Tecno

Barra de sonido vs. altavoces independientes: cuál transforma mejor el audio de tu Smart TV

Ambas alternativas presentan ventajas y desafíos que dependen del espacio disponible, los hábitos de consumo y el presupuesto

Guardar
Google icon
Barra de sonido - altavoces independientes - TV - tecnología - 26 de mayo
La reducción del espacio para altavoces en los televisores ultrafinos ha hecho que el sonido pierda potencia y profundidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

La búsqueda por mejorar el sonido de los televisores se ha convertido en una preocupación habitual para quienes desean una experiencia audiovisual completa. A pesar de los avances en la calidad de imagen, el audio integrado de estos dispositivos suele quedarse corto, obligando a los usuarios a elegir entre dos soluciones principales: la barra de sonido y los sistemas de altavoces independientes.

Ambas alternativas presentan ventajas y desafíos que dependen del espacio disponible, los hábitos de consumo y el presupuesto, pero no existe una respuesta única sobre cuál transforma mejor el audio de tu Smart TV.

PUBLICIDAD

Diferencias entre barras de sonido y sistemas de altavoces para Smart TV

La reducción del espacio para altavoces en los televisores ultrafinos ha hecho que el sonido pierda potencia y profundidad. Ante esta limitación, las barras de sonido surgieron como una opción práctica y minimalista.

Barras de sonido - Smart TV - audio - tecnología - 30 de diciembre
La búsqueda por mejorar el sonido de los televisores se ha convertido en una preocupación habitual para quienes desean una experiencia audiovisual completa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Su instalación es directa gracias a conexiones como HDMI ARC/eARC o cable óptico digital, facilitando la integración con el televisor y permitiendo que todas las fuentes de audio se canalicen a través del mismo dispositivo.

PUBLICIDAD

Las barras de sonido actuales suelen incorporar tecnologías como HDMI-CEC, que posibilitan controlar el volumen desde el propio mando del televisor. Además, algunos modelos integran un altavoz central enfocado en las frecuencias de voz, logrando mayor claridad en los diálogos y una experiencia más satisfactoria al ver películas o series.

En cambio, los sistemas de altavoces independientes implican una inversión mayor en componentes y, a menudo, requieren la ayuda de profesionales para la instalación.

Barra de sonido - altavoces independientes - TV - tecnología - 26 de mayo
Las barras de sonido actuales suelen incorporar tecnologías como HDMI-CEC. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este tipo de configuración, que puede comenzar con dos altavoces y un receptor AV, ofrece una personalización y escalabilidad superiores. Los usuarios pueden añadir altavoces centrales, subwoofers y canales traseros a medida que lo deseen, adaptando el sistema a sus necesidades y presupuesto.

Ventajas de la barra de sonido para mejorar el audio del Smart TV

Las barras de sonido están diseñadas pensando en la comodidad y la estética. Su estructura alargada y discreta permite ubicarlas bajo el televisor o fijarlas a la pared, eliminando el desorden de cables que suele acompañar a los sistemas más complejos. Esta simplicidad convierte a la barra de sonido en una elección adecuada para quienes viven en apartamentos o espacios reducidos.

La tecnología envolvente simulada es otro atractivo. Modelos de gama media y alta incorporan sistemas como Dolby Atmos, capaces de reflejar el sonido en techos y paredes para crear una sensación de inmersión con pocos elementos.

Barra de sonido - altavoces independientes - TV - tecnología - 26 de mayo
Quienes buscan una experiencia sonora más envolvente y fiel suelen inclinarse por los sistemas de altavoces independientes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, la capacidad de las barras de sonido para concentrar el audio en la parte frontal reduce la transmisión de graves a través de suelos y techos, minimizando molestias a los vecinos. Como señala Vietnam.vn, incluso en apartamentos amplios, optar por una barra de sonido puede evitar problemas de ruido con quienes habitan en pisos adyacentes.

Otro punto a favor es la facilidad de uso: basta un cable para conectar la barra al televisor y otro a la corriente, logrando una configuración “plug & play”. El control unificado y la compatibilidad con múltiples dispositivos hacen que la experiencia sea intuitiva para cualquier usuario.

Beneficios de los sistemas de altavoces independientes para una experiencia de cine en casa

Quienes buscan una experiencia sonora más envolvente y fiel suelen inclinarse por los sistemas de altavoces independientes. Este enfoque, habitual entre los aficionados al cine y la música, permite alcanzar una calidad de audio superior.

Los altavoces de mayor tamaño incorporan controladores capaces de reproducir sonidos más ricos y detallados en todas las frecuencias.

Barras de sonido - Smart TV - audio - tecnología - 30 de diciembre
Las barras de sonido están diseñadas pensando en la comodidad y la estética. (Imagen ilustrativa Infobae)

La separación física de los distintos canales —izquierdo, derecho, central y traseros— genera una imagen estéreo real y un escenario sonoro amplio. Esta configuración permite percibir con precisión los movimientos en pantalla, como pasos o explosiones, envolviendo al espectador en la acción.

