Cómo formatear una memoria USB en Windows y Mac

Realizar un formato completo es recomendable si la unidad presenta errores o para eliminar datos de forma segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formatear una memoria USB es una tarea sencilla y útil que puede resolver problemas de compatibilidad, borrar datos antiguos o preparar la unidad para su uso en diferentes sistemas operativos. Aunque la mayoría de las memorias llegan listas para usar, existen situaciones en las que este proceso se vuelve necesario, como errores de lectura, lentitud o el cambio de sistema de archivos para compatibilidad con otros dispositivos.

¿Qué significa formatear una memoria USB?

El formateo prepara una memoria USB para almacenar información, creando una estructura de archivos organizada y optimizando el espacio disponible. Durante el proceso se eliminan todos los datos existentes, por lo que resulta fundamental hacer una copia de seguridad antes de comenzar. El formateo puede realizarse de dos maneras:

Formato rápido: Elimina la estructura del sistema de archivos, haciendo que los datos sean invisibles, pero no borra completamente la información. Es útil cuando la unidad funciona bien y solo se busca borrar el contenido.

Formato completo: Reconstruye todo el sistema de archivos y revisa la memoria en busca de errores o sectores dañados. También sobrescribe los datos, dificultando su recuperación. Es la opción recomendada para unidades con problemas o antes de reutilizarlas o desecharlas.

Es importante hacer una copia de seguridad antes de formatear, ya que el proceso borra toda la información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo formatear una memoria USB en Windows 11

Windows 11 ofrece una herramienta integrada para formatear USB, sin necesidad de programas adicionales. Según detalla Kingstin Technology, los pasos son los siguientes:

Inserta la memoria USB en un puerto de la computadora. Abre el Explorador de archivos y accede a “Este equipo”. Localiza la unidad USB en la sección “Dispositivos y unidades”. Haz clic derecho sobre la unidad y selecciona “Formatear”. Elige el sistema de archivos deseado (NTFS, exFAT o FAT32, según el caso). Conserva el tamaño de unidad de asignación predeterminado. Escribe un nombre para la unidad en “Etiqueta del volumen”. Marca la opción de formato rápido si quieres un proceso más veloz, o desmárcala para un formato completo. Haz clic en “Iniciar” y luego en “Aceptar” para confirmar. Cuando termine el proceso, la memoria USB estará lista para usarse.

Windows 11 incluye una herramienta integrada que facilita el formateo de memorias USB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo formatear una memoria USB en macOS 13 o superior

En macOS, el formateo se realiza a través de la Utilidad de Discos, incluida en todos los equipos Apple. Según la página de soporte de la empresa, el proceso es el siguiente:

Conecta la memoria USB a un puerto disponible en tu Mac. Abre “Utilidad de Discos” desde Aplicaciones > Utilidades. Si planeas formatear toda la unidad (no solo una partición), haz clic en “Ver” y selecciona “Mostrar todos los dispositivos”. Selecciona el dispositivo principal de la USB en la barra lateral. Haz clic en “Borrar” en la parte superior de la ventana. Elige el sistema de archivos adecuado: APFS: Solo para uso exclusivo con versiones modernas de macOS. Mac OS Extended (Journaled): Para Mac antiguos. exFAT: Compatible con Mac y Windows. MS-DOS (FAT32): Solo para unidades de 32GB o menos o para máxima compatibilidad. Selecciona el esquema “Mapa de particiones GUID” si está disponible y es necesario. Escribe un nombre para la unidad. Haz clic en “Borrar” para iniciar el formateo. Al finalizar, pulsa “Listo” y cierra la Utilidad de Discos.

En Mac, la Utilidad de Discos permite elegir el sistema de archivos más adecuado para cada uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Motivos para formatear una memoria USB

Algunas de las razones más comunes para formatear una memoria USB incluyen:

Borrar todos los datos de manera rápida y segura.

Solucionar errores de archivos corruptos o problemas de rendimiento.

Cambiar el sistema de archivos para compatibilidad con otros dispositivos o sistemas operativos, como Windows, macOS, televisores o consolas.

Preparar la unidad para su reutilización o antes de regalarla.

Recomendaciones y precauciones

Antes de formatear, asegúrate de respaldar toda la información importante, ya que el proceso elimina permanentemente los archivos. Elige el sistema de archivos según el uso que le darás a la memoria: exFAT es la opción más versátil para la mayoría de los casos, mientras que FAT32 puede ser útil para dispositivos muy antiguos.

El formateo regular puede mejorar el rendimiento de la memoria USB y extender su vida útil, siempre y cuando se realice de manera correcta y solo cuando sea necesario.