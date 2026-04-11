Evita que te espíen en WhatsApp: el botón que al activarlo evita que extraños entren a tu cuenta

WhatsApp diversas capas de seguridad. (Foto: Meta)

Una función poco conocida de WhatsApp permite a los usuarios expulsar de inmediato a cualquier persona o dispositivo que haya accedido sin autorización a su cuenta. Se trata de la opción “Cerrar sesión” dentro del apartado de dispositivos vinculados, una herramienta clave para recuperar el control ante posibles intrusiones.

El acceso no autorizado a cuentas de mensajería es una preocupación creciente en un contexto donde los ataques digitales, el robo de teléfonos y los engaños para obtener códigos de verificación son cada vez más frecuentes. Frente a este escenario, contar con mecanismos rápidos de respuesta resulta fundamental para evitar el robo de información o la suplantación de identidad.

La función está integrada directamente en la aplicación y no requiere configuraciones complejas. Para utilizarla, el usuario debe ingresar al menú principal, acceder a “Dispositivos vinculados” y revisar la lista de equipos que tienen acceso activo a la cuenta. Si detecta alguno desconocido, basta con seleccionarlo y presionar “Cerrar sesión” para eliminarlo de inmediato.

Para saber si tu cuenta ha sido vulnerada, solo tienes que revisar los dispositivos vínculados a tu cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este procedimiento corta el acceso en ese mismo momento, lo que impide que terceros continúen leyendo conversaciones o utilizando la cuenta. Además, permite identificar rápidamente si existe alguna actividad sospechosa vinculada a dispositivos no reconocidos.

Una herramienta clave frente a accesos no autorizados

Expertos en ciberseguridad, como los de Kaspersky, recomiendan revisar periódicamente esta sección de la aplicación. Mantener controlados los dispositivos vinculados reduce significativamente el riesgo de espionaje digital, fraudes o intentos de estafa.

El problema no siempre se origina por un hackeo sofisticado. En muchos casos, los atacantes acceden a las cuentas mediante ingeniería social, engañando a los usuarios para que compartan sus códigos de verificación. Una vez dentro, pueden enviar mensajes en nombre de la víctima o intentar estafar a sus contactos.

Muchos ciberdelincuentes suelen engañar a sus víctimas para lograr conectarse a través de un código o Qr a la cuenta de su objetivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta: cómo detectar un posible hackeo

Existen varios indicios que pueden alertar sobre un acceso indebido a la cuenta. Uno de los más comunes es encontrar mensajes enviados que el usuario no recuerda haber escrito o recibir respuestas a conversaciones que nunca inició.

También pueden aparecer quejas de contactos que recibieron mensajes extraños, así como publicaciones en estados que no fueron creadas por el titular de la cuenta. Otro signo importante es la llegada de códigos de verificación sin haberlos solicitado, lo que podría indicar un intento de acceso externo.

En algunos casos, los usuarios detectan mensajes eliminados o cambios en la configuración sin haber realizado ninguna acción. Todos estos comportamientos deben considerarse señales de alerta y requieren una revisión inmediata de la seguridad de la cuenta.

Es importante revisar periódicamente qué dispositivos están conectados a tu cuenta de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas adicionales para proteger la cuenta

Más allá de expulsar dispositivos sospechosos, WhatsApp recomienda activar la verificación en dos pasos. Esta función añade un PIN adicional que se solicita al registrar la cuenta en un nuevo dispositivo, lo que dificulta el acceso no autorizado.

También es importante no compartir nunca el código de verificación ni el PIN, incluso si el mensaje parece provenir de un contacto conocido. Este tipo de información es la principal puerta de entrada para los atacantes.

Otra medida clave es ajustar la configuración de privacidad. La aplicación permite limitar quién puede ver la foto de perfil, la última conexión, la información personal o los estados. Reducir la visibilidad de estos datos ayuda a minimizar el riesgo de ataques dirigidos.

WhatsApp también recomienda activar la seguridad de dos pasos y el PIN. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La importancia de actuar rápido

En caso de detectar un acceso no autorizado, actuar con rapidez puede marcar la diferencia. Expulsar los dispositivos vinculados, activar medidas de seguridad adicionales y avisar a los contactos son pasos fundamentales para evitar mayores consecuencias.

El uso cotidiano de aplicaciones de mensajería implica manejar información personal, conversaciones privadas y, en muchos casos, datos sensibles. Por ello, herramientas como el control de dispositivos vinculados se convierten en una primera línea de defensa frente a amenazas digitales cada vez más sofisticadas.

Adoptar hábitos de seguridad, revisar periódicamente la cuenta y aprovechar las funciones disponibles dentro de la app son acciones simples que pueden prevenir problemas mayores y garantizar una experiencia más segura en el entorno digital.