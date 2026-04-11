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¿Borraste un mensaje por error? Mensajes de Google lanza función para recuperarlo fácilmente

Con esta actualización, los mensajes ya no desaparecen al instante, lo que añade una capa de seguridad frente a eliminaciones accidentales

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Google Mensajes ahora permite acceder a una papelera.
Google Mensajes ahora permite acceder a una papelera.

La aplicación Mensajes de Google comenzó a desplegar una nueva función en Android que permite recuperar conversaciones eliminadas gracias a la incorporación de una carpeta de papelera. La actualización introduce un cambio clave en la gestión de chats, ya que hasta ahora los mensajes borrados desaparecían de forma inmediata y sin posibilidad de restauración.

Con esta novedad, los chats eliminados ya no se pierden de forma definitiva al instante. En su lugar, pasan a una sección denominada “Papelera”, donde permanecen almacenados durante un periodo determinado antes de ser eliminados por completo. Esta función busca ofrecer una capa adicional de seguridad frente a eliminaciones accidentales, un problema frecuente entre los usuarios.

Según detalla la propia aplicación, las conversaciones enviadas a la papelera se conservan durante 30 días antes de su borrado definitivo. Durante ese tiempo, los usuarios pueden revisarlas, restaurarlas o eliminarlas manualmente si así lo desean.

Usuarios de Android podrán acceder a una papelera de mensajes borrados. (9to5google)
Usuarios de Android podrán acceder a una papelera de mensajes borrados. (9to5google)

En dispositivos con versiones más ligeras del sistema operativo, como Android Go, este plazo se reduce a 7 días con el objetivo de optimizar el almacenamiento disponible.

El acceso a esta herramienta se realiza desde el menú de perfil dentro de la aplicación, donde ahora aparece la opción “Papelera” junto a otras secciones habituales como los chats archivados. Desde allí, es posible visualizar todas las conversaciones eliminadas, restaurarlas de forma individual o vaciar completamente la carpeta con un solo toque.

Uno de los aspectos más particulares de esta función es su comportamiento ante la llegada de nuevos mensajes. Si una conversación que se encuentra en la papelera recibe un nuevo texto, el sistema genera automáticamente un nuevo hilo en la bandeja principal. Mientras tanto, el contenido anterior permanece almacenado en la papelera hasta que se cumpla el plazo de eliminación o el usuario decida borrarlo manualmente.

Una mano sostiene un smartphone mostrando la pantalla de la papelera de una app de mensajería, con listas de conversaciones eliminadas y opciones para restaurar/eliminar.
Mensajes de Google empieza a integrar funciones que ya tienen otros sistemas de mensajería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sistema introduce una dinámica distinta en la organización de los chats, ya que separa los mensajes antiguos eliminados de las nuevas interacciones. De esta manera, se evita la pérdida de información previa sin interferir en la continuidad de la conversación activa.

La llegada de la papelera acerca la experiencia de Mensajes de Google a la de otras plataformas de mensajería que ya cuentan con mecanismos similares de recuperación. En ese sentido, la actualización responde a una demanda sostenida de los usuarios, que durante años han solicitado una forma de revertir eliminaciones accidentales.

Además de mejorar la seguridad, la función también tiene implicancias en la gestión del almacenamiento. Al mantener los mensajes eliminados durante un tiempo limitado, la aplicación equilibra la posibilidad de recuperación con la necesidad de liberar espacio de manera automática.

Mensajes de Google - Material 3 Expressive - tecnología - 28 de agosto
Google sigue mejorando su app de mensajería para competir con WhatsApp. (andro4all.com)

La herramienta forma parte de la versión estable más reciente de la app y su despliegue se está realizando de forma progresiva a nivel global. Esto significa que algunos usuarios pueden recibirla antes que otros, dependiendo del dispositivo y la región.

En paralelo, esta actualización refleja una tendencia más amplia en el desarrollo de aplicaciones de mensajería, donde la prioridad ya no es solo enviar y recibir mensajes, sino también ofrecer herramientas que permitan gestionar la información de forma más flexible y segura.

Con la incorporación de la papelera, Mensajes de Google da un paso importante en esa dirección, al introducir una solución sencilla para un problema cotidiano: borrar un mensaje por error y no poder recuperarlo. Ahora, esa situación tendrá una segunda oportunidad antes de desaparecer definitivamente.

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