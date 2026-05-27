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Nvidia retira una aplicación que sus clientes han usado por 20 años en Windows

El cambio busca simplificar la experiencia de configuración para los usuarios

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Nvidia ha retirado oficialmente su Panel de Control en Windows tras 20 años. (Europa Press)
Nvidia ha retirado oficialmente su Panel de Control en Windows tras 20 años. (Europa Press)

Nvidia anunció el retiro definitivo de su tradicional Panel de Control en Windows, una herramienta utilizada durante dos décadas para configurar tarjetas gráficas. La compañía indicó que la herramienta ya no estará disponible para Game Ready Drivers ni Studio Drivers, como parte de un proceso de modernización que centraliza la gestión en la Nvidia App.

El Panel de Control de Nvidia fue durante 20 años el punto de acceso principal para ajustar parámetros de las tarjetas de video de la compañía. Desde su interfaz, compatible incluso con versiones antiguas de Windows, los usuarios pudieron modificar configuraciones como la tasa de cuadros por segundo, la sincronización vertical y la gestión de perfiles para juegos y aplicaciones profesionales.

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En un comunicado, la empresa sostuvo: “tras 20 años de servicio dedicado”, el Panel de Control clásico se retira para los controladores de su línea de consumo.

Panel de control Nvidia
El Panel de Control clásico dejará de recibir soporte y actualizaciones. (Microsoft)

Qué implican los cambios para los usuarios

La transición no es inmediata ni obliga a abandonar el Panel de Control de forma abrupta. Nvidia informó que la aplicación seguirá instalada en los equipos a menos que se realice una instalación limpia de controladores o se utilicen herramientas como DDU. Además, la versión actual permanecerá disponible en la Microsoft Store, aunque no recibirá nuevas funciones ni actualizaciones de seguridad.

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Para quienes continúan utilizando el Panel de Control, la herramienta seguirá operativa y no requerirá conexión a internet para acceder a las funciones clásicas. La empresa precisó que se podrá usar “el tiempo que quieras” siempre que no se reinstalen los controladores desde cero. Cualquier corrección futura o mejora se implementará solo en la Nvidia App.

Las funciones heredadas y su integración en la Nvidia App

Durante los últimos dos años, Nvidia trasladó gradualmente funciones del Panel de Control a la Nvidia App, que pasó a concentrar la descarga de drivers, la modificación de configuraciones gráficas y el control de modos avanzados como DLSS. Otras utilidades heredadas, como PhysX, el filtrado de texturas o el antialiasing FXAA, quedaron integradas en apartados específicos de la nueva interfaz.

Las opciones avanzadas como DLSS y PhysX se integran en la Nvidia App. (Europa Press)
Las opciones avanzadas como DLSS y PhysX se integran en la Nvidia App. (Europa Press)

Para los usuarios de Nvidia RTX PRO, el Panel de Control seguirá vigente hasta que todas las funciones profesionales se migren por completo a la Nvidia App. La empresa remarcó que el proceso será escalonado para conservar intactas las capacidades esenciales del entorno profesional.

Impacto en la experiencia de los usuarios

El retiro del Panel de Control supone una transición para quienes llevan años utilizando la herramienta y han desarrollado hábitos sobre la ubicación de menús y opciones. Especialistas señalaron que el cambio puede resultar incómodo para usuarios avanzados por la disposición distinta, aunque la compañía aseguró que la adaptación será rápida y que la nueva experiencia apunta a una interfaz más intuitiva.

La firma sostuvo que el objetivo es simplificar su ecosistema de software y facilitar la configuración de gráficos, con funciones como la optimización automática y el ajuste de opciones avanzadas desde una plataforma unificada.

Nvidia App
Nvidia centraliza todas las funciones gráficas en su nueva aplicación para Windows. (Nvidia)

Un cambio estratégico en la gestión gráfica

Con la retirada del Panel de Control, Nvidia cerró una etapa y avanzó hacia un sistema de administración centralizado en la Nvidia App. La compañía afirmó que este enfoque unificado busca mejorar la eficiencia y sostener su competitividad en un mercado en constante cambio.

La migración completa a la Nvidia App refuerza la estrategia de concentrar la gestión gráfica en una sola plataforma y habilitar nuevas funciones con mayor integración con el hardware de la marca.

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