Aunque las barras de sonido avanzadas intentan simular este efecto con altavoces orientados hacia arriba y los lados, la limitación física de su carcasa impide alcanzar los mismos resultados que los altavoces separados.

Qué opción elegir para transformar el audio de tu Smart TV

La elección entre barra de sonido y altavoces independientes depende fundamentalmente de las necesidades personales y del entorno, señala Gemini. Si el espacio es reducido, se prefiere el orden visual, se busca evitar cables y se quiere mejorar el sonido de plataformas como Netflix y videojuegos sin complicaciones, la barra de sonido es la alternativa recomendada.

Sonido - Smart TV - Mundial 2026 - TV - tecnología - 14 de mayo
Modelos de barras de sonido de gama media y alta incorporan sistemas como Dolby Atmos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por otro lado, quienes disponen de más espacio, cuentan con un presupuesto mayor y desean una reproducción acústica fiel a la de una sala de cine, encontrarán en los altavoces independientes la opción más adecuada.

Esta configuración también resulta ideal para quienes escuchan música con atención al detalle y buscan la máxima calidad en cada instrumento.

No existe una alternativa universalmente superior. Como indica la IA de Google, cada opción responde a contextos y prioridades distintos, por lo que la mejor decisión será aquella que se adapte al estilo de vida y expectativas del usuario.

Temas Relacionados

Smart TVBarra de sonidoAltavoces independientesSonidoLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Usuarios de OnlyFans en alerta: hackers accedieron a 340 millones de registros como correos, perfiles visitados y más

Pese a las dudas sobre la filtración, la aparición de correos vinculados a plataformas de contenido para adultos implica un riesgo

Usuarios de OnlyFans en alerta: hackers accedieron a 340 millones de registros como correos, perfiles visitados y más

SpaceX podría estar desarrollando antenas Starlink Mini con batería portátil

Investigadores detectaron en el firmware de mayo referencias a una batería y puerto USB-C para este dispositivo

SpaceX podría estar desarrollando antenas Starlink Mini con batería portátil

Cuidado con las aplicaciones falsas de IA: detectan 92.000 ciberataques con esta modalidad

El grupo Silver Fox lanzó una campaña global usando aplicaciones fraudulentas de IA en mayo de 2026

Cuidado con las aplicaciones falsas de IA: detectan 92.000 ciberataques con esta modalidad

Uber busca métricas para justificar el gasto en herramientas de inteligencia artificial y el uso masivo de tokens

El director de operaciones dijo que aún no se puede medir cómo ese consumo se traduce en mejoras para los usuarios, y la empresa abrió un debate interno sobre retorno y control de costos

Uber busca métricas para justificar el gasto en herramientas de inteligencia artificial y el uso masivo de tokens

Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, comenzará este año la construcción de una base en la Luna

El proyecto lunar estadounidense busca crear bases habitables alimentadas con energía solar y nuclear desde 2029

Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, comenzará este año la construcción de una base en la Luna

DEPORTES

Lanús venció 1-0 a Mirassol por la última fecha de la Libertadores y aseguró su boleto a la Copa Sudamericana

Lanús venció 1-0 a Mirassol por la última fecha de la Libertadores y aseguró su boleto a la Copa Sudamericana

Cinco argentinos salen a la cancha en Roland Garros este miércoles: hora, rivales y cómo ver en vivo los partidos

“Elijo creer”: la estadística que destrabó el título de Belgrano e ilusiona a la selección argentina en el Mundial

La novia futbolista de Marcos Senesi se probó camisetas de Argentina y entre los dos eligieron cuál es la más linda: “Es un 10″

Lionel Scaloni sumó un séptimo convocado para la gira previa al Mundial: qué chances tiene de meterse entre los 26

TELESHOW

En el Día de Drácula, Pepe Cibrián Campoy fue homenajeado con una estrella en Calle Corrientes

En el Día de Drácula, Pepe Cibrián Campoy fue homenajeado con una estrella en Calle Corrientes

Uno por uno: todos los ganadores de los Premios Carlos Gardel 2026

El misterioso mensaje de agradecimiento a Dios de Carolina Baldini: “La única cosa mala y oscura me la sacaste”

Mónica Farro se quejó de una desagradable costumbre callejera porteña: “¿No se dan cuenta que es un asco?”

La dura respuesta de Carmen Barbieri a Marixa Balli: “Me cansó esa persona, tengo 30 años pidiendo disculpas”

INFOBAE AMÉRICA

Qué tiene que ver el color del oro y su resistencia a oxidarse con la teoría de la relatividad de Einstein

Qué tiene que ver el color del oro y su resistencia a oxidarse con la teoría de la relatividad de Einstein

La FAO y el gobierno de El Salvador refuerzan acciones para el desarrollo agropecuario

Falla eléctrica en Panamá desconectó cerca de un tercio de la demanda nacional

CIDH pide al Estado hondureño investigar masacre de campesinos en el Bajo Aguán y garantizar justicia

El Salvador apunta alto en la Verónica’s Cup de Eslovenia