Qué puede dañar a una memoria USB y cinco formas de sustituirlas

Las memorias USB se utilizan desde hace años como una solución portátil y práctica para el almacenamiento de archivos, aunque presentan ciertas limitaciones técnicas.

Este tipo de dispositivos es vulnerable tanto a daños físicos, como la rotura de conectores o la exposición a humedad, como a fallos de software, entre los que destacan la corrupción de datos y la infección por malware.

Por ejemplo, una extracción inadecuada puede provocar la pérdida de información, mientras que conectar la memoria a equipos no seguros incrementa el riesgo de infección por virus.

Qué puede dañar a una memoria USB

Las memorias USB son dispositivos de almacenamiento ampliamente utilizados por su portabilidad y facilidad de uso, pero su integridad puede verse comprometida por múltiples factores físicos y lógicos.

Entre los daños físicos más frecuentes destacan las caídas, golpes o la presión excesiva sobre el conector, que pueden inutilizar el acceso a los datos almacenados. La exposición a humedad, calor extremo o polvo también deteriora los circuitos internos, provocando fallos irreversibles en la memoria.

A nivel de software, los riesgos incluyen la corrupción de archivos por desconexión inadecuada, la presencia de sectores defectuosos y la infección por malware o virus informáticos.

Conectar la memoria a computadoras desconocidas o sin protección antivirus puede facilitar la transmisión de programas maliciosos, que no solo dañan la estructura lógica del dispositivo, sino que además pueden poner en riesgo la información contenida.

Cinco formas de sustituir las memorias USB

La forma más efectiva de sustituir las memorias USB es con la nube. Algunas alternativas son:

Google Drive: Permite almacenar documentos, fotos y videos en línea, con acceso desde cualquier dispositivo conectado a internet. La capacidad gratuita es limitada y requiere una conexión estable.

Dropbox: Ofrece almacenamiento en la nube con sincronización automática entre dispositivos. El espacio gratuito es reducido y el proceso de sincronización puede ser lento al manejar muchos archivos.

OneDrive: Servicio de Microsoft que facilita guardar archivos en la nube e integrarse con Windows y Office. Es necesario tener una cuenta de Microsoft y algunas funciones avanzadas requieren suscripción.

iCloud: Plataforma de Apple para respaldar y sincronizar archivos en dispositivos de la marca. Principalmente orientada a usuarios de Apple, tiene una capacidad gratuita baja.

WeTransfer: Permite enviar archivos grandes de manera rápida y sin necesidad de registro. Los archivos solo están disponibles por tiempo limitado y no funciona como almacenamiento permanente.

Si optas por alternativas físicas:

Discos duros externos: Alternativa física con gran capacidad de almacenamiento, desde 500 GB hasta varios terabytes, ideal para copias de seguridad. Son menos portátiles, pueden dañarse por golpes o caídas y son susceptibles a fallos mecánicos.

Por qué las memorias USB perdieron popularidad

Las memorias USB han disminuido en preferencia con la expansión de servicios de almacenamiento en la nube y la llegada de dispositivos físicos más avanzados.

Si bien durante mucho tiempo representaron una alternativa conveniente para trasladar archivos, enfrentan desventajas notables: su capacidad suele ser inferior a la de los discos duros externos actuales, son fáciles de perder y resultan propensas tanto a daños físicos como a infecciones por malware.

Por otra parte, la necesidad de conectarse a puertos específicos y la imposibilidad de acceder a los archivos de forma remota reducen su funcionalidad frente a plataformas como Google Drive o Dropbox, que permiten acceso seguro, colaboración en tiempo real y disponibilidad desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Qué riesgos trae usar memorias USB

Uno de los riesgos más relevantes asociados a las memorias USB es la transmisión de malware o virus informáticos, dado que estos dispositivos pueden contaminar computadoras al conectarse a sistemas previamente comprometidos.

También resulta frecuente su extravío o robo, lo que incrementa la posibilidad de que datos personales, documentos privados y archivos sensibles queden expuestos a personas no autorizadas.

Asimismo, la información almacenada puede perderse de forma irreversible por daños físicos o fallos internos que provoquen la corrupción de datos.

La ausencia de mecanismos de cifrado y protección por contraseña en la mayoría de las memorias USB intensifica esta vulnerabilidad, facilitando el acceso a la información en situaciones de pérdida o sustracción.