek Online
- Halo Infinite
- Astrinova
- Infinity Nikki
- MapleStory x One Punch Man
- Combat Master Season 5
- Idle Slayer
- Action Taimanin
- World Sea Battle
- Yu-Gi-Oh! Duel Links
- Gacha Crush
- One-Armed Robber
- Throne and Liberty
- Asphalt Legends
- Conqueror’s Blade ECO
- Marvel SNAP
- Summoners War
- DD Race Network
- Rec Room
- Heaven Burns Red
- Banana
- War of Dots
- Business Tour
- RR Racingroom
- Soulmask
En qué otra plataforma encontrar juegos gratis para PC
Además de Steam, Epic Games Store es otra plataforma destacada donde puedes encontrar juegos gratis para PC. Epic ofrece semanalmente títulos sin costo, que los usuarios pueden añadir permanentemente a su biblioteca con solo reclamarlos durante el periodo promocional.
Qué juegos gratis hay en Epic Games Store
Algunos juegos gratis en Epic Games Store son:
- Ruins of Tearlyn DEMO
- Shroom Bound
- Spray N’ Pray
- Dead Rails
- Neon Express
- Pixel Gun 3D
- Idle Guy
- Tractor Racers
- Super Meat Boy 3D Demo
- Perceptum Demo
- Trenches
- Retired Steel
- LetMeSee_Demo
- ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
- Tractor Racers Demo
- GRIMPS demo
- Starmasons
- Game of Thrones Winter is Coming
- Seven Knights Re:BIRTH
- Shattered Chess Demo
- STALCRAFT: X
- Go Ape Ship!
- Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)
- Free PT Pack (Emotes & Gestures)
- Windrose Demo
- Boing! Demo
- Defend The King
- Crimson Oath Demo
- Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!
- Mad King Redemption Demo
- Letherfall
- TRIB3: Beta
- Karthikeya: Wake Up To Reality
- Mega Carrier Simulator Demo
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack
- GetHigh.EXE Demo
- Incorporeal
- The Silence After
- Help Is On The Way
- Ys X: Proud Nordics - Freebie Set
- Vanished Puzzle Quest
- ARIE: Moonprayer Demo
- Backrooms: Lost Signal Demo
- SKYBLITZ Demo
- Astro Burn Demo
- Netherak Demons
- Three Kingdoms Defense
- Sunderfolk
- Reconstruction of the church in Olszowka
- PMR: Ford Falcon V8 2013
- Don’t Mess With Erkuí (Demo Version)